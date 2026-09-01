Diputado local de NL deja Morena en medio de amenazas por rechazar el juicio político contra Samuel García

Rodrigo Montemayor se ha declarado diputado independiente tras dejar la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León. Crédito: X / @cesarmty

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Antes de comenzar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de Nuevo León, el diputado local, Rodrigo Montemayor Romero, anunció su separación de la bancada de Morena para declararse independiente.

Montemayor Romero, quien llegó como suplente del también morenista Jesús Elizondo y postulado por el Partido del Trabajo (PT) como precandidato a gobernador, se encontraba bajo investigación por parte de la dirigencia nacional por negarse a participar en la integración de un juicio político contra Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

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Suspenden derechos partidistas a diputado local

Cabe señalar que Montemayor, junto con el excoordinador de la bancada morenista, Mario Soto Esquer, tenía suspendidos sus derechos como militante y representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y con probabilidades de ser expulsado.

No obstante, aclaró que al no ser militante activo de Morena es ilegal e improcedente que se le finquen investigaciones y eventuales sanciones por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido oficial.

“El miedo como instrumento, contra mí y contra los demás legisladores, hoy se acaba: me asumo como legislador independiente de la 4T”, manifestó en una carta abierta publicada en sus redes sociales, donde también expuso que integrará la bancada independiente de la cuarta transformación.

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“Hoy tengo un proceso abierto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de un partido al que ni siquiera pertenezco. Es un proceso que no se cierra ni se resuelve: se mantiene abierto, disponible para activarse en el momento que convenga. Y los enlaces del CEN lo han usado en cada votación mía para indicarme en qué sentido votar”, manifestó.

La Suprema Corte blindó a Samuel García de una destitución o inhabilitación inmediata, mientras el juicio político en su contra sigue avanzando en el Congreso de Nuevo León. (CUARTOSCURO)

Sobre el procedimiento en su contra, el legislador neolonés, consideró que éste dejó de funcionar como un mecanismo de justicia interna.

“Un procedimiento así deja de ser justicia interna y se convierte en un instrumento para condicionar votos, con la promesa de que el proceso se me retirará en cualquier momento, porque ‘solo fue un error de comunicación’”, señaló.

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Montemayor deja la bancada de Morena en Nuevo León

Rodrigo Montemayor explicó que su decisión de abandonar el grupo parlamentario de Morena es consecuencia del uso del miedo y las presiones como mecanismos para condicionar decisiones legislativas,

También denunció que la actuación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no es equitativa y lanzó diversas críticas contra los integrantes de su antigua bancada en el Congreso de Nuevo León.

“No puedo ser parte de una bancada donde un par de integrantes cobran favores del PRI. Y de algunos alcaldes priistas disfrazados de Morena, y atacan cotidianamente a los demás. A gritos y en medios. Y donde las lideresas de la otra mitad de la bancada pactaron con el MC en nombre de sus diputados”, expresó.

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Cuestiona independencia de los legisladores morenistas

En su escrito, el diputado, también, se dio tiempo para cuestionar la independencia de las decisiones dentro del grupo legislativo al que pertenecía.

“Yo no puedo quedarme en un grupo cuyos votos quedaron comprometidos antes de la primera sesión. Ya no me queda claro: ¿al servicio de quién quedan los votos de esa bancada? ¿Cómo confiar en la imparcialidad de quien nos coordine?… Para que la dirigencia deje de extorsionar mi voto y el voto de mis compañeros, me separo de la bancada”, agregó.

Respecto a los señalamientos, corresponden a las declaraciones realizadas por el propio legislador.

¿Por qué no respaldó el juicio político contra Samuel?

El diputado aseguró que su ausencia en la sesión de la Comisión Anticorrupción, en la que se inició un juicio político contra el gobernador García, obedeció a una instrucción de su propio partido.

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Esta es la carta del diputado Rodrigo Montemayor con la que renunció a Morena. Crédito: X / @RodrigoMontema

Montemayor sostuvo que intentó aclarar la situación en distintos momentos, pero sus argumentos no fueron escuchados por la dirigencia.

Asimismo, afirmó que los aspirantes a la coordinación estatal de la 4T Clara Luz Flores, Tatiana Clouthier, Jesús Elizondo, Felipe de Jesús Cantú y Waldo Fernández lo apoyaron para actuar conforme a sus principios frente a la decisión sobre su futuro político.

Malas noticias para Morena en el Congreso de Nuevo León, pues el diputado Rodrigo Montemayor dejó la bancada antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, que es este martes.