México

MUBI Fest llega por primera vez a Guadalajara: fechas, sede, películas y actividades

Se llevará a cabo la reproducción de algunos de los filmes más importantes en los últimos años

MUBI compra Amores Perros
La plataforma traerá varias entregas. (Infobae México)
Guardar

Desde hace varias ediciones, el MUBI FEST se ha consolidado como un espacio de referencia en México al proyectar algunas de las películas más esperadas de la temporada, reuniendo estrenos nacionales, títulos restaurados, obras clásicas y diversas actividades complementarias. Para este 2026, el encuentro da un paso significativo en su expansión al llegar ahora a Guadalajara.

Por primera vez en su historia, el MUBI FEST se presentará en Jalisco, posicionando a la capital jalisciense como una de las 10 sedes internacionales alrededor del mundo que albergarán la oferta de este evento. La edición contará con la exhibición de más de 20 producciones cinematográficas, charlas, espacios de lectura y entretenimiento en vivo.

PUBLICIDAD

'París, Texas', celebra su 40° aniversario - crédito Mubi Fest 2024 Bogotá
Los títulos que serán presentados fueron contendientes en Cannes.

Fechas y sede oficial

La cita para los cinéfilos en la capital de Jalisco está programada para celebrarse del 18 al 20 de septiembre de 2026. Las instalaciones de la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara funcionarán como la sede oficial de todas las actividades, proyecciones en sala y eventos al aire libre.

Estrenos nacionales provenientes de Cannes y la Berlinale

La programación de este año destaca por incluir filmes galardonados o presentados en festivales de prestigio internacional como Cannes y la Berlinale:

  • Rose: Dirigida por Markus Schleinzer y protagonizada por Sandra Hüller, la historia se ambienta a inicios del siglo XVII en un pequeño pueblo alemán donde la llegada de un soldado para reclamar tierras genera sospechas locales.
  • Her Private Hell: Marca el regreso del cineasta Nicolas Winding Refn a la gran pantalla tras una década de ausencia, contando con la actuación protagónica de Sophie Thatcher.
  • Hope: Dirigida por Na Hong-jin, la cinta explora la tragedia desatada por una misteriosa criatura. Su elenco internacional incluye a Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Alicia Vikander y Michael Fassbender.
  • Sheep in the Box: La nueva obra del director Hirokazu Koreeda plantea un futuro cercano donde una pareja en duelo por la pérdida de su hijo recibe a un humanoide idéntico a él, analizando el impacto tecnológico en el plano emocional.
  • PULP: ¿Qué harías por una canción más?: Documental dirigido por Garth Jennings y narrado por el propio Jarvis Cocker.

La famosa plataforma de cine llega a la perla tapatía con la presentación de varias joyas cinematográficas. (IG MUBI México)

Clásicos restaurados en formato 4K

El rescate y la conversación en torno al patrimonio fílmico tendrán un lugar central en la Cineteca FICG con la proyección de tres películas restauradas en resolución 4K:

PUBLICIDAD

  • Él (1953): Producción clásica mexicana dirigida por Luis Buñuel.
  • Videodrome (1983): Obra de culto de David Cronenberg, estelarizada por Debbie Harry y James Woods.
  • Model (1980): Documental del cineasta Frederick Wiseman.

Revisita a grandes títulos y proyecciones al aire libre

El festival ofrecerá la oportunidad de ver en pantalla grande obras consagradas de la cinematografía global y nacional. Entre los títulos destacados se encuentran las películas animadas japonesas Akira de Katsuhiro Ōtomo y Ghost in the Shell de Mamoru Oshii; la cinta de ciencia ficción Children of Men (2006) de Alfonso Cuarón; así como los referentes latinoamericanos El castillo de la pureza (1973) de Arturo Ripstein y La niña santa (2004) de Lucrecia Martel.

Aprovechando la infraestructura del recinto, se realizarán funciones especiales al aire libre que incluirán la proyección del clásico Thelma & Louise de Ridley Scott y el documental musical PULP: ¿Qué harías por una canción más?.

En Silencio
Películas de todo el mundo llegarán a Guadalajara. (CRÉDITO: MUBI)

Invitados, estrenos recientes y experiencias

paralelas

El director argentino Martín Rejtman asistirá como invitado de honor para presentar su película de 1999, Silvia Prieto, y entablar un diálogo directo con el público asistente.

Asimismo, la cartelera incorporará producciones recientes de 2025 y 2026, entre las que figuran Rosebush Pruning de Karim Aïnouz; Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma de Jane Schoenbrun (2026); La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes (2025); The Chronology of Water de Kristen Stewart (2025); y Moscas (2026) de Fernando Eimbcke, cinta seleccionada para representar a México en los Premios Goya.

El evento complementará la oferta cinematográfica con actividades multidisciplinarias que abarcan sesiones de música con DJ sets al aire libre, la instalación de la MUBI Shop, la MUBI Library y un área gastronómica con propuestas culinarias de la región.

Temas Relacionados

Mubi FESTcineGuadalajaramexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum destaca defensa de la soberanía en su Segundo Informe de Gobierno: “Defenderé con firmeza nuestra dignidad e independencia”

Con una agenda marcada por la economía, las estrategias de seguridad y la consolidación de programas sociales, la mandataria dará anuncios decisivos para el rumbo del país

Claudia Sheinbaum destaca defensa de la soberanía en su Segundo Informe de Gobierno: “Defenderé con firmeza nuestra dignidad e independencia”

La Fatshionista responde a críticas tras revelar que usa Ozempic: “Sí hubo una contradicción”

Priscila Arias causó controversia debido a que anteriormente había criticado el uso de los medicamentos GLP-1

La Fatshionista responde a críticas tras revelar que usa Ozempic: “Sí hubo una contradicción”

El look que utilizó Claudia Sheinbaum en el Segundo Informe de Gobierno: colorimetría, diseñador, modista y más

La elección coincidiría con su mensaje centrado en la soberanía, la seguridad, los programas sociales y la presencia de las mujeres en la vida pública

El look que utilizó Claudia Sheinbaum en el Segundo Informe de Gobierno: colorimetría, diseñador, modista y más

Sheinbaum destaca detención de más de 200 objetivos prioritarios en Segundo Informe de Gobierno, atribuye disminución de delitos a reforma judicial

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta reportó 63 mil detenidos, 32 mil 824 armas y 519 toneladas de droga decomisadas, además de 2 mil 725 laboratorios clandestinos desmantelados durante su administración

Sheinbaum destaca detención de más de 200 objetivos prioritarios en Segundo Informe de Gobierno, atribuye disminución de delitos a reforma judicial

Cinco municipios, una guerra: así era la disputa territorial en Michoacán donde operaba el R5, líder del Cártel de Los Reyes

La organización recibió dos golpes contra su mando durante agosto, con la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, y el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”, quien había tomado el control del grupo

Cinco municipios, una guerra: así era la disputa territorial en Michoacán donde operaba el R5, líder del Cártel de Los Reyes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum destaca detención de más de 200 objetivos prioritarios en Segundo Informe de Gobierno, atribuye disminución de delitos a reforma judicial

Sheinbaum destaca detención de más de 200 objetivos prioritarios en Segundo Informe de Gobierno, atribuye disminución de delitos a reforma judicial

Cinco municipios, una guerra: así era la disputa territorial en Michoacán donde operaba el R5, líder del Cártel de Los Reyes

Zacatecas enfrenta escalada de ataques con explosivos: van 17 en dos años

El “R1” se queda en México: juez desecha amparo contra su extradición a EEUU tras ser detenido por el asesinato de Carlos Manzo

Capturan a grupo de sicarios atrincherados en una casa de Sinaloa: cuatro son colombianos y uno cubano

ENTRETENIMIENTO

Danna recibe críticas por su gira en Estados Unidos: sus cinco recintos no reúnen ni un Auditorio Nacional

Danna recibe críticas por su gira en Estados Unidos: sus cinco recintos no reúnen ni un Auditorio Nacional

La Fatshionista responde a críticas tras revelar que usa Ozempic: “Sí hubo una contradicción”

El look que utilizó Claudia Sheinbaum en el Segundo Informe de Gobierno: colorimetría, diseñador, modista y más

Cynthia Klitbo explota porque no la dejan cocinar en La Casa de los Famosos México: “Por mí que se pudran”

Mariana Ochoa siente culpa tras apostar el presupuesto por inmunidad: “Quiero llegar al 15 de septiembre”

DEPORTES

AEL FC vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la Copa de Grecia

AEL FC vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la Copa de Grecia

Se cae el fichaje de Erik Lira con el AS Mónaco y se queda en Cruz Azul

Tras hacer historia en el remo mexicano, Melissa Márquez y Aylin Ibarra apuntan a Los Ángeles 2028

¿Por qué Emiliano Hernández no participó en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno?

Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano