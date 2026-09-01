Se aleja de la “Hormiga” González: Olympiacos habría descartado a Edson Álvarez por un colombiano

De acuerdo con versiones periodísticas surgidas en Europa, Olympiacos había mostrado interés tanto por Gustavo Puerta como por Edson Álvarez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El futuro de Edson Álvarez apunta, por ahora, a su continuidad con el West Ham, luego de que el Olympiacos habría avanzado en la incorporación del colombiano Gustavo Puerta, mediocampista que ocupa una posición similar a la del mexicano.

Durante la actual ventana de fichajes, el nombre de Álvarez fue relacionado con el conjunto griego, aunque el panorama habría cambiado tras el movimiento por Puerta, quien llegaría al club perteneciente al grupo de Evangelos Marinakis.

Gustavo Puerta, cerca de llegar a Olympiacos

De acuerdo con versiones periodísticas surgidas en Europa, el Olympiacos había mostrado interés tanto por Gustavo Puerta como por Edson Álvarez. Sin embargo, el conjunto griego habría decidido avanzar por el colombiano, actualmente vinculado con el Nottingham Forest.

PUBLICIDAD

El periodista deportivo Pipe Sierra informó este lunes a través de su cuenta de X que existe un acuerdo verbal para que el futbolista sudamericano sea nuevo jugador del equipo de El Pireo, luego de que se pague su cláusula de rescisión.

La operación contemplaría un contrato hasta junio de 2030, mientras que el mediocampista colombiano pasaría esta temporada en Olympiacos para tener continuidad y disputar la Europa League.

¿Qué pasará con Edson Álvarez?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante el mercado de verano, el mexicano fue relacionado con el conjunto rojiblanco e incluso habría visto con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en el futbol griego. El posible movimiento también le habría permitido compartir vestidor con su compatriota Armando “Hormiga” González, quien el mes pasado inició su primera aventura en Europa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el avance del conjunto de El Pireo por Gustavo Puerta modificaría el panorama del mediocampista mexicano, cuyo futuro sigue sin definirse. Álvarez todavía tiene contrato con el West Ham, equipo que descendió a la segunda división de Inglaterra, aunque durante este mercado también fue vinculado con la Real Sociedad.

Por ahora, ante los movimientos de Olympiacos en el mercado, la permanencia del seleccionado mexicano con la escuadra londinense surge como uno de los escenarios mas probables.