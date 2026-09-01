Mi Beca para Empezar 2026: fechas de registro y requisitos necesarios para entrar al programa

El registro de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2026-2027 estará abierto del 31 de agosto al 30 de octubre para estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El registro de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2026-2027 estará abierto del 31 de agosto al 30 de octubre para estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México. Las familias deberán hacer el trámite en línea y contar con los documentos solicitados para integrar el expediente del alumno.

Las y los estudiantes que ya forman parte del programa no tienen que registrarse de nuevo. En esos casos, madres, padres o tutores sólo deberán descargar su comprobante de registro para el nuevo ciclo escolar desde Llave CDMX Expediente.

El programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, entrega apoyos a estudiantes de educación básica pública en la capital. El trámite es gratuito y se realiza mediante la plataforma registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

PUBLICIDAD

El registro de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2026-2027 estará abierto del 31 de agosto al 30 de octubre para estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México (X@avisosbienestar)

El trámite estará abierto hasta el 30 de octubre

Las personas responsables de estudiantes de nuevo ingreso cuentan con dos meses para realizar el registro. El proceso requiere una cuenta activa de Llave CDMX. El tutor deberá ingresar a la plataforma oficial, capturar sus datos personales y los datos escolares de la niña, niño o adolescente. Después tendrá que adjuntar los documentos en formato digital.

El expediente debe contener una identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor; un comprobante de domicilio reciente, así como la CURP certificada y verificada ante el Registro Civil del estudiante.

También será necesario mantener disponibles el correo electrónico y número telefónico vinculados a la cuenta Llave CDMX. La convocatoria recomienda revisar que ambos medios de contacto estén actualizados, pues forman parte de la información utilizada durante el registro.

PUBLICIDAD

MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.

Preescolar, primaria y secundaria pueden acceder a distintos apoyos

La convocatoria contempla tres niveles escolares. Las y los alumnos de preescolar pueden inscribirse para recibir la beca mensual Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, además del apoyo anual destinado a uniformes y útiles escolares.

Quienes cursan primaria en una escuela pública de la Ciudad de México pueden registrarse para recibir el depósito mensual del programa. El apoyo busca acompañar los gastos de las familias durante el ciclo escolar.

En el caso de secundaria, la convocatoria indica que el registro corresponde al apoyo anual para uniformes y útiles escolares. Las familias deben verificar el nivel educativo del estudiante antes de completar el trámite para solicitar el beneficio que corresponda.

PUBLICIDAD

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

El programa considera depósitos de 600 pesos mensuales para preescolar y para estudiantes de Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral. Para primaria, el monto reportado es de 650 pesos mensuales.

La nueva convocatoria para el ciclo 2026-2027 especifica que los estudiantes de secundaria podrán acceder al apoyo anual de uniformes y útiles. Las personas solicitantes deberán atender la información disponible en el portal de registro para confirmar las condiciones aplicables a cada nivel.