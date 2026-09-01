Cuando regresó a su casa había una pareja viviendo ahí: los arrestron por despojo en Ecatepec

Brandon y María Guadalupe fueron arrestados por las autoridades tras señalamiento de hombre que comprobó ka propiedad de su casa, ellos dijeron que estaban rentando pero no presentaron contrato alguno Foto: Fiscalía Edomex

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Policías de Ecatepec detuvieron a Brandon “N” y María Guadalupe “N” dentro de una casa de Los Héroes Quinta Sección por el presunto despojo de la vivienda de un adulto mayor, un caso que quedó en manos del Ministerio Público para definir si la ocupación del inmueble encuadró en el delito previsto por el Código Penal del Estado de México (Edomex).

El hombre que se identificó como propietario tenía 63 años y pidió apoyo después de encontrar personas desconocidas dentro de su domicilio. También advirtió que las chapas de acceso habían sido forzadas, un dato que marcó el inicio de la intervención policial en esa zona del municipio.

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Los policías municipales del sector 11 acudieron al reporte y, ya en el sitio, escucharon la versión del adulto mayor, quien mostró fotografías de documentos que, según la autoridad municipal, respaldaban su dicho sobre la propiedad de la vivienda. Con su autorización, los uniformados entraron al inmueble.

Dentro de la casa localizaron a un hombre y una mujer. Ambos dijeron que acababan de rentar el lugar, pero no presentaron contrato ni otro documento que justificara su presencia, por lo que fueron asegurados como probables responsables.

Una infografía de Infobae detalla las señales de alerta, medidas preventivas y desafíos institucionales frente al despojo de viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja fue llevada al Ministerio Público para definir su situación jurídica

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal informó que los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia que quedó a cargo de integrar la investigación. Esa autoridad debía revisar las pruebas, las versiones de las partes y la forma en que la pareja habría ingresado al domicilio.

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La intervención policial, según la corporación municipal, evitó que el despojo se consumara. Aun así, la detención no implicó una condena y la responsabilidad penal solo podía establecerla un juez tras el procedimiento correspondiente.

El dato central del caso fue este: dos personas fueron encontradas dentro de una vivienda ajena en Los Héroes Ecatepec sin que, hasta ese momento, acreditaran con documentos un arrendamiento, una posesión legítima o algún otro derecho para ocupar el inmueble. Esa ausencia de pruebas fue uno de los elementos que llevó a su puesta a disposición.

Autoridades identifican a cinco células delictivas tras los despojos de vivienda en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal del Estado de México previó penas de uno a cinco años de prisión

El artículo 308 del Código Penal estatal estableció que cometía despojo quien, por decisión propia, ocupara o usara un inmueble ajeno o un derecho real que no le perteneciera. Para ese delito, la norma contempló una pena ordinaria de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa.

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La definición legal no solo alcanzó a terceros que ingresaran a una propiedad ajena. También pudo aplicarse al dueño que ocupara su propio inmueble cuando la ley no se lo permitiera porque el bien estuviera legítimamente en poder de otra persona.

Por esa razón, en investigaciones de este tipo cobraron peso los documentos de propiedad, posesión o arrendamiento. Escrituras, contratos, recibos y otros comprobantes podían ser determinantes para establecer si existía ocupación ilícita o una controversia distinta sobre la tenencia del inmueble.

Habitantes entregaron a las autoridades una lista de propiedades abandonadas, intestadas u ocupadas por personas ajenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este expediente, la autoridad ministerial debía aclarar cómo accedieron al domicilio Brandon “N” y María Guadalupe “N”, además de valorar los documentos exhibidos por el propietario y la falta de papeles presentados por la pareja al momento de la detención.

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Qué hacer ante un posible despojo de vivienda en el Estado de México

Cuando hay personas dentro de una casa o existe riesgo inmediato, la recomendación oficial fue llamar al 911. También se planteó evitar confrontaciones directas o intentar sacar por cuenta propia a quienes ocupaban el inmueble.

Otra medida consistió en conservar toda la documentación disponible: escrituras, contratos, recibos, fotografías y videos. Ese material pudo servir para respaldar la denuncia y facilitar la integración de la carpeta de investigación.

Una valla con grafitis de "DESPOJO 2026 ¿QUIÉN GANA?" separa un vecindario humilde de tres imponentes estadios, mientras la construcción avanza en medio del polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia debía presentarse ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El gobierno estatal también indicó que la población podía acudir a la fiscalía más cercana o utilizar su sistema de predenuncia para iniciar el trámite.

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Además, estuvo disponible el sistema SIDEVIT y el teléfono 800 7028 770 para recibir orientación. A partir de la denuncia, correspondía al Ministerio Público determinar si los hechos y las pruebas reunidas configuraban formalmente el delito de despojo.

Brandon “N” y María Guadalupe “N” fueron detenidos dentro de una vivienda de Los Héroes Ecatepec Quinta Sección por probable despojo.

El propietario, un adulto mayor de 63 años , denunció que encontró personas desconocidas en su casa y que las chapas habían sido forzadas.

El Código Penal del Estado de México previó para el despojo penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa.