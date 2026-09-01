Mariana Ochoa siente culpa tras apostar el presupuesto por inmunidad: “Quiero llegar al 15 de septiembre”

Mariana Ochoa - (ViX)

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La decisión de Mariana Ochoa durante “La sala de acuerdos” no cayó del todo bien entre sus compañeros de La Casa de los Famosos México. La cantante puso sobre la mesa una parte considerable de los recursos que pertenecían a toda la casa y, al destinar el 40% del presupuesto semanal para conseguir inmunidad, abrió un nuevo frente de tensión en la convivencia.

La competencia tuvo como uno de sus momentos clave la oferta de Karina Torres, quien llegó a comprometer el 35% del presupuesto. Mariana, sin embargo, decidió aumentar la apuesta y terminó llevándose el beneficio. Con ello consiguió quedar protegida de la siguiente ronda de nominaciones, aunque el costo de la estrategia repercutió directamente en el dinero disponible para las necesidades colectivas.

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Lejos de mostrarse completamente indiferente ante las reacciones, Mariana reconoció que la decisión le provocaba “un poquito de culpa”, aunque también dejó claro que no se arrepentía de haber tomado el riesgo.

Una apuesta que dejó a la casa con menos comida

Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Después de conseguir la inmunidad, Mariana habló sobre las consecuencias de haber comprometido una parte tan grande del presupuesto. La cantante explicó que durante esa semana los habitantes ya habían tenido que arreglárselas con solamente el 50% del dinero disponible.

Uno de sus principales temores está relacionado con la manera en que se contabilizarán los próximos retos. “La información que me doy cuenta que nos faltó fue cómo va a aplicar los juegos del presupuesto”, comentó, al reconocer que no tenía completamente claro si las pruebas también podrían afectar los recursos restantes.

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La preocupación aumentó al imaginar un escenario todavía más complicado. “Si nos van a quitar de las pruebas del presupuesto y no llegáramos, híjole, comer con el diez por ciento sí va a estar cañón”, expresó. La frase resume el dilema de su estrategia: obtener seguridad individual a cambio de poner bajo presión el bolsillo colectivo.

Mariana Ochoa admite que siente culpa

Mariana Ochoa superó las ofertas de Karina Torres y Brianda Deyanara en la subasta por la inmunidad, mientras Masad Altamimi se consagró como el nuevo líder de la sexta semana. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La cantante tampoco ignoró las reacciones que generó su decisión dentro de la casa. Yahir mostró su inconformidad por el uso del presupuesto colectivo para conseguir un beneficio personal, aunque posteriormente le aseguró a Mariana que cada participante tiene derecho a jugar de la manera que considere conveniente.

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Aldo Rendón también cuestionó la decisión, precisamente por el impacto que podría tener sobre los recursos compartidos. La inmunidad, por lo tanto, no solamente modificó la situación de Mariana frente a las nominaciones, sino que abrió una nueva tensión alrededor del dinero disponible para todos.

Mariana, por su parte, reconoció que la situación le provoca sentimientos encontrados. “Siento un poquito de culpa pero pues no mucha”, confesó. Después recordó que, independientemente de lo ocurrido con el presupuesto, considera que las nominaciones forman parte del juego y que su estrategia también responde a la necesidad de mantenerse dentro de la competencia.

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La meta de Mariana está mucho más lejos

Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Con la inmunidad asegurada por esta semana, Mariana también dejó ver que tiene objetivos personales dentro del reality. “Yo quiero llegar al 15 de septiembre, como les dije, pa cantar con el mariachi y todo”, comentó, dejando claro que esa fecha tiene un significado especial dentro de sus planes.

Sin embargo, la cantante elevó todavía más la apuesta cuando reconoció que su verdadero objetivo es permanecer mucho más tiempo en el programa. “Bueno, yo quiero es llegar hasta la semana diez”, dijo. Por ahora, la inmunidad le permite respirar y avanzar una semana sin enfrentar la nominación.