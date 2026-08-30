México, a un paso del arancel cero con Europa: Ebrard detalla los beneficios del nuevo acuerdo

El titular de Economía dice ante Morena que el instrumento ya tiene aval del Parlamento Europeo y permitiría la entrada libre de gravámenes a más de 95% de envíos nacionales a 27 países

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Durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó un balance detallado de la estrategia comercial de México, con énfasis en la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea y en los resultados de las medidas arancelarias aplicadas contra importaciones desleales. El funcionario acompañó su exposición con cifras macroeconómicas que, dijo, respaldan la solidez de la economía nacional pese al entorno de proteccionismo global.

El Acuerdo Global con la UE, cerca de su ratificación

Ebrard explicó que el acuerdo comercial modernizado con el bloque europeo será enviado próximamente al Senado para su ratificación, tras haber recibido ya el aval del Parlamento Europeo. Según el funcionario, el instrumento permitirá que más del 95% de las exportaciones mexicanas ingresen sin aranceles a un mercado de 450 millones de personas distribuido en 27 países.

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Entre los principales beneficios señalados destacan:

Industria automotriz y de autopartes : eliminación de un arancel que actualmente ronda el 10%.

Sector agropecuario : acceso preferencial para productos como el aguacate michoacano , las moras de Jalisco , el tequila y el mezcal .

Reducción del déficit comercial que México mantiene actualmente con la Unión Europea.

El acuerdo, firmado en mayo pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sustituirá el marco comercial vigente desde el año 2000 y podría entrar en operación antes de que concluya 2026, una vez que el Senado mexicano complete su proceso de ratificación.

Aranceles a China: resultados en la protección del empleo

El secretario también informó sobre el impacto de la modificación arancelaria aprobada por el Senado en diciembre de 2025 y que entró en vigor este año. La medida, aplicada a 1,463 fracciones arancelarias de importaciones provenientes principalmente de China, tuvo como objetivo proteger 350 mil empleos en sectores estratégicos.

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De acuerdo con los datos presentados, las importaciones han registrado las siguientes caídas:

Calzado : -59%

Vehículos ligeros : -35%

Textiles : -13.9%

Electrodomésticos : -27%

Juguetes: reducción significativa, con expectativa de reactivación de la industria nacional

Ebrard sostuvo que estas medidas buscan evitar que productos importados por debajo de su precio de inventario dominen el mercado interno, lo que —advirtió— eventualmente derivaría en alzas de precios para el consumidor mexicano.

El secretario de Economía atribuyó a la reforma aplicada a 1,463 fracciones una caída en importaciones y la defensa de 350 mil plazas, mientras advirtió sobre distorsiones que encarecerían el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicadores económicos: el “cuadro real” según Ebrard

El funcionario complementó su intervención con datos del INEGI para ilustrar el estado actual de la economía:

Crecimiento del PIB : +3.4% anual, con un producto interno bruto total de 35.5 billones de pesos corrientes.

Consumo : +4.1% anual en el primer trimestre.

Desocupación : 2.8%, la tercera más baja de toda la OCDE .

Remuneraciones de los asalariados: incremento de 9.4%.

Ebrard reconoció que el tipo de cambio se mantiene “demasiado sólido”, lo que encarece las exportaciones mexicanas, aunque insistió en que las cifras generales muestran una economía estable.

El telón de fondo: la relación comercial con Estados Unidos

La presentación se dio en un contexto en el que Ebrard también ha calificado los aranceles como “el mayor reto que ha tenido México en lo que va del siglo”. Según cifras difundidas por la Secretaría de Economía, más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no están sujetas a aranceles, y el país mantiene un arancel efectivo promedio de 3.4%, el más bajo entre los principales socios comerciales de ese país, frente al 10.3% que —según el funcionario— enfrenta China.

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Ebrard atribuyó parte de estos resultados a la gestión directa de la presidenta Sheinbaum con el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de la revisión del T-MEC que continúa en proceso de negociación bilateral.

*Información en desarrollo