Maratón CDMX 2026: de cuánto dinero son los jugosos premios que se llevaron los primeros lugares

La mañana de este domingo 30 de agosto, las calles de la Ciudad de México recibieron a 30 mil corredores que participaron en el Maratón 2026.
La competencia reunió a atletas de México, Kenia y Perú, quienes lograron acceder a importantes premios económicos tras ocupar los primeros lugares.
Premios del Maratón CDMX 2026
Los atletas mexicanos mejor posicionados en la competencia recibieron premios adicionales, con 50,000 pesos para el primer lugar nacional, 40,000 pesos para el segundo y 30,000 pesos para el tercero.
En las categorías de discapacidad, tanto en silla de ruedas como en débiles visuales, se otorgaron 61,000 pesos y un reloj Garmin al primer sitio, 37,000 pesos y un reloj Garmin al segundo, y 18,000 pesos junto con un reloj Garmin al tercero.
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En la clasificación absoluta de las ramas varonil y femenil, el primer puesto obtuvo 50,000 USD más un reloj Garmin, el segundo 20,000 USD y reloj Garmin, y el tercero 10,000 USD junto con el mismo accesorio. Los lugares del cuarto al octavo recibieron premios en efectivo que oscilaron entre 6,562.93 USD y 1,344.86 USD.
Premio especial para atletas mexicanos
- Primer mexicano/a: 50,000 pesos
- Segundo mexicano/a: 40,000 pesos
- Tercer mexicano/a: 30,000 pesos
Categorías con discapacidad (Silla de ruedas y débiles visuales)
- 1.er lugar: 61,000 pesos + reloj Garmin
- 2.do lugar: 37,000 pesos + reloj Garmin
- 3.er lugar: 18,000 pesos + reloj Garmin
Premios absolutos (Ramas Varonil y Femenil)
- 1.er lugar: 50,000 USD + reloj Garmin
- 2.do lugar: 20,000 USD + reloj Garmin
- 3.er lugar: 10,000 USD + reloj Garmin
- 4.to lugar: 6,562.93 USD
- 5.to lugar: 4,949.09 USD
- 6.to lugar: 3,281.46 USD
- 7.mo lugar: 2,000.00 USD
- 8.vo lugar: 1,344.86 USD
Resultados del Maratón CDMX 2026
Dentro de los ganadores, se destaca el bicampeonato de Brenda Osnaya en la categoría especial femenil y la victoria de Cristhian Pacheco en la rama varonil, reforzando la presencia de atletas latinoamericanos y africanos en el podio.
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Categoría varonil
- Cristhian Pacheco (Perú): 2 horas, 10 minutos, 3 segundos
- Anbesa Lencho (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 25 segundos
- Balew Yihunie (Kenia): 2 horas, 11 minutos, 58 segundos
Categoría femenil
- Kasegn Asefa (Kenia): 2 horas, 21 minutos, 37 segundos
- Gebremedhin Alema (Kenia): 2 horas, 23 minutos, 54 segundos
- Tefera Mekashu (Kenia): 2 horas, 25 minutos, 13 segundos
Categoría Especial varonil
- Gonzalo Valdovinos (México): primer lugar
- Pedro Gandarilla (México): segundo lugar
- Luis Sanclement (Colombia): tercer lugar
Categoría Especial femenil
- Brenda Osnaya (México): 2 horas, 0 minutos, 20 segundos (bicampeona)
- Yeni Hernández (México): 2 horas, 0 minutos, 24 segundos
- María Luisa Morales (México): 2 horas, 1 minuto, 28 segundos
El evento contó con la participación de 30,000 corredores y la presencia de atletas de varios países, consolidando al Maratón CDMX como uno de los más importantes
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