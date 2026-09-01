Mariana Ochoa es la nueva víctima de La Casa de los Famosos México: Ivonne Montero ya la respalda

Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

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Mariana Ochoa atraviesa una de las etapas más comentadas de su participación en La Casa de los Famosos México, donde sus decisiones y la manera en que se relaciona con sus compañeros han provocado críticas y tensiones. Sin embargo, mientras dentro del reality enfrenta momentos incómodos, afuera comenzó a recibir un respaldo que llamó especialmente la atención.

Yuliana Peniche e Ivonne Montero utilizaron una publicación de Instagram para defender a la cantante. Sus mensajes aparecieron como respuesta a los comentarios sobre Mariana y rápidamente pusieron sobre la mesa una lectura diferente de lo que ocurre con ella dentro de la casa.

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La comparación con Ivonne Montero cobra fuerza precisamente por este respaldo. La actriz conoce la dinámica del reality y ahora decidió tomar partido por Mariana. “@soymarianaochoa será la ganadora ”, escribió Ivonne, mientras Yuliana fue todavía más directa al defender la trayectoria de la cantante: “Mariana es una mujer exitosa desde que era una niña ¿De que mujer fracasada habla????”

Yuliana Peniche sale en defensa de Mariana

La exOV7 se presentará en la plancha del Zócalo capitalino para dar un concierto. Foto: Instagram/soymarianaochoa.

El mensaje de Yuliana Peniche llegó en medio de la conversación generada alrededor de Mariana y su desempeño en el programa. La actriz destacó el recorrido profesional de la integrante de OV7 y rechazó de manera contundente cualquier comentario que intentara descalificarla.

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“Mariana es una mujer exitosa desde que era una niña”, escribió Yuliana, acompañando sus palabras con emojis de apoyo. Después lanzó una pregunta que elevó el tono de su defensa: “¿De que mujer fracasada habla????”

La publicación no pasó desapercibida para Ivonne Montero, quien decidió sumarse a la defensa. Al responder directamente a Yuliana, escribió: “ASÍ ES HERMOSA”, antes de cuestionar la idea de que todo comienza alrededor de una sola persona: “ES UNA TONTERÍA PENSAR EL EL MUNDO COMENZÓ A GIRAR CUANDO UNO NACE”.

Ivonne Montero se suma al apoyo

(Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

El respaldo de Ivonne fue más allá de una simple reacción. La actriz mencionó directamente a Mariana y terminó su mensaje con una predicción que encendió todavía más la conversación alrededor de la participante: “@soymarianaochoa será la ganadora 🔥🙌”.

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La postura resulta llamativa porque Ivonne conoce desde dentro la presión que puede generar un reality de este tipo. Ahora, desde fuera, decidió expresar públicamente su apoyo a Mariana en un momento en el que la cantante se encuentra bajo la lupa tanto de sus compañeros como de los espectadores.

Este respaldo también alimenta las comparaciones entre ambas. Para algunos seguidores, Mariana podría estar atravesando una historia que recuerda a la de participantes que enfrentaron críticas y divisiones dentro de la casa antes de ganarse el respaldo del público. Por ahora, eso es una posibilidad y no un desenlace asegurado.

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Mariana sigue jugando mientras crece el respaldo

Mariana Ochoa - (ViX)

Dentro de la casa, Mariana ya protagonizó una de las decisiones que más conversación generaron al apostar el 40% del presupuesto semanal para obtener inmunidad. Aunque logró quedar protegida de la próxima nominación, su estrategia provocó molestia entre algunos habitantes por el impacto que tendría sobre los recursos colectivos.

La propia cantante reconoció que la decisión le provocaba cierta culpa. “Siento un poquito de culpa, pero pues no mucha”, confesó. También expresó preocupación por la posibilidad de que el presupuesto siguiera reduciéndose: “Comer con el diez por ciento sí va a estar cañón”.

Pero Mariana no solamente piensa en superar la siguiente nominación. Después de obtener la inmunidad, reveló que quiere permanecer en el programa para llegar al 15 de septiembre y cumplir uno de sus deseos: “Pa’ cantar con el mariachi y todo”. Su meta, incluso, va más lejos: “Yo quiero llegar hasta la semana diez”. Mientras dentro de la casa continúa jugando sus cartas, fuera ya tiene a dos defensoras que dejaron clara su postura: Yuliana Peniche e Ivonne Montero están de su lado.

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