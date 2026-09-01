El “R1” se queda en México: juez desecha amparo contra su extradición a EEUU tras ser detenido por el asesinato de Carlos Manzo

Al "R1" se le atribuye la autoría intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Foto: FGR

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Un juez desechó el amparo contra la extradición a Estados Unidos de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Tras ser acusado en el Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por posesión de arma de fuego, este lunes el líder de “Los Rs” solicitó un amparo contra actos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es decir, su extradición o expulsión del país.

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Sin embargo, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, lo calificó como improcedente al advertir que se trata de actos futuros que podrían no suceder.

Amparo no fue claro en lo que quería evitar, pero de igual manera se desechó tras analizarlo

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De acuerdo con la resolución, consultada por Infobae México, el juez indicó que la demanda de amparo se promovió por su defensa “contra actos atribuidos al Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades”, con esto, tuvo que estudiar de manera integral la solicitud para determinar que los actos reclamados eran “orden de destierro, expulsión y extradición”.

“Tal precisión se realiza (…) en atención a la obligación del órgano jurisdiccional de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la promovente y no solamente lo que en apariencia indicó”, se lee en el expediente.

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Pese a determinar que intentaba evitar su extradición, el juez declaró la improcedencia del amparo debido a que los actos no están en proceso de desarrollarse.

“El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, pues por regla obligatoria, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues sólo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona quejosa”, detalló en su resolución.

El “R1″ se encuentra recluido en el penal de El Altiplano

Ramón Álvarez, alias "R1", es señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Ramón Ángel Álvarez Ayala no fue el único acusado en Estados Unidos, su hermano Rafael, alias “R2″, también fue señalado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los hermanos se desempeñan como comandantes regionales del CJNG en Michoacán, por lo que fueron acusados de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a EEUU entre 2004 y diciembre de 2023.

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Además, se les acusa de usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, en relación con la conspiración de narcotráfico. En caso de ser declarados culpables, el “R1″ y el “R2″ podrían recibir una condena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Foto: FGR

El líder criminal fue detenido el pasado 30 de julio al ser identificado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. La célula que dirigía, denominada “Los Rs”, es una de las más violentas del CJNG que cuenta con operaciones en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia del estado de Michoacán.

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Tras su detención, fue recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por el homicidio calificado de Manzo, así como por delitos de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de drogas.

Por el asesinato del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, suman 31 personas detenidas entre los que se encuentran adolescentes y líderes criminales vinculados al CJNG.