Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

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Saúl Canelo Álvarez se sinceró y brindó su opinión sobre Chriatian Mbilli, a quien enfrentará el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita por el campeonato mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

En entrevista con Box Azteca, Canelo aseguró que Mbilli es un peleador fuerte, y destacó que el peleador francés tira muchos golpes dentro del ring, aunque el tapatío destacó que eso es algo que a él le gusta. Durante la misma charla, Álvarez destacó que se encuentra muy bien, y aseveró que si en tres semanas se realizara la pelea, estaría listo.

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“Pues es un rival fuerte, es un rival que tira muchos golpes, es una persona muy fuerte. Pero ahora sí que, pues es lo que me gusta, ¿no? Estar ahí, tirar muchos golpes y a mí me gusta, me gusta mucho eso. La verdad que me siento muy bien. Siempre me ha ido muy bien cuando he tomado mis descansos, me siento muy bien en el gimnasio. La verdad que, estaba pensando ayer que si en tres semanas, dos semanas fuera la pelea, estaría listo. Entonces, todavía nos quedan ocho semanitas por ahí, nueve semanas y, y, y me siento muy bien".

La reivindicación de Canelo

Tras perder todos sus cinturones mundiales frente a Terence Crawford el año pasado y someterse a una operación en el codo, Canelo Álvarez postergó su regreso a los cuadriláteros. Ahora, el boxeador mexicano, quien ha sido una de las figuras más destacadas del boxeo internacional en los últimos años, intentará reivindicar su trayectoria en la etapa final de su carrera.

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Después de 4 años, el jalisciense volverá a saltar al encordado como retador en la búsqueda de un título mundial, y aunque parte como el favorito, Mbilli no será un rival fácil, pues marcha con un récord invicto de 29 victorias, 24 por la vía del nocaut, 0 derrotas y un solo empate.

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Cabe recordar que la última pelea de Christian Mbilli fue un emocionante combate contra el guatemalteco Lester Martínez, el cual terminó en un empate tras 10 intensos asaltos por el título interino del CMB.

Expectativas del combate

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli genera expectativas por el contraste de estilos y el momento de ambos. El mexicano buscaría recuperar terreno en peso supermediano después de casi un año fuera del ring, mientras que Mbilli llega invicto, con presión constante y poder de nocaut.

Álvarez conserva la experiencia en peleas de alto nivel y la capacidad para castigar al cuerpo, pero enfrenta dudas sobre su ritmo y condición tras la inactividad. Mbilli, de 31 años, tendría la oportunidad de imponer un volumen de golpes que obligue a Canelo a trabajar desde los primeros asaltos. El resultado también puede abrir la puerta a una pelea con Lester Martínez, campeón interino del CMB.

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo?

El boxeador mexicano ha señalado en entrevistas recientes que su carrera se aproxima a la etapa final. Su plan es retirarse cuando perciba que su cuerpo ya no responde al cien por ciento, con los 37 años como una edad tentativa para colgar los guantes.

Con esa meta, el pugilista dejó abierta la posibilidad de continuar algunos años más, aunque condicionó su futuro a su estado físico y a su capacidad para competir al máximo nivel.