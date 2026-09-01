María Vargas, nueva Miss Universo México, comienza acciones para vencer a todas en Puerto Rico: “La corona pesa”

María Vargas, Miss Universo México (ig/mariavargas.n)

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María Vargas, la nueva Miss Universo México, arranca su gira de medios en Miami con la corona y la banda que heredó de Fátima Bosch, a poco más de dos meses de representar al país en la edición 75 del certamen internacional en San Juan, Puerto Rico.

La jalisciense de 28 años recorre distintos espacios de comunicación y comparte en redes sociales el peso simbólico de la responsabilidad que asumió.

En sus publicaciones, Vargas describe la banda como un objeto con historia propia. “La banda pesa, pero la fuerza con la que se lleva es aún mayor”, escribió en una de sus fotografías con el atuendo de ganadora.

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La modelo tiene hasta el 24 de noviembre para prepararse, fecha en que se celebrará la gala final en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, con delegadas de más de 80 países.

Primeras imágenes desde la gira de medios

María Vargas, Miss Universo México , ya se encuentra visitando diferentes foros de televisión en Miami (ig/mariavargas.n)

Las fotografías que Vargas subió muestran su paso por diversos medios en Miami, la primera etapa pública de su nueva agenda como representante nacional. En los textos que acompañan las imágenes describe la experiencia como el inicio de una etapa que combina reconocimiento y exigencia.

“Primera mañana de un sueño hecho realidad. Con la corona que representa a todo un país y la banda que lleva consigo una historia de fuerza, sueños y determinación”, escribió la ganadora en una de las publicaciones que acompañan su recorrido mediático.

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El mensaje se suma a otro en el que insiste en el peso literal y simbólico del título: la corona y la banda como símbolos de una responsabilidad que trasciende lo estético.

La ruta hacia Puerto Rico exige preparación intensiva

María Vargas tiene todo para ganarse la corona de Miss Universo 2026 (ig/mariavargas.n)

Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch la noche del 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, tras vencer a las representantes de 32 entidades federativas. El certamen se realizó en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, sede que sustituyó a la Ciudad de México, anunciada originalmente para el evento.

La nueva reina cuenta con poco más de dos meses para preparar su participación internacional. El programa previo a la gala en San Juan incluye entrenamiento en idiomas, manejo de medios, ensayos y el desfile de trajes nacionales, actividades que ya comenzaron con su gira mediática en Miami.

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México llega a esta edición con un historial que incluye cuatro coronas universales en la historia del certamen. Fátima Bosch fue la cuarta mexicana en conquistar el título internacional, logro que en 2025 marcó el cierre de su año como representante nacional.

El perfil detrás de la banda: escritora y empresaria

María Vargas, es empresaria, escritora y modelo profesional (ig/mariavargas.n)

Antes de la corona, María Vargas ya construía una trayectoria como modelo, empresaria y escritora. Es licenciada en Negocios Internacionales y autora del libro Miss Trouble, la reina de los problemas, obra que retrata su experiencia frente a las críticas públicas y en la que actualmente trabaja una segunda parte.

Durante su presentación como candidata explicó el origen de ese proyecto personal. “Poner basta y poner límites me trajo muchos problemas, tantos que me convertí en la reina de ellos”, dijo entonces.

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Sus intereses fuera del certamen incluyen el yoga, el indoor cycling, la meditación y la jardinería, actividades que ha combinado con la preparación intensiva que ahora exige la agenda internacional.

Un discurso centrado en el valor más allá de la corona

María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

En sus primeras declaraciones como ganadora, Vargas fue explícita sobre cómo espera ser vista en esta nueva etapa. “El valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás”, afirmó tras recibir el título.

Esa idea se repite en el tono de las publicaciones que acompañan su gira por Miami, donde la corona y la banda aparecen como símbolos de una historia colectiva más que de un logro individual. El recorrido mediático continuará mientras se acerca la fecha límite de preparación previa a la gala del 24 de noviembre en San Juan.

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