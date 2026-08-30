Lester Martínez confiesa a quién prefiere enfrentar entre Canelo y Mbilli: “Estamos aptos”

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

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La contundente victoria conseguida por Lester Martínez sobre Luka Plantic el sábado pasado lo ha dejado en una posición privilegiada dentro del panorama del boxeo internacional.

El púgil guatemalteco, actual campeón interino súper medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), logró detener a Plantic en el décimo asalto durante la velada celebrada en el USC Galen Center de Los Ángeles, California. Con este triunfo, Martínez firmó la primera defensa de su corona interina y, de inmediato, fijó la mira en los nombres más resonantes de la división.

Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

Lester Martínez dispuesto a pelear con Canelo o Mbilli

El propio Martínez manifestó sobre el cuadrilátero, apenas terminado el combate: “Ya cumplimos con una defensa que el CMB nos puso porque eran dos, ya cumplimos con una, pero ahorita estaríamos creo que a la espera entre Canelo y Mbilli”, en referencia a la pelea que enfrentará el 31 de octubre a Saúl Álvarez y Mbilli por el título regular de la categoría. La declaración de Martínez no dejó lugar a dudas: “Porque estamos aptos para ellos”.

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La transmisión en Guatemala de la pelea de Lester Martínez estará disponible por el canal oficial de YouTube de ProBox TV en inglés y español. (Facebook Lester Martínez)

De este modo, el guatemalteco dejó claro que su próximo objetivo será disputar el cetro regular de las 168 libras ante quien resulte vencedor del duelo entre Álvarez y Mbilli. El boxeador mostró total confianza en su capacidad para hacer frente a cualquiera de los dos, sin mostrar predilección por algún rival. “Cualquiera de los dos me conviene”, afirmó, dejando en evidencia su deseo de medirse con los mejores exponentes de la división.

Lester Martínez, listo para el reto mayor en la división súper medio

La actuación de Martínez ante Plantic no solo le permitió reafirmar su condición de campeón interino, sino que también le abrió la puerta grande para buscar el máximo reconocimiento en la división. El púgil guatemalteco cumplió con la exigencia del CMB al realizar la primera de las dos defensas obligatorias establecidas para su título interino. Ahora, con el camino despejado, aguarda expectante el desenlace del enfrentamiento entre Álvarez y Mbilli.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La siguiente pelea de Martínez dependerá directamente de lo que ocurra el 31 de octubre, cuando se resuelva quién será el monarca regular de las 168 libras. El boxeador fue enfático al señalar que no tiene preferencia por ninguno de los posibles rivales, pues su motivación principal es demostrar que está a la altura de los campeones mundiales. “Hay una siguiente pelea pendiente (por el título de Mbilli), hay un campeón y quiero demostrar que yo también puedo”, concluyó Martínez, reafirmando su ambición.

Canelo vs Mbilli: cómo llegan a la pelea de octubre

El regreso de Saúl Álvarez al cuadrilátero genera expectativas en la cartelera de México vs el Mundo que se disputará el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. La función marcará el retorno del púgil mexicano tras casi un año de inactividad, luego de una cirugía en el codo y la pérdida de su campeonato indiscutido frente a Terence Crawford.

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Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Con 35 años, Álvarez ha conquistado todos los títulos posibles en su carrera, pero mantiene vigente su ambición de recuperar el cinturón mundial. Su presencia representa la cara más reconocida del boxeo mexicano actual, lo que añade presión y atención mediática a la velada.

El rival será Christian Mbilli, quien ostenta el título de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El peleador francés llega con un registro impecable: 29 victorias, 24 de ellas por nocaut, y solo un empate, producido en su combate más reciente ante Lester Martínez. Mbilli no ha conocido la derrota y buscará consolidar su legado en el escenario internacional.

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