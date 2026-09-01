De Marina del Pilar a Alfonso Durazo: los gobernadores que se alinean con Sheinbaum tras su Segundo Informe

La 4T cierra filas con Sheinbaum y destaca avances de su gobierno. REUTERS/Daniel Becerril

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, ante integrantes de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, empresarios, académicos, líderes sindicales y gobernadores.

Tras el acto, mandatarias y mandatarios identificados con la Cuarta Transformación difundieron un posicionamiento conjunto en el que expresaron su respaldo a la titular del Ejecutivo federal y destacaron los resultados expuestos durante su mensaje.

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El documento fue suscrito por gobernadores y gobernadoras de diversas entidades, desde Marina del Pilar Ávila, de Baja California, hasta Alfonso Durazo, de Sonora, además de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y otros mandatarios estatales.

Gobernadores de la 4T respaldan a Sheinbaum después de su Segundo Informe

En el comunicado, las y los mandatarios reconocieron la gestión de Claudia Sheinbaum y señalaron que, de acuerdo con el posicionamiento, su administración mantiene el respaldo ciudadano. Entre los datos retomados por los gobernadores se encuentra el 73 por ciento de aprobación mencionado en el documento.

También hicieron referencia a los temas económicos y laborales presentados en el marco del Segundo Informe de Gobierno. El pronunciamiento destacó los incrementos salariales, la reducción de la pobreza laboral, la estabilidad económica, la fortaleza del peso y los niveles de inversión extranjera.

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Los mandatarios estatales también señalaron la ampliación de derechos sociales, educativos, de vivienda y acceso a la energía, así como la inversión destinada a los Programas para el Bienestar.

Los datos destacados en el pronunciamiento de los mandatarios estatales

Entre las cifras y resultados que las y los gobernadores retomaron del balance presentado por el Gobierno federal se encuentran:

Un billón de pesos destinados a los Programas para el Bienestar, que, según el posicionamiento, benefician a más de 42 millones de personas .

Una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos , según las cifras citadas en el documento.

Una reducción de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 respecto a 2018, de acuerdo con el pronunciamiento.

Avances en materia de salarios, programas sociales, vivienda, educación, seguridad e inversión.

El comunicado atribuyó los resultados en materia de seguridad a una estrategia basada en la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia y la coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales.

De Baja California a Zacatecas: quiénes firmaron el respaldo a Claudia Sheinbaum

El posicionamiento fue firmado por 24 titulares de gobiernos estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos se encuentran Marina del Pilar Ávila, Víctor Castro, Layda Sansores, Eduardo Ramírez, Clara Brugada, Indira Vizcaíno, Delfina Gómez y Evelyn Salgado.

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También suscribieron el documento Julio Menchaca, Alfredo Ramírez Bedolla, Margarita González Saravia, Miguel Ángel Navarro, Salomón Jara, Alejandro Armenta, Mara Lezama y Ricardo Gallardo.

La lista continúa con Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Javier May, de Tabasco; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Rocío Nahle, de Veracruz; Joaquín Díaz Mena, de Yucatán, y David Monreal, de Zacatecas.

Segundo Informe de Sheinbaum reúne a gobernadores y representantes de distintos sectores

La ceremonia del Segundo Informe se realizó en Palacio Nacional y reunió a cerca de 300 invitados, de acuerdo con la información difundida sobre el evento. Además de integrantes del gabinete federal, acudieron gobernadores de distintas fuerzas políticas, legisladores, representantes del Poder Judicial, empresarios y académicos.

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Entre los asistentes estuvieron Carlos Slim, representantes del sector empresarial, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, así como ministros de la Suprema Corte y figuras de los ámbitos cultural, deportivo y sindical.

La presencia de mandatarios no se limitó a los gobiernos que posteriormente firmaron el posicionamiento. Al acto también acudieron, entre otros, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, y Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Unidad y coordinación, el mensaje de los gobernadores tras el Informe

En su posicionamiento, las y los gobernadores de la Cuarta Transformación señalaron que mantendrán la coordinación con el Gobierno federal y refrendaron su respaldo a la presidenta.

El documento también destacó la continuidad del proyecto político iniciado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y subrayó conceptos como federalismo, soberanía y cooperación internacional.

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Así, después de la presentación del Segundo Informe de Gobierno, el pronunciamiento conjunto mostró el respaldo político de los mandatarios firmantes a Claudia Sheinbaum y su intención de mantener una agenda coordinada con la Federación.

El posicionamiento se dio en una jornada en la que Palacio Nacional reunió a representantes de distintos sectores y fuerzas políticas para escuchar el balance de los primeros dos años de la actual administración.