MUBI Fest llega por primera vez a Guadalajara: fechas, sede, películas y actividades

La plataforma traerá varias entregas. (Infobae México)

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Desde hace varias ediciones, el MUBI FEST se ha consolidado como un espacio de referencia en México al proyectar algunas de las películas más esperadas de la temporada, reuniendo estrenos nacionales, títulos restaurados, obras clásicas y diversas actividades complementarias. Para este 2026, el encuentro da un paso significativo en su expansión al llegar ahora a Guadalajara.

Por primera vez en su historia, el MUBI FEST se presentará en Jalisco, posicionando a la capital jalisciense como una de las 10 sedes internacionales alrededor del mundo que albergarán la oferta de este evento. La edición contará con la exhibición de más de 20 producciones cinematográficas, charlas, espacios de lectura y entretenimiento en vivo.

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Los títulos que serán presentados fueron contendientes en Cannes.

Fechas y sede oficial

La cita para los cinéfilos en la capital de Jalisco está programada para celebrarse del 18 al 20 de septiembre de 2026. Las instalaciones de la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara funcionarán como la sede oficial de todas las actividades, proyecciones en sala y eventos al aire libre.

Estrenos nacionales provenientes de Cannes y la Berlinale

La programación de este año destaca por incluir filmes galardonados o presentados en festivales de prestigio internacional como Cannes y la Berlinale:

Rose : Dirigida por Markus Schleinzer y protagonizada por Sandra Hüller, la historia se ambienta a inicios del siglo XVII en un pequeño pueblo alemán donde la llegada de un soldado para reclamar tierras genera sospechas locales.

Her Private Hell : Marca el regreso del cineasta Nicolas Winding Refn a la gran pantalla tras una década de ausencia, contando con la actuación protagónica de Sophie Thatcher.

Hope : Dirigida por Na Hong-jin, la cinta explora la tragedia desatada por una misteriosa criatura. Su elenco internacional incluye a Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Alicia Vikander y Michael Fassbender.

Sheep in the Box : La nueva obra del director Hirokazu Koreeda plantea un futuro cercano donde una pareja en duelo por la pérdida de su hijo recibe a un humanoide idéntico a él, analizando el impacto tecnológico en el plano emocional.

PULP: ¿Qué harías por una canción más?: Documental dirigido por Garth Jennings y narrado por el propio Jarvis Cocker.

La famosa plataforma de cine llega a la perla tapatía con la presentación de varias joyas cinematográficas. (IG MUBI México)

Clásicos restaurados en formato 4K

El rescate y la conversación en torno al patrimonio fílmico tendrán un lugar central en la Cineteca FICG con la proyección de tres películas restauradas en resolución 4K:

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Él (1953): Producción clásica mexicana dirigida por Luis Buñuel.

Videodrome (1983): Obra de culto de David Cronenberg, estelarizada por Debbie Harry y James Woods.

Model (1980): Documental del cineasta Frederick Wiseman.

Revisita a grandes títulos y proyecciones al aire libre

El festival ofrecerá la oportunidad de ver en pantalla grande obras consagradas de la cinematografía global y nacional. Entre los títulos destacados se encuentran las películas animadas japonesas Akira de Katsuhiro Ōtomo y Ghost in the Shell de Mamoru Oshii; la cinta de ciencia ficción Children of Men (2006) de Alfonso Cuarón; así como los referentes latinoamericanos El castillo de la pureza (1973) de Arturo Ripstein y La niña santa (2004) de Lucrecia Martel.

Aprovechando la infraestructura del recinto, se realizarán funciones especiales al aire libre que incluirán la proyección del clásico Thelma & Louise de Ridley Scott y el documental musical PULP: ¿Qué harías por una canción más?.

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Películas de todo el mundo llegarán a Guadalajara. (CRÉDITO: MUBI)

Invitados, estrenos recientes y experiencias

paralelas

El director argentino Martín Rejtman asistirá como invitado de honor para presentar su película de 1999, Silvia Prieto, y entablar un diálogo directo con el público asistente.

Asimismo, la cartelera incorporará producciones recientes de 2025 y 2026, entre las que figuran Rosebush Pruning de Karim Aïnouz; Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma de Jane Schoenbrun (2026); La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes (2025); The Chronology of Water de Kristen Stewart (2025); y Moscas (2026) de Fernando Eimbcke, cinta seleccionada para representar a México en los Premios Goya.

El evento complementará la oferta cinematográfica con actividades multidisciplinarias que abarcan sesiones de música con DJ sets al aire libre, la instalación de la MUBI Shop, la MUBI Library y un área gastronómica con propuestas culinarias de la región.

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