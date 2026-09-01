Sheinbaum niega rompimiento en la 4T y defiende soberanía ante tensión con EEUU por caso Rocha Moya: “Aquí no hay divisiones”

En un mensaje desde Palacio Nacional, la mandataria federal sostiene ante gobernadores, su gabinete y representantes de los poderes Legislativo y Judicial que el movimiento mantiene unidad y defiende la dignidad del país

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este martes 1 de septiembre su segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde descartó cualquier fractura al interior de la Cuarta Transformación y reiteró su postura sobre la relación con Estados Unidos, en un mensaje dirigido a gobernadores, integrantes de su gabinete y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

“Aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”

Al cierre de su discurso, la mandataria federal fue clara al descartar cualquier señal de ruptura interna en el movimiento. Aseguró que nadie debía equivocarse: no existen divisiones ni rompimientos, y que lo único presente es la defensa del pueblo de México y su dignidad.

PUBLICIDAD

La presidenta enmarcó ese mensaje dentro de un balance más amplio de 23 meses de gestión, en los que subrayó la consolidación de la Cuarta Transformación mediante políticas de austeridad republicana y honestidad, además de resaltar avances en soberanía energética, infraestructura ferroviaria y recuperación del control estatal sobre recursos considerados estratégicos.

Segundo Informe de Gobierno

*Información en desarrollo