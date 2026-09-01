Sin Canelo en el ring: ellos son los boxeadores mexicanos que pelearán en septiembre

Saúl Álvarez no peleará este septiembre, sino a finales de octubre (REUTERS)

Guardar

Comienza el noveno mes del 2026 y como en cada año el boxeo mexicano entrará en acción como parte de las festividades que conmemoran la Independencia y la libertad de México.

Sin embargo, para este año, la principal ausencia en el cuadrilátero será el tapatío Saúl Canelo Álvarez, quien desde hace años marcha como el principal pugilista en defender la bandera de nuestro país en una pelea de box, principalmente en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, ahora tocará turno a nuevos boxeadores de elevar el estandarte nacional arriba del ring: Andy Ruiz Jr., Isaac Pitbull Cruz, Marco Verde, Andrés Cortés y Jesús Ramos Jr. subirán la guardia por México en territorio estadounidense.

El primero entre los encordados será el peleador de peso completo Andy Ruiz Jr. El excampeón volverá a pelear tras 2 años fuera del boxeo contra el polaco Damian Knyba, en un combate de doce asaltos desde el Prudential Center, en Nueva Jersey. La batalla será este viernes 4 de septiembre.

La fiesta mexicana continuará en Las Vegas, Nevada con la presentación del mexicoamericano Andrés Cortés, quien se medirá al filipino Mark Magsayo dentro de los pesos ligeros, en un pelito de diez asaltos el día 12 de septiembre desde la fabulosa T-Mobile Arena.

PUBLICIDAD

Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en septiembre. (IG/ @isaacpitbullcruz)

Posteriormente, el orgullo de la alcaldía Magdalena Contreras, Isaac Pitbull Cruz, se quitará el bozal frente al puertorriqueño, Néstor Bravo, para disputar una de las peleas estelares del 19 de septiembre en la Pechanga Arena, localizada en San Diego, California.

Esta contienda será la primera que dispute el Pitbull con la obligación de retener el inturón Mundial Interino Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en su debut como discípulo del entrenador, Eddy Reynoso, cabeza principal del Canelo Team.

Andy Ruiz peleará en los pesos completos. (EFE)

En esa misma fecha, el peleador de sangre azteca, Jesús Alejandro Ramos Jr., se medirá a Meiirim Nursultanov, de Kazajistán, en una rivalidad pactada a doce rounds en busca del título Mundial Interino de Peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

PUBLICIDAD

Además, el medallista olímpico e ídolo de Mazatlán, Sinaloa, Marco Alonso Verde Álvarez, también hará acto de presencia en la Pechanga californiana para su quinto combate en el box profesional como miembro del Canelo Team, tras su proeza en París 2024.

La dinastía Chávez regresa al ring

Formarán parte de una función con causa en contra de las adicciones (instagram / jcchavez115)

En México, los hijos de la leyenda, Julio César Chávez González, volverán al cuadrilátero para su pelea de exhibición en el Gimnasio Miguel Hidalgo, en el estado de Puebla.

Chávez Jr. hará frente al colombiano Jeison Troncoso y su hermano menor aún espera rival el 12 de septiembre. Dicha función de box es a beneficio de la prevención de adicciones denominada “Knockout contra las adicciones”. El dinero que se recaude en taquilla se donará al Sistema DIF Estatal.

PUBLICIDAD

¿Por qué no peleará Canelo Álvarez en septiembre?

El mexicano entregó los cuatro títulos de las 168 libras. Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

El enfrentamiento de Saúl Canelo Álvarez contra el púgil francés de origen camerunés, Christian Mbilli, se tenía previsto para el sábado 12 de septiembre, sin embargo a finales de junio se filtró que la pelea se reprogramaría hasta octubre como parte de un calendario creciente de la temporada de Riad, en Arabia Saudita.

Finalmente, se acordó que la confrontación que marcará el regreso del Canelo Álvarez al boxeo profesional será para el 31 de octubre. Recordar que el jalisciense no subió al ring en el mes de mayo para someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

PUBLICIDAD

Saúl Álvarez fue operado en octubre del 2025 para reparar las lesiones en los ligamentos del codo izquierdo después de su derrota contra Terence Crawford, quien le arrebató los campeonatos unificados de los pesos supermedianos en septiembre del año pasado.

Récord de Canelo Álvarez en el boxeo

Saúl "Canelo" Álvarez alza los brazos tras vencer a Golovkin. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Camporeale

Saúl Álvarez registra 68 peleas en el boxeo profesional. Antes de tener como rival a Christian Mbilli, mantiene una marca de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres reveses, contra Floyd Mayweather (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).