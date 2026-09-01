Cinco municipios, una guerra: así era la disputa territorial en Michoacán donde operaba el R5, líder del Cártel de Los Reyes

(Imagen ilustrativa | Infobae México)

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El Cártel de Los Reyes mantiene una presencia limitada a una franja del suroeste de Michoacán sin extender sus actividades hacia Jalisco ni a otra entidad del país. Pese a ese alcance territorial acotado, la organización construyó una red de distribución de drogas en Estados Unidos, según informó Infobae.

La estructura recibió dos golpes contra su mando durante agosto. El Ejército Mexicano detuvo el 1 de agosto a Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, y la Secretaría de la Defensa Nacional abatió el 30 de agosto a Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El R5” o “Wicho”, quien tomó el control del grupo después de aquella captura.

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Las autoridades localizaron al “R5” en la ranchería Rodeo del Pinal tras trabajos de inteligencia de la XII Región Militar. La comunidad se encuentra en una zona rural cercana a Los Reyes de Salgado, dentro del área de influencia de la organización, de acuerdo con la publicación.

A continuación, los municipios de Michoacán donde el Cártel de Los Reyes concentra su presencia y capacidad operativa.

(Imagen Ilustrativa | Infobae México)

Los cinco municipios de Michoacán bajo dominio del Cártel de Los Reyes

La organización opera en:

Cotija de la Paz.

Tocumbo.

Los Reyes de Salgado.

Buenavista Tomatlán.

Peribán de Ramos.

Esa franja del suroeste michoacano constituye el territorio exclusivo del grupo desde su formación. Sin embargo, nunca cruzó hacia Jalisco ni hacia ninguna otra entidad del país.

Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, definió a la organización como una estructura de tamaño reducido en entrevista con Radio Fórmula. Aunque advirtió que ese tamaño acotado no impidió construir una red de distribución de drogas en Estados Unidos, sostenida por los vínculos familiares de la diáspora michoacana radicada en ese país.

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El grupo carece de presencia registrada fuera de los cinco municipios mencionados. Esa combinación entre dominio local limitado y alcance comercial transnacional define la naturaleza del Cártel de Los Reyes.

Elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal acordonan un tramo de la carretera federal 150 en Veracruz tras el hallazgo de tres bolsas negras de plástico junto a la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo opera el Cártel de Los Reyes en Michoacán

El Cártel de Los Reyes actúa como una célula de Cárteles Unidos bajo la estructura del Cártel de Tepalcatepec, encabezado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo combina el dominio territorial con una red de narcotráfico hacia Estados Unidos. Una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional rastreó el envío de metanfetamina, pastillas de fentanilo y heroína desde Michoacán hacia territorio estadounidense.

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Las autoridades de ese país identificaron además pistas de aterrizaje en Michoacán utilizadas para recibir aviones con cocaína procedente de Colombia. Sánchez explicó ante el mismo medio que las redes familiares de la diáspora michoacana radicada en Estados Unidos facilitaban la distribución de esas sustancias.

Bajo ese esquema, la violencia funcionó como herramienta para sostener el control territorial frente a sus rivales. La Secretaría de la Defensa Nacional atribuyó a Alfonso Fernández Magallón ataques con drones contra personal militar, mientras que Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”, fue señalado como el coordinador de extorsiones contra productores de aguacate en la región.

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Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida al líder del Cártel de Los Reyes, "El Wicho" o "R5". (Anayeli Tapia/Infobae)

La posición del Cártel de Los Reyes dentro de Cárteles Unidos

El Cártel de Los Reyes no nació como una organización de narcotráfico, sino como un grupo de autodefensa. Fernández Magallón encabezó ese levantamiento en Los Reyes de Salgado a comienzos de la década de 2010 para enfrentar a los Caballeros Templarios.

Las autodefensas recibieron entonces armas y asistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes de inteligencia citados por el diario Milenio. Una vez desplazados los Templarios, las fricciones entre ambos grupos derivaron en una ruptura definitiva.

Fernández Magallón y sus hombres constituyeron una organización propia tras esa ruptura. La nombraron en honor al municipio donde tenían mayor fuerza territorial.

Dentro de la coalición Cárteles Unidos, el grupo opera bajo la estructura del Cártel de Tepalcatepec. Ese cártel tiene como jefe a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como el principal articulador de la alianza.

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Cárteles Unidos surgió en 2019 como respuesta a la expansión del CJNG hacia el occidente de Michoacán. La coalición integra, además del Cártel de Los Reyes y el Cártel de Tepalcatepec, a Los Blancos de Troya y a escisiones de la Familia Michoacana, según el análisis de InSight Crime.

Elementos de la Guardia Nacional custodian un tramo de carretera mexicana donde se observa una grúa y vehículos de patrulla. (X/GN_Carreteras)

Cotija, Los Reyes de Salgado y los ataques atribuidos al grupo

El municipio de Cotija de la Paz registró un ataque con drones contra personal militar el 19 de enero de 2025. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuyó ese ataque a Fernández Magallón, entonces colaborador cercano del Cártel de Tepalcatepec.

El poblado El Santuario, ubicado en el municipio de Los Reyes de Salgado, fue escenario de un ataque con narcomina contra una patrulla militar en mayo de 2025. Las autoridades federales atribuyeron ese hecho al Cártel de Los Reyes.

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La Sedena detuvo semanas después a 17 presuntos sicarios vinculados con ese ataque. Doce de los detenidos tenían nacionalidad colombiana, según el reporte oficial de la dependencia.

El Sistema C5 Michoacán reportó seis puntos de bloqueo en las carreteras que conectan Los Reyes con Uruapan, Peribán y Jacona tras la detención de Fernández Magallón. Dos de esos puntos fueron liberados hacia las 18.55 horas del mismo día.

Los municipios de Los Reyes y Peribán registraron además incendios de vehículos en las horas posteriores al operativo militar. Esa reacción evidenció la capacidad de movilización que el grupo conserva en su territorio de origen.

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