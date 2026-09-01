Así fue la intensa granizada que paralizó la México-Toluca en La Marquesa

Se registró una fuerte granizada la tarde del 1 de septiembre, el tránsito en la zona de La Marquesa se vio afectado por la cantidad de hielo y agua acumulada en el lugar, automovilistas reportaron en redes sociales la tormenta (X/ @EvolucionDiario)

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La tarde de este martes 1 de septiembre se registró una fuerte granizada que paralizó la autopista México - Toluca, la tormenta se registró en los límites del Estado de México y la capital mexicana, la zona más afectada fue en La Marquesa. Esta situación obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad, los carriles en ambos sentidos presentaron complicaciones viales.

Poco antes de las 14:00 horas empezó una fuerte lluvia acompañada de granizo, la magnitud de la tormenta provocó que los carriles empezaran a inundarse, razón por la cual algunos vehículos detuvieron su marcha y aprovecharon el momento para tomar imágenes de la tormenta.

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La zona montañosa de la Marquesa se pintó de blanco debido a la acumulación de hielo, además, el asfalto quedó cubierto con una ligera capa de hielo. A pesar de que la granizada concluyó, se mantuvo la presencia de neblina en el lugar.

Una intensa granizada afectó la autopista México - Toluca a la altura de La Marquesa, en los límites del Edomex y la CDMX (X/ @reporterosenmov)

Así quedó la autopista México - Toluca tras granizada

A través de redes sociales se difundieron imágenes de cómo quedó la autopista México - Toluca, se puede apreciar las postales en las que la carretera y zona montañosa quedaron pintadas de blanco. Esta situación obligó a Secretaría de Seguridad del Estado de México a emitir una alerta a los automovilistas que circulaban por la zona.

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“Se registra caída de granizo sobre la autopista #México - #Toluca.¡Disminuye la velocidad de tu vehículo! #LaMarquesa", publicaron en redes sociales.

Cuando terminó la tormenta, los carriles con dirección a la Ciudad de México fueron los que tuvieron más afectaciones, debido a la alta afluencia vehicular que detuvo su marcha durante la tormenta. Hasta el momento no se reportan incidentes mayores tras la granizada.

Elementos de tránsito del Estado de México se dirigieron a la zona para auxiliar con la circulación vehicular.

Se registró una fuerte granizada en la carretera México - Toluca (Captura redes sociales)

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX y Edomex?

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este martes 1 de septiembre de 2026 mantendrá condiciones templadas, cielo nublado y posibilidad de lluvias en distintas zonas del Valle de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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En la Ciudad de México, se prevé una temperatura mínima cercana a los 11 °C y una máxima de alrededor de 24 °C. Durante la mañana predominará un ambiente fresco, mientras que por la tarde las condiciones serán templadas.

En el Estado de México, las temperaturas serán más bajas en las zonas altas. Toluca registrará una mínima de 7 °C y una máxima de 20 °C. En municipios como Naucalpan y Ecatepec, el ambiente será más templado, con temperaturas máximas de hasta 24 °C y 26 °C, respectivamente.

(X/ @SSEM_VialEdomex)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este martes 1 de septiembre de 2026 el pronóstico de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el día, especialmente en las horas de la tarde.

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Aunque algunos pronósticos anticipan un cielo predominantemente nublado y sin precipitaciones significativas, el reporte oficial contempla la posibilidad de lluvias en distintas zonas del Valle de México. Ante esta previsión, se recomienda tomar precauciones durante los traslados vespertinos y salir con paraguas o impermeable.

El viento será ligero en buena parte de la región. Las primeras horas del día tendrán un ambiente fresco, por lo que también se aconseja utilizar una chamarra ligera. Durante la jornada, las temperaturas ascenderán hasta generar condiciones templadas, con posibilidad de lluvias principalmente en zonas de la CDMX y el Edomex.

Con la granizada vespertina, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atentos a los reportes meteorológicos para prevenir cualquier imprevisto que se llegue a presentar a lo largo del día.

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