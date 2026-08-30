México Deportes

Maratón CDMX 2026: de cuánto dinero son los jugosos premios que se llevaron los primeros lugares

La mañana de este domingo 30 de agosto, las calles de la Ciudad de México recibieron a 30 mil corredores que participaron en la competencia

Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales (X@MaratónCDMX)
Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales (X@MaratónCDMX)
Guardar

La mañana de este domingo 30 de agosto, las calles de la Ciudad de México recibieron a 30 mil corredores que participaron en el Maratón 2026.

La competencia reunió a atletas de México, Kenia y Perú, quienes lograron acceder a importantes premios económicos tras ocupar los primeros lugares.

Cristhian Pacheco
Cristhian Pacheco llega a la meta - Maratón de la Ciudad de México Telcel

Premios del Maratón CDMX 2026

Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales, con 50,000 pesos para el primer lugar nacional, 40,000 pesos para el segundo y 30,000 pesos para el tercero.

En las categorías de discapacidad, tanto en silla de ruedas como en débiles visuales, se otorgaron 61,000 pesos y un reloj Garmin al primer sitio, 37,000 pesos y un reloj Garmin al segundo, y 18,000 pesos junto con un reloj Garmin al tercero.

PUBLICIDAD

En la clasificación absoluta de las ramas varonil y femenil, el primer puesto obtuvo 50,000 USD más un reloj Garmin, el segundo 20,000 USD y reloj Garmin, y el tercero 10,000 USD junto con el mismo accesorio. Los lugares del cuarto al octavo recibieron premios en efectivo que oscilaron entre 6,562.93 USD y 1,344.86 USD.

Continúan el Maratón de la CDMX (X@MaratónCDMX)
Continúan el Maratón de la CDMX (X@MaratónCDMX)

Premio especial para atletas mexicanos

  • Primer mexicano/a: 50,000 pesos
  • Segundo mexicano/a: 40,000 pesos
  • Tercer mexicano/a: 30,000 pesos

Categorías con discapacidad (Silla de ruedas y débiles visuales)

  • 1.er lugar: 61,000 pesos + reloj Garmin
  • 2.do lugar: 37,000 pesos + reloj Garmin
  • 3.er lugar: 18,000 pesos + reloj Garmin

Premios absolutos (Ramas Varonil y Femenil)

  • 1.er lugar: 50,000 USD + reloj Garmin
  • 2.do lugar: 20,000 USD + reloj Garmin
  • 3.er lugar: 10,000 USD + reloj Garmin
  • 4.to lugar: 6,562.93 USD
  • 5.to lugar: 4,949.09 USD
  • 6.to lugar: 3,281.46 USD
  • 7.mo lugar: 2,000.00 USD
  • 8.vo lugar: 1,344.86 USD
Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)
Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)

Resultados del Maratón CDMX 2026

Dentro de los ganadores, se destaca el bicampeonato de Brenda Osnaya en la categoría especial femenil y la victoria de Cristhian Pacheco en la rama varonil, reforzando la presencia de atletas latinoamericanos y africanos en el podio.

PUBLICIDAD

Categoría varonil

  • Cristhian Pacheco (Perú): 2 horas, 10 minutos, 3 segundos
  • Anbesa Lencho (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 25 segundos
  • Balew Yihunie (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 58 segundos

Categoría femenil

  • Kasegn Asefa (Kenia): 2 horas, 21 minutos, 37 segundos
  • Gebremedhin Alema (Kenia): 2 horas, 23 minutos, 54 segundos
  • Tefera Mekashu (Kenia): 2 horas, 25 minutos, 13 segundos
Vista frontal de una multitud de corredores usando camisetas rosas en una calle flanqueada por palmeras, semáforos y señales de tráfico
Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

Categoría Especial varonil

  • Gonzalo Valdovinos (México): primer lugar
  • Pedro Gandarilla (México): segundo lugar
  • Luis Sanclement (Colombia): tercer lugar

Categoría Especial femenil

  • Brenda Osnaya (México): 2 horas, 0 minutos, 20 segundos (bicampeona)
  • Yeni Hernández (México): 2 horas, 0 minutos, 24 segundos
  • María Luisa Morales (México): 2 horas, 1 minuto, 28 segundos

El evento contó con la participación de 30,000 corredores y la presencia de atletas de varios países, consolidando al Maratón CDMX como uno de los más importantes

Temas Relacionados

Maratón CDMXMaratón 2026CarrerasCorredoresAtletasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ariadna Montiel pide a diputados del Edomex “conducta ejemplar” y austeridad para no poner en riesgo el avance de la 4T

La líder morenista afirma que la confianza ciudadana es el activo más valioso de Morena y pide no dilapidarla en la bancada morenista del Congreso local

Ariadna Montiel pide a diputados del Edomex “conducta ejemplar” y austeridad para no poner en riesgo el avance de la 4T

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: hallan cuerpo que correspondería al subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: hallan cuerpo que correspondería al subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa

Bugambilia: beneficios, propiedades y cómo preparar una infusión para aliviar la tos

Conoce sus propiedades atribuidas, cómo preparar una infusión y qué precauciones deben considerarse

Bugambilia: beneficios, propiedades y cómo preparar una infusión para aliviar la tos

Capturan a ocho personas por el secuestro de dos trabajadores de la CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Los dos hombres continúan sin ser localizados desde el pasado 26 de junio

Capturan a ocho personas por el secuestro de dos trabajadores de la CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

México, a un paso del arancel cero con Europa: Ebrard detalla los beneficios del nuevo acuerdo

El secretario de Economía atribuyó a la reforma aplicada a mil 463 fracciones una caída en importaciones y la defensa de 350 mil plazas

México, a un paso del arancel cero con Europa: Ebrard detalla los beneficios del nuevo acuerdo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: hallan cuerpo que correspondería al subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: hallan cuerpo que correspondería al subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa

Capturan a ocho personas por el secuestro de dos trabajadores de la CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Amenazan al periodista Jesús Lemus tras publicar artículo sobre la gobernadora de Guanajuato: señala al director de comunicación

Hallan cuerpo con características del subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa: es el segundo muerto en 5 meses

Procesan al presunto asesino del influencer César Gastélum por atacar a balazos a agentes federales en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Critican a The Warning tras estrenar disco y no dar conciertos en México: “Aquí nunca tocan”

Critican a The Warning tras estrenar disco y no dar conciertos en México: “Aquí nunca tocan”

La Cruz llega a México con ‘El Nene En El Club Tour’: boletos y todo lo que debes saber sobre su ‘reggaetón gay’

Pedro Fernández encabezará las fiestas patrias en Querétaro con concierto gratuito

Melenie Carmona defiende su decisión de mantener en privado su embarazo

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

DEPORTES

Renata Zarazúa cae eliminada en primera ronda del US Open 2026

Renata Zarazúa cae eliminada en primera ronda del US Open 2026

Obed Vargas dejaría al Atlético de Madrid para llegar al Sevilla

Lester Martínez confiesa a quién prefiere enfrentar entre Canelo y Mbilli: “Estamos aptos”

Osasuna vs Getafe: cuándo y dónde ver el encuentro de LaLiga desde México

México consigue una actuación histórica en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados