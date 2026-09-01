Lucero festeja con agenda llena: dos fechas en el país y “Fuertes declaraciones” ya supera las 3 millones de vistas en YouTube

La cantante cumplió 57 años con un nuevo disco de mariachi en puerta, dos fechas confirmadas en el país y una gira internacional junto a Yuri que arranca en noviembre (Captura de pantalla/Fuertes declaraciones Ocesa Seitrack)

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A solo días de haber festejado su cumpleaños, la cantante Lucero mantiene sus conciertos en Querétaro y Ciudad de México, a pesar de dos cancelaciones previas y una próxima gira con Yuri en Estados Unidos, además de convertirse en un éxito con su tema “Fuertes declaraciones” que fue presentado con un concierto sorpresa en la Central de Abastos de la Ciudad de México y se volvió tendencia en redes sociales el mes pasado.

En suma: la cantante cumplió 57 años con un nuevo disco de mariachi en puerta, dos fechas confirmadas en el país y una gira internacional junto a Yuri que arranca en noviembre. Pero antes de llegar a los escenarios de Texas, tuvo que sortear la suspensión de dos conciertos y una agenda que no da tregua.

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Ocesa Seitrack/Facebook

“Fuertes Declaraciones”: el sencillo que ya superó 3 millones de vistas

El tema se estrenó el 30 de julio en todas las plataformas digitales bajo el sello OCESA Seitrack. Compuesto por Amanda Coronel y Alejandra Zeguer, la canción aborda el desamor y la confrontación emocional desde una perspectiva femenina, con versos como: “Ayer trajiste flores / y hoy tus palabras son municiones / que pegan directo en mis emociones”.

A pocas semanas de su estreno, el video oficial superó 3 millones de reproducciones en YouTube y se posicionó en el número 1 de la lista HotSong México de monitorLATINO. La propia artista describió la recepción como una señal de que el sencillo era “la canción que me hacía falta grabar de alguna manera”.

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El lanzamiento vino acompañado de una presentación sorpresa en la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde Lucero apareció vestida con un atuendo inspirado en la música mexicana y acompañada de mariachi en vivo. “Caí de sorpresa en la bella Central de Abasto para estrenar y cantar Fuertes Declaraciones. Recibí flores y más flores, aplausos y un cariño tan único y especial”, escribió tras el evento.

Musicalmente, el sencillo fusiona el mariachi tradicional con toques de tumbado y ritmos sierreños. Para Lucero, la canción marca también un regreso a sus raíces: “Regresar a la música ranchera regional que es hermosísima me da mucha vida”, declaró en entrevista con Las Top News.

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Fechas confirmadas en México

Lucero se presentará el 18 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y el 24 del mismo mes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Foto: Laura Villegas, OCESA.

Lucero se presentará el 18 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y el 24 del mismo mes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con inicio a las 20:30 horas. Los boletos para la capital van de $400 a $2,500 pesos a través de Ticketmaster, lo que la posiciona como una de las opciones más accesibles de la temporada.

Ambas fechas forman parte del Siempre Contigo Tour, la gira con la que la artista celebra 46 años de trayectoria. El repertorio combina sus éxitos más conocidos con canciones de su nuevo material discográfico, grabado con mariachi.

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Dos ciudades quedaron fuera de la gira

Los conciertos del 3 de septiembre en Hermosillo, Sonora, y del 5 en Los Mochis, Sinaloa, fueron cancelados por la promotora Uno Más Producciones por causas de fuerza mayor. La empresa deslindó a la artista, los recintos y la boletera de cualquier responsabilidad en la suspensión.

En Hermosillo, los portadores de boletos físicos pudieron realizar su reembolso en la taquilla del hotel Fiesta Inn entre el 24 y el 29 de agosto. Los compradores en línea debieron tramitarlo directamente a través de Boletomóvil.

Un cumpleaños que llega con todo en marcha

Lucero cumplió 57 años el 29 de agosto rodeada de familia y amigos. Días antes, adelantó los festejos en un salón de Lomas de Chapultepec, donde subió al escenario de forma espontánea para interpretar su nuevo sencillo “Fuertes Declaraciones” con sombrero de charro.

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“Estoy tan contenta de cumplir años con salud y rodeada de las personas que amo, al lado de mis hijos que me llenan de risas y amores”, escribió en redes sociales el día de su cumpleaños. En TikTok, añadió: “Gracias también a todos los luciferinos y luciferinas por sus mensajes de amor, por esos regalos del corazón que para mí son como un tesoro”.

El disco que llegó después de siete años

“Con este álbum he descubierto a una nueva Lucero. Parece mentira que después de 46 años de carrera pensaría que ya lo he cantado todo”, declaró en entrevista con ¡Hola! Américas. El sencillo “Fuertes Declaraciones” integra mariachi con toques de tumbado y ritmos sierreños. (Ocesa: José Jorge Carreón)

El Siempre Contigo Tour funciona como vitrina de Conexión Mexicana, su nuevo álbum de mariachi —el primero de estudio en siete años— que se lanzará en febrero de 2027. Suma 14 canciones, entre ellas tres versiones y el resto temas inéditos, con colaboraciones con Majo Aguilar, Joss Favela y Los Ángeles Azules, bajo la producción de Aureo Baqueiro.

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“Con este álbum he descubierto a una nueva Lucero. Parece mentira que después de 46 años de carrera pensaría que ya lo he cantado todo”, declaró en entrevista con ¡Hola! Américas. El sencillo “Fuertes Declaraciones” integra mariachi con toques de tumbado y ritmos sierreños.

Según la artista, el proyecto tiene “mucho poder femenino” y letras de contenido emocional. “Lo más importante siempre en un artista es que conserve su personalidad, su esencia, su verdad, porque eso es lo que el público percibe”, afirmó.

La gira con Yuri arranca en noviembre en Texas

Tras cerrar su paso por México, Lucero se unirá a Yuri en el Entre Amigas Tour, anunciado el 18 de agosto. La gira abre el 27 de noviembre en Sugar Land, Texas, en el Smart Financial Centre (Yuri y Lucero en Juego de voces - Foto: Televisa)

Tras cerrar su paso por México, Lucero se unirá a Yuri en el Entre Amigas Tour, anunciado el 18 de agosto. La gira abre el 27 de noviembre en Sugar Land, Texas, en el Smart Financial Centre, y continúa el 28 en el Freeman Coliseum de San Antonio y el 29 en el Payne Arena de Hidalgo.

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La segunda etapa se reanuda en abril de 2027 con fechas en San José, Los Ángeles, San Diego y Ontario, California; Glendale, Arizona; El Paso y Grand Prairie, Texas; Rosemont, Illinois; Fairfax, Virginia; y Newark, Nueva Jersey. En total, la gira suma 13 fechas anunciadas en Estados Unidos, con cierre programado el 9 de mayo de 2027 en el Prudential Center de Newark.