Danna recibe críticas por su gira en Estados Unidos: sus cinco recintos no reúnen ni un Auditorio Nacional

Danna - (Instagram)

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Danna anunció a través de sus redes sociales que en noviembre de 2026 llevará su propuesta musical a Estados Unidos con The Bedroom Sessions, una gira que contempla cinco presentaciones. El recorrido comenzará el 14 de noviembre en Emo’s Austin, en Texas, y continuará por Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Brooklyn.

El primer concierto será en Emo’s Austin, con una capacidad aproximada de 1,700 personas. Después, Danna llegará el 17 de noviembre a The Fonda Theatre, en Los Ángeles, cuyo aforo ronda las 1,200 localidades; el 20 estará en The Castro Theatre, en San Francisco, con alrededor de 1,400 espacios para eventos en vivo.

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La última parte del recorrido contempla el 22 de noviembre en The Vic Theatre, en Chicago, con una capacidad de hasta 1,400 personas, y el 24 en Warsaw, en Brooklyn, que puede recibir hasta 1,100 asistentes, todo esto de acuerdo a datos de los sitios. Sumadas las capacidades aproximadas de los cinco recintos, el recorrido representa alrededor de 6,900 personas, cifra que desató comparaciones en redes con el tamaño del Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Las cifras de los recintos desatan la conversación

La cantante mexicana Danna confirmó que tuvo una relación con Neymar, futbolista brasileño (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La comparación comenzó entre usuarios de redes sociales después de que Danna revelara los escenarios de su nueva gira. Algunos seguidores pusieron frente a frente las capacidades de los recintos estadounidenses con las dimensiones de uno de los escenarios más importantes de la capital mexicana.

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El Auditorio Nacional tiene una capacidad aproximada de 10,000 personas, por lo que las capacidades máximas estimadas de los cinco espacios elegidos para The Bedroom Sessions quedan por debajo de esa cifra cuando se suman. El dato fue utilizado en redes para cuestionar el alcance de la gira estadounidense.

Sin embargo, las cifras corresponden a la capacidad aproximada de los recintos, no a la cantidad de boletos vendidos o que se van a vender. Por ello, la comparación no permite determinar por sí misma cuántas personas asistirán realmente a los conciertos de Danna ni establecer si las presentaciones tendrán localidades agotadas.

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Danna vuelve a quedar en el centro de las críticas

Acusan a Danna y Belinda de plagiar canción de Paulina Rubio en ‘Dolce Vita’: esta sería la comparación (RS)

La conversación sobre la gira llega después de otra polémica que involucró a la cantante. El lanzamiento de “Dolce Vita”, colaboración de Danna y Belinda estrenada el 27 de agosto de 2026, provocó comparaciones en redes con “Sexy Dance”, canción de Paulina Rubio lanzada en 2000.

Usuarios señalaron posibles semejanzas en elementos como la base electrónica, los sintetizadores, los puentes rítmicos, los coros y algunos susurros. También aparecieron comentarios que relacionaron el videoclip con la estética asociada a Paulina Rubio durante los primeros años de la década de 2000, especialmente por escenarios de lujo, hoteles, moda y una atmósfera veraniega.

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Las opiniones, sin embargo, están divididas. Mientras algunos usuarios cuestionan la originalidad del concepto, otros consideran que podría tratarse de una referencia al pop mexicano de aquella época. Danna ha explicado que su EP Wet Dreams retoma influencias del Eurodance y del pop clásico, aunque hasta el 1 de septiembre de 2026 no existen demandas formales ni pronunciamientos legales de Danna, Belinda o Paulina Rubio relacionados con estas acusaciones.

Cinco ciudades y un concepto más íntimo

Danna - (Instagram)

The Bedroom Sessions apuesta por espacios de dimensiones considerablemente menores a los grandes recintos en los que una artista puede ofrecer conciertos masivos. La ruta estadounidense contempla escenarios con capacidades que oscilan aproximadamente entre 1,100 y 1,700 personas.

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La elección de estos lugares también marca una diferencia respecto a presentaciones de mayor formato. En lugar de concentrar al público en un solo recinto monumental, Danna llevará el concepto a cinco ciudades durante diez días, con fechas programadas entre el 14 y el 24 de noviembre.

Por ahora, lo que existe son las fechas anunciadas y las capacidades aproximadas de los escenarios. Las comparaciones que circulan en redes forman parte de la conversación digital alrededor de la gira, pero no constituyen por sí mismas un indicador de ventas o convocatoria.