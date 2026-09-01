México

Mariana Ochoa siente culpa tras apostar el presupuesto por inmunidad: “Quiero llegar al 15 de septiembre”

La cantante consiguió protección en la sexta semana, pero su jugada dejó a varios habitantes preocupados por la comida que tendrá la casa

Mariana Ochoa - (ViX)
Mariana Ochoa - (ViX)
Guardar

La decisión de Mariana Ochoa durante “La sala de acuerdos” no cayó del todo bien entre sus compañeros de La Casa de los Famosos México. La cantante puso sobre la mesa una parte considerable de los recursos que pertenecían a toda la casa y, al destinar el 40% del presupuesto semanal para conseguir inmunidad, abrió un nuevo frente de tensión en la convivencia.

La competencia tuvo como uno de sus momentos clave la oferta de Karina Torres, quien llegó a comprometer el 35% del presupuesto. Mariana, sin embargo, decidió aumentar la apuesta y terminó llevándose el beneficio. Con ello consiguió quedar protegida de la siguiente ronda de nominaciones, aunque el costo de la estrategia repercutió directamente en el dinero disponible para las necesidades colectivas.

PUBLICIDAD

Lejos de mostrarse completamente indiferente ante las reacciones, Mariana reconoció que la decisión le provocaba “un poquito de culpa”, aunque también dejó claro que no se arrepentía de haber tomado el riesgo.

Una apuesta que dejó a la casa con menos comida

La Casa de los Famosos México
Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Después de conseguir la inmunidad, Mariana habló sobre las consecuencias de haber comprometido una parte tan grande del presupuesto. La cantante explicó que durante esa semana los habitantes ya habían tenido que arreglárselas con solamente el 50% del dinero disponible.

Uno de sus principales temores está relacionado con la manera en que se contabilizarán los próximos retos. “La información que me doy cuenta que nos faltó fue cómo va a aplicar los juegos del presupuesto”, comentó, al reconocer que no tenía completamente claro si las pruebas también podrían afectar los recursos restantes.

PUBLICIDAD

La preocupación aumentó al imaginar un escenario todavía más complicado. “Si nos van a quitar de las pruebas del presupuesto y no llegáramos, híjole, comer con el diez por ciento sí va a estar cañón”, expresó. La frase resume el dilema de su estrategia: obtener seguridad individual a cambio de poner bajo presión el bolsillo colectivo.

Mariana Ochoa admite que siente culpa

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa superó las ofertas de Karina Torres y Brianda Deyanara en la subasta por la inmunidad, mientras Masad Altamimi se consagró como el nuevo líder de la sexta semana. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La cantante tampoco ignoró las reacciones que generó su decisión dentro de la casa. Yahir mostró su inconformidad por el uso del presupuesto colectivo para conseguir un beneficio personal, aunque posteriormente le aseguró a Mariana que cada participante tiene derecho a jugar de la manera que considere conveniente.

Aldo Rendón también cuestionó la decisión, precisamente por el impacto que podría tener sobre los recursos compartidos. La inmunidad, por lo tanto, no solamente modificó la situación de Mariana frente a las nominaciones, sino que abrió una nueva tensión alrededor del dinero disponible para todos.

Mariana, por su parte, reconoció que la situación le provoca sentimientos encontrados. “Siento un poquito de culpa pero pues no mucha”, confesó. Después recordó que, independientemente de lo ocurrido con el presupuesto, considera que las nominaciones forman parte del juego y que su estrategia también responde a la necesidad de mantenerse dentro de la competencia.

La meta de Mariana está mucho más lejos

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Con la inmunidad asegurada por esta semana, Mariana también dejó ver que tiene objetivos personales dentro del reality. “Yo quiero llegar al 15 de septiembre, como les dije, pa cantar con el mariachi y todo”, comentó, dejando claro que esa fecha tiene un significado especial dentro de sus planes.

Sin embargo, la cantante elevó todavía más la apuesta cuando reconoció que su verdadero objetivo es permanecer mucho más tiempo en el programa. “Bueno, yo quiero es llegar hasta la semana diez”, dijo. Por ahora, la inmunidad le permite respirar y avanzar una semana sin enfrentar la nominación.

Temas Relacionados

Mariana OchoaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de septiembre de 2026

¿Por qué sentimos que en septiembre tiembla más? Lo que la UNAM descubrió tras analizar 100 años de sismos

La percepción surge por la memoria colectiva de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017

¿Por qué sentimos que en septiembre tiembla más? Lo que la UNAM descubrió tras analizar 100 años de sismos

Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano

El jugador mexicano continúa a la espera de definir su situación para la próxima temporada

Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano

Paquete Económico 2027 será un proyecto responsable: Sheinbaum enfocará presupuesto en inversión, bienestar, salud y educación

La mandataria mexicana presentó este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno

Paquete Económico 2027 será un proyecto responsable: Sheinbaum enfocará presupuesto en inversión, bienestar, salud y educación

Lucero festeja con agenda llena: dos fechas en el país y “Fuertes declaraciones” ya supera las 3 millones de vistas en YouTube

La intérprete apareció a finales de julio de sorpresa en la Central de Abastos de la CDMX con un atuendo inspirado en la música mexicana y acompañamiento de mariachi

Lucero festeja con agenda llena: dos fechas en el país y “Fuertes declaraciones” ya supera las 3 millones de vistas en YouTube
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a grupo de sicarios atrincherados en una casa de Sinaloa: cuatro son colombianos y uno cubano

Capturan a grupo de sicarios atrincherados en una casa de Sinaloa: cuatro son colombianos y uno cubano

Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Golpe consecutivo al Cártel de Los Reyes: caen sus líderes “R5” y “Poncho la Quiringua” en un mes

ENTRETENIMIENTO

Raúl Magaña denuncia que una mujer chocó su coche y se dio a la fuga en CDMX; redes cuestionan su versión

Raúl Magaña denuncia que una mujer chocó su coche y se dio a la fuga en CDMX; redes cuestionan su versión

Mariana Ochoa es la nueva víctima de La Casa de los Famosos México: Ivonne Montero ya la respalda

Lucero festeja con agenda llena: dos fechas en el país y “Fuertes declaraciones” ya supera las 3 millones de vistas en YouTube

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

DEPORTES

Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano

Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan