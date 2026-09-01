Cynthia Klitbo explota porque no la dejan cocinar en La Casa de los Famosos México: “Por mí que se pudran”

La casa de los famosos - (VX)

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Cynthia Klitbo protagonizó un nuevo momento de tensión en La Casa de los Famosos México después de molestarse por las dificultades que, según explicó, enfrenta para utilizar la estufa. La actriz habló del tema con Mariana Ochoa y dejó claro que la situación ya había rebasado su paciencia.

Todo comenzó cuando Cynthia explicó que no quería preparar rajas y Mariana coincidió con ella: “Yo tampoco”. La respuesta de la actriz fue tajante: “Entonces, por mí que se pudran”. Cuando Mariana preguntó a quién se refería, Cynthia aclaró que hablaba de las rajas que había planeado preparar Yahir.

La molestia de Cynthia no estaba relacionada únicamente con ese platillo. Según relató, siente que los demás habitantes constantemente ocupan la estufa o le piden que espere cuando intenta cocinar, sin importar la hora. “Nunca puedo llegar a la estufa a la hora que sea”, reclamó.

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Cynthia explica por qué decidió no preparar las rajas

Una entrevista de 2023 volvió a poner a Cynthia Klitbo y Perú en tendencia tras su difusión en redes sociales por Matilde Obregón.

La actriz contó que ya había comenzado a organizar los ingredientes cuando se presentó nuevamente el problema. “Ya había sacado los chiles, ya todo, ya estaba hirviendo el agua para pelarlos”, relató, antes de explicar que terminó completamente enfadada porque Yahir quería utilizar la estufa para preparar las rajas.

Cynthia aseguró que incluso durante la mañana siente que sus compañeros comienzan a pedir espacio para cocinar porque tienen hambre. “Apenas se acerca uno, aunque sean las diez de la mañana, a esa hora les da hambre”, comentó, describiendo una dinámica que, desde su perspectiva, le impide preparar sus alimentos con tranquilidad.

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Ante ese escenario, tomó una decisión que involucraba directamente al platillo que quería Yahir: “Yo tomé la decisión de que se quedan sin rajas. ¿Está bien? Está bien. Así. No las voy a hacer, gordo”, sentenció.

El reclamo también alcanza a Yahir

El cantante aseguró que el correo electrónico que envió fue "descubierto" seis meses después (Captura de pantalla )

Mariana intentó aclarar que ella no tenía responsabilidad en lo ocurrido y le explicó a Cynthia que la situación no dependía de ella. “Me consta, no depende de mí”, respondió. La actriz, sin embargo, dejó claro que quería hablar directamente con sus compañeros sobre el problema.

Durante la conversación, Cynthia recordó que había señalado a Yahir que las rajas eran para él. “Eran tus rajas”, le dijo, mientras Mariana terminó identificando al cantante como la persona involucrada en la situación.

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La escena terminó provocando risas entre quienes estaban cerca, después de que una voz comentara: “Qué bien quedaste. Dile a la niña”. Cynthia, lejos de cambiar de postura, explicó que ante las dificultades para usar la cocina había optado por preparar alimentos que no requieren pasar demasiado tiempo frente a la estufa.

La cocina se convierte en otro punto de conflicto

(Captura de pantalla YouTube)

Mariana también reconoció que ha tenido que modificar su manera de cocinar dentro de la casa. “Por eso ya me pongo a picar cosas, no importa”, comentó, en referencia a la necesidad de adelantar la preparación de sus alimentos para evitar quedarse sin espacio en la estufa.

Cynthia, por su parte, insistió en que hablaría con los demás habitantes. Para ella, el problema no se limita a una comida específica, sino a la sensación de no tener oportunidad de utilizar la cocina cuando lo necesita.

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Así, lo que comenzó como una discusión por unas rajas terminó exhibiendo otra de las pequeñas fricciones que pueden crecer dentro de un encierro como el reality. Esta vez, la estufa fue el escenario del choque y Yahir terminó en el centro del reclamo de Cynthia, quien dejó claro que, al menos por ahora, las rajas tendrán que esperar.