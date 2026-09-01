Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico (RS)

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Kenia Os habría iniciado un procedimiento legal contra la página de Facebook ¿Sabías qué? – Versión Artistas por publicaciones que la vincularon con el feminicidio de Valeria Márquez y con presuntos nexos con el narcotráfico.

La cuenta informó el pasado domingo 30 de agosto de 2026 que fue notificada de la acción, que sería atendida por sus abogados y que no dará detalles para no intervenir en el proceso.

El comunicado atribuido al equipo de la página señala que las notificaciones fueron transmitidas “en el contexto de K Records y Sony Music”. La disquera Sony Music México respaldaría al equipo jurídico de Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombre completo de la cantante. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido el hecho.

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La acción ocurre semanas después de que la artista mazatleca denunció una campaña digital de desprestigio. Kenia Os sostiene que su equipo detectó publicaciones especulativas y datos falsos que buscan dañar su imagen y minimizar su carrera.

“¿Sabías qué? – Versión Artistas" reconoce la notificación del proceso que habría emitido Kenia OS en su contra

En el texto, afirma que fue notificada de un procedimiento legal promovido por Kenia Guadalupe Flores Osuna.

“A nuestros seguidores y público en general: por medio del presente, hacemos de conocimiento público que hemos sido notificados de un procedimiento legal iniciado en nuestra contra por Kenia Guadalupe Flores Osuna”, expuso la cuenta.

Los administradores indicaron que ya atienden el asunto “por las vías legales correspondientes”. También señalaron que cualquier comunicación sobre el caso quedará en manos de los representantes de las partes involucradas.

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“¿Sabías qué? – Versión Artistas" reconoce la notificación del proceso que habría emitido Kenia OS en su contra (RS)

El texto añade que la página no compartirá documentos, detalles ni comentarios sobre los hechos que originaron el procedimiento. La razón, según el comunicado, es evitar una intervención en el desarrollo de la controversia.

“Por respeto al proceso y con el objetivo de no interferir en el desarrollo del mismo, por el momento nos encontramos imposibilitados para emitir declaraciones”, señala la publicación.

La cuenta también manifestó su compromiso con “la legalidad, el debido proceso y el respeto hacia todas las partes involucradas”. Hasta ahora, no se conocen públicamente los alcances de la acción ni las medidas solicitadas por la defensa de la cantante.

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La publicación vinculó a Kenia Os con el feminicidio de Valeria Márquez

El señalamiento legal estaría relacionado con una publicación difundida meses atrás por la misma página. En ese mensaje se difundió una acusación que relacionaba a Kenia Os con el feminicidio de Valeria Márquez.

La publicación sostuvo, sin mostrar pruebas en el contenido compartido, que “informes indican” que la cantante estaría involucrada en el asesinato. También afirmó que un supuesto responsable habría reportado que recibió un pago de un cártel que presuntamente financiaría carreras de figuras públicas, entre ellas la artista.

Esas afirmaciones colocaron a Kenia Os en una acusación de alta gravedad. La información proporcionada no incluye una carpeta de investigación, una autoridad ministerial, una denuncia oficial ni documentos judiciales que sostengan esa versión.

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La cantante no ha sido señalada formalmente por una autoridad en el material disponible. Por ello, las acusaciones difundidas por la página deben tratarse como dichos no comprobados y no como hechos acreditados.

El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre publicaciones de entretenimiento que presentan señalamientos criminales sin respaldo público. La eventual vía legal buscaría responder a contenidos que, según la postura de la artista, afectarían su integridad, trayectoria e imagen pública.

La publicación vinculó a Kenia Os con el feminicidio de Valeria Márquez (Captura de pantalla: X)

Kenia Os denuncia una campaña de desprestigio en Instagram

Antes del comunicado de la página, Kenia Os expuso en su canal de difusión de Instagram que ella y su equipo detectaron un incremento de contenidos negativos en su contra. El espacio cuenta con 1.3 millones de miembros, de acuerdo con la información proporcionada.

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“Últimamente mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando”, escribió la intérprete. La cantante explicó que al principio consideró normal recibir mensajes hostiles, hasta que identificó un patrón.

Kenia Os sostuvo que algunas publicaciones eran especulación y otras “simplemente no son ciertas”. También dijo que reporteros, creadores y colegas se acercaron a su equipo para explicar la forma en que se estarían construyendo algunas notas.

“Estoy consciente que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”, expresó la cantante en su mensaje.

La artista evitó mencionar nombres de personas, medios o cuentas que estarían detrás de esa presunta campaña. “No voy a señalar a nadie públicamente: no me corresponde a mí hacerlo”, afirmó.

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Kenia Os también marcó distancia de los ataques que circulan entre comunidades digitales. “No soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré”, escribió.

La polémica con Belinda y Danna elevó la presión en redes

La polémica con Belinda y Danna elevó la presión en redes (Instagram)

La denuncia de Kenia Os se dio después de la controversia que involucró a Belinda y Danna durante julio de 2026. El 21 de julio, Belinda habló con Vogue Latinoamérica sobre su colaboración con Danna y comentó que en México dos estrellas del pop no solían reunirse para hacer música.

Seguidores de Kenia Os interpretaron esas palabras como una exclusión. Belinda cuenta con la colaboración “Jackpot” junto a la cantante mazatleca, incluida en el álbum Indómita, lanzado en 2025.

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La discusión se alimentó con un video grabado el 30 de junio durante el partido entre México y Ecuador, en el Estadio Ciudad de México, como parte del Mundial 2026. En las imágenes, Belinda y Kenia Os aparecen en palcos cercanos sin interacción.

Belinda respondió después que su comentario se refería a la rivalidad que se construyó entre ella y Danna. “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto”, escribió entonces.

El 23 de julio, Belinda afirmó que borró su comentario tras recibir amenazas de muerte. Danna también pidió a sus seguidores no responder a mensajes negativos y sostuvo que no existe una competencia entre colegas.

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Kenia Os no emitió una postura pública durante los primeros días de esa polémica. Después, en su canal de difusión, insistió en que no puede ser responsable de los actos de otras personas ni de las consecuencias que generen.