México

Pedro Fernández encabezará las fiestas patrias en Querétaro con concierto gratuito

El cantante hará una pausa en el Centro Histórico de la capital queretana, previo a continuar su gira por Estados Unidos, como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

Hombre vestido con traje de charro frente a imágenes del acueducto iluminado, edificios coloniales, papel picado y fuegos artificiales.
El gobernador Mauricio Kuri González anunció la cartelera el 23 de agosto. La programación arranca a las 7:00 PM en dos escenarios simultáneos, con entrada sin costo para todo el público. (Composición fotográfica: Redes sociales)
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El Gobierno del Estado de Querétaro organizará el próximo martes 15 de septiembre un festival musical gratuito en el Centro Histórico de la capital, con Pedro Fernández como figura estelar, en el marco de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El gobernador Mauricio Kuri González anunció la cartelera el 23 de agosto. La programación arranca a las 7:00 PM en dos escenarios simultáneos, con entrada sin costo para todo el público.

Pedro Fernández promoción de su último Tour Ave Fénix Two'r /Instagram

Pedro Fernández, cinco décadas sobre los escenarios

El cantante jalisciense —cuyo nombre real es José Martín Cuevas Cobos— inició su carrera a los siete años con la película y el álbum La niña de la mochila azul en 1979. Desde entonces acumula más de 39 discos grabados, 25 películas y cuatro Latin Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum de Ranchero Mariachi en 2001 por Yo no fui.

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Conocido como “El aventurero de América”, Fernández ha actuado ante figuras como el papa Juan Pablo II, el papa Francisco y el expresidente George W. Bush en la Casa Blanca. Su discografía abarca ranchera, balada romántica, banda y pop latino.

En el Jardín Zenea, el artista compartirá escenario con Gerardo Urquiza, exponente del regional mexicano originario de Querétaro. Urquiza se presentará a partir de las 21:00 horas, y Fernández subirá al escenario al concluir esa actuación.

Matisse y talento queretano en Plaza de Armas

El grupo tuvo que buscar a Melissa Robles por recomendación de la disquera. (Ig: matisse_mx)
El grupo tuvo que buscar a Melissa Robles por recomendación de la disquera. (Ig: matisse_mx)

El segundo escenario, en la Plaza de Armas, reunirá al trío pop Matisse —integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres— junto a un imitador de Juan Gabriel, a quien Kuri González reconoció como talento originario del estado.

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Matisse, formado en 2014, acumula un Latin Grammy por la canción “Como lo hice yo” en colaboración con Carín León, además de múltiples nominaciones en Premios Billboard y Premios Lo Nuestro. En 2026 lanzó su álbum El Ayer, que incluye colaboraciones con Cristian Castro y el cantautor Leonel García.

El gobernador convocó a la ciudadanía a participar con responsabilidad. “En un momento en que la política en México luego está muy complicada, en Querétaro estamos haciendo ver que es el México posible. ¡A darle con todo!”, declaró Kuri González al anunciar el programa.

Cartel con fotos de Pedro Fernández, Gerardo Urquiza y el grupo Matisse que anuncia presentaciones el 15 de septiembre en Querétaro
Conocido como “El aventurero de América”, Fernández ha actuado ante figuras como el papa Juan Pablo II, el papa Francisco y el expresidente George W. Bush en la Casa Blanca. Su discografía abarca ranchera, balada romántica, banda y pop latino. (Gobierno de Querétaro)

El Jardín Zenea y su historia en los festejos

El Jardín Zenea es la plaza más representativa del municipio de Santiago de Querétaro. Fundada en el siglo XVII como Plaza de San Francisco, lleva su nombre actual desde 1874 en honor al gobernador Benito Santos Zenea. Alberga una fuente de hierro del siglo XIX dedicada a la diosa griega Hebe y un kiosco de la misma época.

Junto a la Plaza de Armas, este espacio es el escenario habitual de los festejos patrios en la capital queretana. En la edición de 2023, los conciertos convocaron a más de 15 mil asistentes en ambos recintos.

El Grito de Independencia 2026 en México

Cinco hombres con sombreros negros y camisas negras posan delante del logotipo de Intocable en un fondo con detalles en rojo y dorado.
En la capital del país, el Zócalo recibirá ese 15 de septiembre al Grupo Intocable, mientras que ciudades como Guadalajara contarán con Grupo Frontera y León con Alicia Villarreal, entre los festejos confirmados en distintos estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, la noche del 15 de septiembre marca el Grito de Independencia, cuando el presidente de la República reproduce desde el balcón del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México el llamado a la insurrección que Hidalgo lanzó en Dolores, Guanajuato, hace 216 años.

El 16 de septiembre —Día de la Independencia— es descanso obligatorio conforme al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y por la mañana se realiza el Desfile Militar desde el Zócalo por el Paseo de la Reforma hasta Campo Marte.

En la capital del país, el Zócalo recibirá ese 15 de septiembre al Grupo Intocable, mientras que ciudades como Guadalajara contarán con Grupo Frontera y León con Alicia Villarreal, entre los festejos confirmados en distintos estados del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Querétaro coordinará el operativo de seguridad y control de aforo durante los festejos en el Centro Histórico.

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