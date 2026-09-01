México

Capturan a grupo de sicarios atrincherados en una casa de Sinaloa: cuatro son colombianos y uno cubano

Entre los arrestados también se encuentran mujeres, quienes fueron ubicados en un domicilio de Rosario

Nueve detenidos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa
Guardar

Un grupo de personas armadas que se encontraban en una vivienda del municipio de Rosario, en Sinaloa, fueron detenidos durante labores de vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que entre los arrestados se encuentran 2 mujeres, una menor de edad, 4 colombianos y un cubano, quienes fueron ubicados en un domicilio del poblado Agua Verde con armamento.

Al momento de la captura, los detenidos portaban:

  • 9 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62x39 mm
  • 54 cargadores para fusil calibre 7.62x39 mm
Detenidos en Sinaloa con armas y drogas
Foto: SSP Sinaloa
  • 2 mil 620 cartuchos calibre 7.62x39 mm
  • 9 chalecos tácticos
  • 10 placas balísticas
  • 5 kilos de presunta marihuana

Los nueve detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Operativos en 20 municipios dejan 16 detenidos, explosivos y un mando policial asesinado

La detención en Rosario se suma a las acciones llevadas a cabo durante en los 20 municipios de la entidad por parte de la Policía Estatal Preventiva del 23 al 30 de agosto.

Los agentes realizaron labores de vigilancia en los municipios que dejó como resultado la detención de 16 personas y el aseguramiento de los siguientes objetos:

  • 22 armas de fuego
  • 115 cargadores
  • 3 mil 48 cartuchos
  • 1 granada de mano
  • 40 artefactos explosivos improvisados
  • 7 vehículos, uno de ellos con blindaje
  • 248 gramos de presunto cristal
  • 11 chalecos tácticos
Detenidos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El reforzamiento de seguridad se produce en un contexto de violencia que atraviesa el estado desde septiembre de 2024, cuando comenzó la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante esa misma semana de operativos, fue asesinado Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de violencia en su domicilio del sector Infonavit Las Fuentes la mañana del 30 de agosto.

PUBLICIDAD

El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo se encontró un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara su contenido. La SSP desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar la presencia en Escuinapa tras el hallazgo.

Seguridad Escuinapa, Sinaloa
Miguel Antonio Zazueta aparece en el segundo lugar de derecha a izquierda. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Zazueta había asumido el cargo apenas el 3 de agosto, por lo que llevaba 27 días en funciones al momento de su muerte.

Su caso es el segundo homicidio de un mando policial de ese municipio en cinco meses. El 31 de marzo, el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos murió junto a tres personas más en una emboscada sobre la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

El mando policiaco se transportaba en un vehículo oficial, acompañado de una segunda unidad. Ambas camionetas fueron interceptadas a balazos cuando circulaban por la carretera.

Una de las unidades logró huir con un policía gravemente herido, mientras que el vehículo en el que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar del ataque con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

Asesinan al subdirector de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Redes sociales

A ese contexto se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como privado de la libertad por hombres armados el 24 de agosto. Fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

Esta región del estado vivió un incremento de la violencia desde finales del 2025, con semanas enmarcadas por ataques con explosivos, enfrentamientos o balaceras.

Pese a que los hechos violentos disminuyeron en las últimas semanas debido a que la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa enfocaron sus actividades en Mazatlán, Escuinapa continúa viviendo jornadas de violencia.

Temas Relacionados

SinaloadetenidosextranjerosCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Tres formas de usar hojas de laurel como remedio y cuál es la más efectiva

El laurel se utiliza principalmente en baños inmersivos relajantes, té o aceite esencial y cada uno de estos métodos tiene un efecto distinto en el cuerpo según documentan la UNAM y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Tres formas de usar hojas de laurel como remedio y cuál es la más efectiva

Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico

La cuenta informó que “fue notificada de la acción”, que sería atendida por sus abogados y que no dará detalles para no intervenir en el proceso legal y penal

Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico

Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

La actriz reveló qué carrera está cursando y si piensa ejercerla

Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

El mexicano destacó las cualidades de su próximo oponente

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico

Kenia OS iría contra página que la vinculó al feminicidio de Valeria Márquez y de tener nexos con el narcotráfico

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Golpe consecutivo al Cártel de Los Reyes: caen sus líderes “R5” y “Poncho la Quiringua” en un mes

Así es el sitio en Tocumbo donde fue abatido el “R5”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano”

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al nuevo integrante del Canelo Team