Capturan a grupo de sicarios atrincherados en una casa de Sinaloa: cuatro son colombianos y uno cubano

Foto: SSP Sinaloa

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Un grupo de personas armadas que se encontraban en una vivienda del municipio de Rosario, en Sinaloa, fueron detenidos durante labores de vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que entre los arrestados se encuentran 2 mujeres, una menor de edad, 4 colombianos y un cubano, quienes fueron ubicados en un domicilio del poblado Agua Verde con armamento.

Al momento de la captura, los detenidos portaban:

9 fusiles tipo AK-47 , calibre 7.62x39 mm

54 cargadores para fusil calibre 7.62x39 mm

Foto: SSP Sinaloa

2 mil 620 cartuchos calibre 7.62x39 mm

9 chalecos tácticos

10 placas balísticas

5 kilos de presunta marihuana

Los nueve detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

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Operativos en 20 municipios dejan 16 detenidos, explosivos y un mando policial asesinado

La detención en Rosario se suma a las acciones llevadas a cabo durante en los 20 municipios de la entidad por parte de la Policía Estatal Preventiva del 23 al 30 de agosto.

Los agentes realizaron labores de vigilancia en los municipios que dejó como resultado la detención de 16 personas y el aseguramiento de los siguientes objetos:

22 armas de fuego

115 cargadores

3 mil 48 cartuchos

1 granada de mano

40 artefactos explosivos improvisados

7 vehículos, uno de ellos con blindaje

248 gramos de presunto cristal

11 chalecos tácticos

Foto: SSP Sinaloa

El reforzamiento de seguridad se produce en un contexto de violencia que atraviesa el estado desde septiembre de 2024, cuando comenzó la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante esa misma semana de operativos, fue asesinado Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de violencia en su domicilio del sector Infonavit Las Fuentes la mañana del 30 de agosto.

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El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo se encontró un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara su contenido. La SSP desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar la presencia en Escuinapa tras el hallazgo.

Miguel Antonio Zazueta aparece en el segundo lugar de derecha a izquierda. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Zazueta había asumido el cargo apenas el 3 de agosto, por lo que llevaba 27 días en funciones al momento de su muerte.

Su caso es el segundo homicidio de un mando policial de ese municipio en cinco meses. El 31 de marzo, el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos murió junto a tres personas más en una emboscada sobre la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

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El mando policiaco se transportaba en un vehículo oficial, acompañado de una segunda unidad. Ambas camionetas fueron interceptadas a balazos cuando circulaban por la carretera.

Una de las unidades logró huir con un policía gravemente herido, mientras que el vehículo en el que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar del ataque con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

Foto: Redes sociales

A ese contexto se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como privado de la libertad por hombres armados el 24 de agosto. Fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

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Esta región del estado vivió un incremento de la violencia desde finales del 2025, con semanas enmarcadas por ataques con explosivos, enfrentamientos o balaceras.

Pese a que los hechos violentos disminuyeron en las últimas semanas debido a que la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa enfocaron sus actividades en Mazatlán, Escuinapa continúa viviendo jornadas de violencia.