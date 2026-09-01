Masacararon a cinco hombres en tienda de materiales para la construcción en Guanajuato

Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco cuerpos de hombres fueron hallados con balazos en la cabeza la mañana del lunes en Santiago Maravatío, Guanajuato, en un negocio de materiales para construcción sobre el bulevar Torres Landa, un caso en el que las autoridades aún no determinaron si las víctimas fueron asesinadas en el sitio o si sus restos fueron abandonados durante la madrugada.

El aviso llegó cerca de las 8:30 horas a la Central de Emergencias 911. El reporte alertó sobre varias personas tiradas en la colonia Francisco Villa, en el principal acceso al municipio y a espaldas de montículos de arena y grava.

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Cuando agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar, ciudadanos les señalaron el punto exacto donde estaban los cinco hombres. Los policías confirmaron que presentaban disparos de arma de fuego y huellas visibles de violencia.

El hallazgo ocurrió dentro de un negocio de venta de materiales para la construcción ubicado sobre el mismo bulevar. Los cuerpos estaban ocultos detrás de montículos de grava y arena, lo que impidió que fueran vistos a simple vista desde el acceso principal.

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Las autoridades no pudieron identificar a las víctimas en el lugar

En el sitio, las corporaciones no lograron establecer la identidad de los fallecidos. Tampoco precisaron en ese momento su edad aproximada, aunque una de las versiones incluidas en los reportes indicó que se trataba de cinco hombres.

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La mecánica exacta del ataque permaneció sin esclarecer. Las autoridades mantuvieron abiertas dos líneas iniciales: que las víctimas hubieran sido privadas de la vida en ese mismo punto o que los cuerpos hubieran sido llevados y abandonados horas antes del reporte.

La zona quedó acordonada poco después de la confirmación de los homicidios. El resguardo quedó a cargo de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, agentes de Investigación Criminal y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Fiscalía General del Estado.

Ladrillos modulares de plástico reciclado, diseñados para la construcción rápida y eficiente de viviendas, representan una alternativa ecológica en la industria de la edificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese despliegue se concentró en el perímetro del negocio y en el tramo del bulevar Torres Landa cercano a la colonia Francisco Villa. El objetivo inmediato fue preservar indicios y evitar el paso de personas ajenas a la investigación.

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Peritos levantaron pruebas biológicas y balísticas

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias biológicas y balísticas en la escena. Esos trabajos buscaron establecer el móvil del multihomicidio y aportar datos para la identificación de las víctimas.

Después de las diligencias iniciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Ahí se les practicarían los exámenes de ley como parte del proceso para confirmar identidad, causa de muerte y otras características útiles para la carpeta de investigación.

El caso quedó registrado como un multihomicidio ocurrido en uno de los accesos principales de Santiago Maravatío. Hasta ese momento, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre algún posible vínculo entre las víctimas.

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La información disponible tampoco permitió establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el lugar antes de la llamada al 911. Esa definición dependía de los resultados periciales y de la reconstrucción de los movimientos registrados durante la madrugada en la zona.

El punto donde fueron localizados, junto a un establecimiento de materiales para construcción y detrás de montículos de grava, se convirtió en el centro de las diligencias ministeriales durante la mañana. La presencia de fuerzas estatales y federales mantuvo cerrado el perímetro mientras avanzaban las labores de campo.

Los cuerpos de cinco hombres con huellas de violencia y disparos en la cabeza fueron encontrados la mañana del lunes en un negocio de materiales para construcción de Santiago Maravatío.

El reporte se recibió cerca de las 8:30 horas en el 911, y la zona fue resguardada por corporaciones municipales, estatales y federales.

La Fiscalía levantó pruebas biológicas y balísticas, pero aún no había determinado si las víctimas fueron asesinadas ahí o si sus cuerpos fueron abandonados durante la madrugada.