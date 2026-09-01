Raúl Magaña denuncia que una mujer chocó su coche y se dio a la fuga en CDMX; redes cuestionan su versión

Raúl Magaña sufre accidente vial en CDMX. (Redes Sociales)

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Raúl Magaña relató que sufrió un accidente vial en la lateral de Churubusco en Ciudad de México, donde una mujer habría golpeado su coche y después se habría retirado del lugar.

El actor también enfrentó señalamientos en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de una versión distinta del incidente.

¿Qué dijo Raúl Magaña?

El conductor aseguró que el hecho ocurrió mientras circulaba por esa vialidad de la capital del país. En un video difundido en su cuenta de Instagram, Magaña advirtió a sus seguidores sobre lo que habría pasado durante el percance.

“Tengan mucho cuidado si andan circulando por la lateral de Churubusco”, dijo al inicio de la grabación que compartió en Instagram.

El actor señaló que la conductora habría impactado su vehículo. “Esta chava le dio un golpe a mi coche, estaba muy agresiva y no quiso hablarle a su seguro jamás”, afirmó.

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(Captura de pantalla/Instagram)

Magaña no precisó cuándo ocurrió el incidente, pero mostró imagenes del automóvil y de la mujer involucrada.

Según su versión, una patrulla habría pasado por el sitio después del choque. El actor aseguró que trató de pedir ayuda a los policías, pero la conductora se habría ido antes de que pudiera intervenir la autoridad.

“En cuanto pasó una patrulla y le hice señas, se subió a su coche y se dio a la fuga”, sostuvo el también conductor de televisión.

(Foto: Instagram/@raulmaganamx)

Usuarios cuestionaron la versión del actor en Instagram

Tras la difusión del video, algunos comentarios en la publicación cuestionaron la versión que presentó Magaña. Una usuaria le reclamó por presuntamente eliminar mensajes en los que lo acusaban de haber actuado de forma distinta durante el incidente.

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“Por qué eliminas los comentarios donde te están exhibiendo a ti por darte a la fuga”, escribió una persona en la sección de comentarios.

La misma usuaria aseguró que el actor habría intimidado a la mujer y que, aparentemente, le habría lastimado una mano al subir la ventana de su coche. Esas acusaciones no fueron comprobadas en el material compartido por Magaña.

(Foto: Google Maps)

El comentario continuó con una acusación directa: “Haber amedrentado a la chava y machucarle la mano con la ventana del coche”.

Ante ese mensaje, el actor respondió que tendría videos sobre el momento del percance. Magaña afirmó que contaba con grabaciones de la conducta de la otra mujer, de su petición para contactar al seguro y de la presunta salida del lugar.

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“Tengo el video del incidente, el video de lo agresiva que se puso, el video donde le pido que hable al seguro, el video donde se va dándose a la fuga”, respondió.

El artista agregó que presentaría esos materiales ante las autoridades “en su momento”.

También advirtió que las publicaciones hechas en su contra podrían tener consecuencias legales, al considerar que se trataría de declaraciones falsas.

“Y como han hecho publicaciones se toma como denuncia y caen en falsedad de testimonio y ese es otro delito. Así nomás”, escribió Raúl Magaña.

El intercambio dejó dos versiones contrapuestas sobre el incidente. Magaña sostuvo que habría solicitado la intervención del seguro y de una patrulla, mientras usuarios lo acusaron de una presunta conducta agresiva y de haberse retirado del lugar. Ninguna de las dos versiones fue acreditada con documentos o videos en la conversación pública mostrada en Instagram.

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