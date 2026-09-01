Estos vehículos deberán verificar en septiembre si no quieren pagar multas o terminar en el corralón

Durante este mes coinciden dos grupos de vehículos en los verificentros de la Zona Metropolitana del Valle de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los autos con engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8 tienen hasta el 30 de septiembre para cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México y la Ciudad de México, o enfrentarán multas de hasta 3,519 pesos. En septiembre también inicia el periodo para los vehículos con engomado rojo y placas 3 y 4.

Durante este mes coinciden dos grupos de vehículos en los verificentros de la Zona Metropolitana del Valle de México. Para los propietarios de autos con engomado rosa, septiembre es el último mes de su ventana semestral; para los de engomado rojo, apenas arranca el plazo que se extiende hasta octubre.

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Sedema/Redes sociales video informativo de hace 8 años los trámites pueden haber sufrido cambios y actualizaciones

Fechas límite según entidad y color de engomado

En la Ciudad de México, el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece el mismo esquema bimestral: engomado rosa en agosto y septiembre, engomado rojo en septiembre y octubre. (Sedema CDMX)

En el Estado de México, los vehículos con placas terminadas en 7 u 8 deben verificar antes del 30 de septiembre. Los de placas 3 y 4 tienen como fecha de cierre el 31 de octubre de 2026.

En la Ciudad de México, el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece el mismo esquema bimestral: engomado rosa en agosto y septiembre, engomado rojo en septiembre y octubre. Los propietarios de autos con engomado rosa que no verifiquen antes de que concluya el mes no tendrán otra oportunidad ordinaria.

La excepción aplica si el vehículo recibe un rechazo técnico durante los últimos siete días del periodo: en ese caso, la autoridad capitalina otorga una prórroga de hasta 15 días naturales para reintentar la prueba en el mismo verificentro sin sanción económica.

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Cuánto cuesta verificar y qué multa se arriesga

Quien no cumpla en tiempo recibirá una multa de alrededor de 2,346 pesos en CDMX (equivalente a 20 UMA) carga vehicular CDMX @OVIALCDMX

En la CDMX, el trámite tiene un costo de 765 pesos (equivalente a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización más IVA). La constancia tipo “Exento” para vehículos matriculados en la capital no genera cobro.

En el Edomex, la tarifa varía según el holograma obtenido: 1,197 pesos para el holograma 00; 610 pesos para el holograma 0; y 469 pesos para los hologramas 1 y 2. La constancia de exento voluntario cuesta 630 pesos.

Quien no cumpla en tiempo recibirá una multa de alrededor de 2,346 pesos en CDMX (equivalente a 20 UMA) y de aproximadamente 3,519 pesos en Edomex (30 UMA). Las autoridades de ambas entidades advierten que pagar la sanción no sustituye el trámite: el propietario igualmente deberá verificar antes de volver a circular con plena legalidad.

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Requisitos previos y vehículos que no deben verificar

Antes de acudir al verificentro, el propietario debe revisar que su unidad no tenga adeudos de tenencia, refrendo, infracciones de tránsito, sanciones ambientales ni fotocívicas. En la CDMX, cualquiera de esos pendientes puede impedir la realización del trámite.

También conviene llevar tarjeta de circulación vigente, comprobante de la verificación anterior e identificación oficial. Para autos nuevos o en primera verificación, se requiere la factura original. Las citas deben agendarse en los portales oficiales de cada entidad.

Quedan exentos de verificar los vehículos eléctricos, los híbridos de categorías I y II, los autos antiguos con matrícula especial, los de demostración o traslado, los tractores agrícolas, la maquinaria industrial y las motocicletas.

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Cómo verificar paso a paso: trámites y requisitos

La infografía explica los pasos y requisitos para la verificación vehicular en la Ciudad de México, con la excepción de vehículos del Estado de México. (Sedema CDMX)

Antes de salir hacia el verificentro, confirma que el color del engomado y la terminación de placa de tu vehículo correspondan al calendario vigente. Un error en este punto puede derivar en un rechazo administrativo antes de que el auto entre a la prueba de emisiones.

Los pasos para completar el trámite son:

Revisa adeudos pendientes: Consulta si tu vehículo tiene multas de tránsito, tenencia, refrendo, sanciones ambientales o fotocívicas sin liquidar. En CDMX, cualquier adeudo bloquea el acceso al verificentro.

Agenda tu cita en línea: En Edomex, el portal oficial es citaverificacion.edomex.gob.mx. En CDMX, el trámite se gestiona a través del portal de la Sedema. Sin cita previa no se garantiza la atención.

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Reúne los documentos necesarios: Identificación oficial, tarjeta de circulación vigente y comprobante de la verificación anterior. Para autos nuevos o en primera verificación, añade la factura original.

Dale mantenimiento al vehículo: Revisa niveles de aceite, filtros y sistema de escape antes de la prueba. Un fallo mecánico es la causa más frecuente de rechazo técnico.

Acude al verificentro dentro del horario: De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas; sábados de 8:00 a 15:00 horas.

Guarda tu constancia: Al concluir, conserva el comprobante físico o digital. Es el documento que acredita el cumplimiento ante cualquier revisión vial.

Si el vehículo no aprueba la prueba, la segunda verificación es gratuita siempre que se realice dentro de los 30 días hábiles siguientes. El tercer intento ya implica un costo adicional.

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