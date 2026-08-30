Osasuna vs Getafe: cuándo y dónde ver el encuentro de LaLiga desde México

Ambos equipos vienen de conseguir su primer triunfo del torneo, después de un debut con incertidumbre en la primera jornada

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Osasuna se enfrenta al Getafe este lunes 31 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio El Sadar en Pamplona, donde ambos equipos buscarán conseguir su segunda victoria del torneo.

Osasuna busca su primera victoria en casa

Osasuna viene de conseguir su primer triunfo de la temporada tras vencer al Celta de Vigo como visitante.

Después de un debut complicado al empatar sin goles frente al Levante, Osasuna recompuso el camino en su visita al Celta de Vigo a media semana.

A pesar de comenzar perdiendo 1-0, el cuadro navarro se vio favorecido por una tarjeta roja a un jugador del equipo gallego, lo que les permitió jugar con superioridad numérica el resto del encuentro. Kike Barja y Ante Budimir aprovecharon la oportunidad y concretaron la remontada para darle la vuelta al marcador y asegurar el triunfo.

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Con el ánimo renovado, Osasuna buscará sumar su segunda victoria de la temporada y la primera en casa ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

La campaña anterior, Getafe estuvo a punto de dejar a los rojillos fuera de la Primera División en la última jornada, por lo que sumar puntos desde ahora resulta clave para evitar problemas de descenso más adelante en la temporada.

Semestre ajetreado para el Getafe

Getafe avanza a la fase de la Liga en la UEFA Conference League. (EFE/Sergio Pérez)

Getafe aseguró su pase a la fase de liga de la UEFA Conference League tras superar al Partizan de Belgrado en una eliminatoria cerrada.

El cuadro español ganó 3-1 en la ida como local y, aunque perdió 2-1 en la vuelta en Serbia, el marcador global le permitió avanzar a la siguiente ronda, donde ya conoce su calendario de partidos:

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15 de octubre, 18:45 horas: Universitatea Craiova vs Getafe (Stadionul Ion Oblemenco, Rumania)

22 de octubre, 18:45 horas: Getafe vs Lugano (Coliseum, España)

5 de noviembre, 21:00 horas: Getafe vs Brighton (Coliseum, España)

26 de noviembre, 18:45 horas: Iberia Tbilisi vs Getafe (Mikheil Meskhi Stadium, Georgia)

10 de diciembre, 18:45 horas: Getafe vs Inter d’Escaldes (Coliseum, España)

17 de diciembre, 21:00 horas: Ajax vs Getafe (Johan Cruyff Arena, Países Bajos)

En cuanto a la Liga española, el inicio no fue el mejor para el Getafe, que cayó de forma contundente 3-0 ante el Alavés. Sin embargo, en la jornada pasada el equipo recuperó confianza al vencer por la mínima diferencia de 1-0 al Racing de Santander.

Con esto, el cuadro madrileño busca su segundo triunfo consecutivo en LaLiga y sumar puntos importantes en su objetivo para volver a competir en torneos europeos la próxima temporada.

Cuándo y dónde ver el juego desde México

El encuentro podrá seguirse este lunes 31 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

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