Zacatecas enfrenta escalada de ataques con explosivos: van 17 en dos años

El coche bomba fue detonado frente a la Comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas; la explosión dañó viviendas, comercios y vehículos. (Jesús Aviles/Infobae)

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El coche bomba detonado frente a la Comandancia de Policía de Ojocaliente no constituye un hecho aislado en Zacatecas. De acuerdo con autoridades estatales, durante los últimos dos años se han registrado 17 ataques con explosivos improvisados contra elementos de corporaciones de seguridad, una escalada de violencia que ha incluido artefactos colocados en motocicletas y vehículos.

El atentado más reciente ocurrió en Ojocaliente, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a las instalaciones policiales. Las primeras investigaciones apuntan a una posible participación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que es señalada por las autoridades como una de las líneas de investigación.

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Los responsables habrían utilizado explosivos empleados con mayor frecuencia en actividades del sector minero. Peritos especializados trabajan para establecer qué tipo de material fue utilizado, así como la cantidad que fue colocada dentro del vehículo.

Coche bomba deja 11 heridos y daños en cinco cuadras

La explosión provocó daños severos en al menos siete viviendas, mientras que la onda expansiva alcanzó un radio de aproximadamente cinco cuadras.

El impacto también afectó comercios, vehículos particulares y patrullas que se encontraban en la zona. Los vidrios de casas y establecimientos comerciales quedaron destruidos como consecuencia de la detonación.

Elementos de seguridad resguardaron la zona después de la explosión del vehículo cargado con explosivos en Ojocaliente.

El ataque dejó 11 personas lesionadas, entre civiles y policías municipales. Al menos dos de los heridos fueron reportados en condición grave.

Uno de los elementos que analiza la investigación es el automóvil utilizado para transportar los explosivos. De acuerdo con las autoridades, el vehículo contaba con reporte de robo en Jalisco desde abril, por lo que se indaga la ruta que siguió antes de ser utilizado en el atentado.

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Después de la explosión, habitantes de la zona se resguardaron en sus domicilios ante el temor de que pudiera registrarse una nueva agresión. Las calles permanecieron prácticamente desiertas mientras las autoridades desplegaban un operativo.

Van 17 ataques con explosivos contra corporaciones

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó que el ataque de Ojocaliente forma parte de una serie de agresiones que han utilizado explosivos improvisados contra fuerzas de seguridad.

En los últimos dos años, precisó, se han contabilizado 17 ataques de este tipo contra elementos estatales, lo que coloca a los explosivos como una de las herramientas utilizadas por organizaciones criminales para atacar a las corporaciones.

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Autoridades investigan una posible participación del CJNG en el atentado, que forma parte de una serie de 17 ataques con explosivos registrados en Zacatecas durante los últimos dos años. EFE/Luis Hinojos

El antecedente más reciente ocurrió también este sábado en Villa García, donde una motocicleta explotó durante una agresión y dejó a dos personas heridas.

Por ese hecho fue detenido William Ariel “N”, de 18 años, quien, de acuerdo con fuentes ministeriales, declaró pertenecer al CJNG y señaló que los ataques contra corporaciones de seguridad eran ordenados por esa organización.

Los investigadores analizan ahora si el coche bomba de Ojocaliente fue una represalia por esa captura o si forma parte de una ofensiva más amplia contra las fuerzas de seguridad.

“Niples” y vehículos bomba, nuevas tácticas criminales

Las autoridades también han identificado el uso de artefactos explosivos improvisados fabricados con tubos metálicos y cargas de pólvora, conocidos como “niples”, en ataques recientes registrados en Zacatecas.

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El empleo de vehículos cargados con explosivos tampoco es nuevo en México. En octubre de 2024, vehículos fueron detonados en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, en medio de la disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

En octubre de 2024, vehículos fueron detonados en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, en medio de la disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima. (AP Foto/Armando Solís)

En Acámbaro, uno de los automóviles explotó frente a instalaciones de Seguridad Pública y provocó lesiones a policías, además de daños en inmuebles y vehículos.

Tras el atentado de Ojocaliente, fuerzas estatales y federales reforzaron su presencia en la zona y mantienen las investigaciones para identificar a los responsables.

El caso vuelve a colocar a Zacatecas frente a una escalada de ataques con explosivos, con 17 agresiones contabilizadas en dos años y un nuevo episodio en el que un vehículo utilizado como bomba fue dirigido contra una instalación de seguridad.

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