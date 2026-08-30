Maratón CDMX 2026: de cuánto dinero son los jugosos premios que se llevaron los primeros lugares

Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales (X@MaratónCDMX)

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La mañana de este domingo 30 de agosto, las calles de la Ciudad de México recibieron a 30 mil corredores que participaron en el Maratón 2026.

La competencia reunió a atletas de México, Kenia y Perú, quienes lograron acceder a importantes premios económicos tras ocupar los primeros lugares.

Cristhian Pacheco llega a la meta - Maratón de la Ciudad de México Telcel

Premios del Maratón CDMX 2026

Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales, con 50,000 pesos para el primer lugar nacional, 40,000 pesos para el segundo y 30,000 pesos para el tercero.

En las categorías de discapacidad, tanto en silla de ruedas como en débiles visuales, se otorgaron 61,000 pesos y un reloj Garmin al primer sitio, 37,000 pesos y un reloj Garmin al segundo, y 18,000 pesos junto con un reloj Garmin al tercero.

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En la clasificación absoluta de las ramas varonil y femenil, el primer puesto obtuvo 50,000 USD más un reloj Garmin, el segundo 20,000 USD y reloj Garmin, y el tercero 10,000 USD junto con el mismo accesorio. Los lugares del cuarto al octavo recibieron premios en efectivo que oscilaron entre 6,562.93 USD y 1,344.86 USD.

Continúan el Maratón de la CDMX (X@MaratónCDMX)

Premio especial para atletas mexicanos

Primer mexicano/a: 50,000 pesos

Segundo mexicano/a: 40,000 pesos

Tercer mexicano/a: 30,000 pesos

Categorías con discapacidad (Silla de ruedas y débiles visuales)

1.er lugar: 61,000 pesos + reloj Garmin

2.do lugar: 37,000 pesos + reloj Garmin

3.er lugar: 18,000 pesos + reloj Garmin

Premios absolutos (Ramas Varonil y Femenil)

1.er lugar: 50,000 USD + reloj Garmin

2.do lugar: 20,000 USD + reloj Garmin

3.er lugar: 10,000 USD + reloj Garmin

4.to lugar: 6,562.93 USD

5.to lugar: 4,949.09 USD

6.to lugar: 3,281.46 USD

7.mo lugar: 2,000.00 USD

8.vo lugar: 1,344.86 USD

Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)

Resultados del Maratón CDMX 2026

Dentro de los ganadores, se destaca el bicampeonato de Brenda Osnaya en la categoría especial femenil y la victoria de Cristhian Pacheco en la rama varonil, reforzando la presencia de atletas latinoamericanos y africanos en el podio.

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Categoría varonil

Cristhian Pacheco (Perú): 2 horas, 10 minutos, 3 segundos

Anbesa Lencho (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 25 segundos

Balew Yihunie (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 58 segundos

Categoría femenil

Kasegn Asefa (Kenia): 2 horas, 21 minutos, 37 segundos

Gebremedhin Alema (Kenia): 2 horas, 23 minutos, 54 segundos

Tefera Mekashu (Kenia): 2 horas, 25 minutos, 13 segundos

Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

Categoría Especial varonil

Gonzalo Valdovinos (México): primer lugar

Pedro Gandarilla (México): segundo lugar

Luis Sanclement (Colombia): tercer lugar

Categoría Especial femenil

Brenda Osnaya (México): 2 horas, 0 minutos, 20 segundos (bicampeona)

Yeni Hernández (México): 2 horas, 0 minutos, 24 segundos

María Luisa Morales (México): 2 horas, 1 minuto, 28 segundos

El evento contó con la participación de 30,000 corredores y la presencia de atletas de varios países, consolidando al Maratón CDMX como uno de los más importantes