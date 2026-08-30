Túneles, vehículos y terminales de pago: las herramientas de la red de “La Tía” para trasladar migrantes a EEUU y mover dinero

Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”, fue detenida el pasado 28 de agosto junto con otros cuatro presuntos integrantes de una célula vinculada con La Nueva Empresa. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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La investigación contra una célula vinculada con La Nueva Empresa permitió identificar una estructura que operaba en distintos puntos del país y que, según autoridades federales, utilizaba túneles, vehículos y recursos tecnológicos para sostener sus actividades.

El principal corredor para el traslado de migrantes se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en Jalisco fueron localizados integrantes de la organización y parte del equipo que utilizaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”, como presunta líder de la célula. Junto con ella fueron detenidas otras cuatro personas durante tres cateos realizados en Zapopan y Tonalá, Jalisco, el 28 de agosto. Las autoridades vincularon a la estructura con tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, además de narcotráfico, secuestro y extorsión.

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Ciudad Juárez, el punto de salida hacia Estados Unidos

La operación de tráfico de personas estaba relacionada con Ciudad Juárez, de acuerdo con la investigación federal. Desde esa zona fronteriza, la célula presuntamente utilizaba túneles para trasladar migrantes hacia Estados Unidos.

El uso de estos pasos clandestinos es uno de los elementos que distingue la operación investigada. Las autoridades no han informado cuántos túneles fueron identificados, sus ubicaciones exactas, dimensiones o características, pero sí señalaron que eran utilizados por la organización para facilitar el traslado de personas hacia territorio estadounidense.

El dato también coloca a la célula dentro de un fenómeno que continúa apareciendo en investigaciones recientes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. En 2025, autoridades localizaron un túnel de aproximadamente 300 metros que conectaba Ciudad Juárez con El Paso, mientras que en 2026 un hombre fue condenado en Texas por participar en una red que utilizaba túneles y alcantarillas para trasladar migrantes.

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El operativo derivó de investigaciones de la FGR que ubicaron a la célula en dos municipios de Jalisco. (Crédito: Especial)

Estos casos no están vinculados públicamente con la organización de “La Tía”, pero muestran que la infraestructura subterránea continúa siendo utilizada por redes dedicadas al tráfico de personas en esa zona fronteriza.

Una estructura que no terminaba en la frontera

La investigación contra la célula llevó a las autoridades hasta Jalisco, donde fueron ejecutadas tres órdenes de cateo en inmuebles de Zapopan y Tonalá. Allí fueron localizados los cinco presuntos integrantes y parte de los recursos atribuidos a la organización.

Entre los objetos asegurados estaban una camioneta GMC Sierra AT4 y una Toyota Tacoma, además de dinero en efectivo. La autoridad no estableció que los vehículos fueran utilizados directamente para trasladar migrantes, por lo que su función dentro de la estructura aún debe determinarse.

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La investigación todavía no permite reconstruir públicamente toda la ruta entre ambos estados ni establecer qué funciones desempeñaba cada integrante en las distintas etapas de la operación.

31 teléfonos y una red de dispositivos

Los cateos permitieron asegurar 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB y tres tarjetas SIM.

El inventario revela la cantidad y diversidad de recursos tecnológicos localizados en los inmuebles, aunque las autoridades no han informado qué información contenían los dispositivos ni qué función específica tenía cada uno.

El análisis de ese material podría aportar información sobre contactos, comunicaciones, movimientos o integrantes adicionales, pero esos elementos todavía forman parte de las diligencias de investigación y no han sido dados a conocer.

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La misma cautela aplica para los vehículos y el dinero en efectivo. Su aseguramiento está documentado, pero el comunicado oficial no establece por sí mismo qué papel desempeñaban dentro de las actividades investigadas.

Las terminales de pago abren una pista financiera

Entre los objetos asegurados también fueron localizadas tres terminales de pago. Su presencia introduce un elemento financiero dentro de la infraestructura encontrada durante los cateos.

Las autoridades no han precisado a nombre de quién estaban registradas, qué operaciones habían procesado, quién las utilizaba ni si tenían relación directa con el tráfico de migrantes.

Por ello, el aseguramiento no permite afirmar que esos dispositivos fueran utilizados para cobrar el traslado de personas o para lavar dinero. Lo que sí está documentado es que tres terminales fueron encontradas junto con dinero en efectivo y otros equipos tecnológicos.

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El análisis de estos dispositivos podría aportar información sobre movimientos financieros de la célula. (Crédito: especial)

El análisis de estos dispositivos podría aportar información sobre movimientos financieros de la célula, aunque cualquier vínculo con el tráfico de personas deberá ser establecido por la investigación ministerial.

¿Qué es La Nueva Empresa y dónde opera?

La Nueva Empresa es una organización criminal que las autoridades mexicanas han identificado como una estructura dedicada a distintas actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico, tráfico de personas, secuestro y extorsión. Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones de seguridad pública como parte de la reconfiguración de grupos delictivos con presencia en el norte del país.

Su actividad se ha relacionado principalmente con Chihuahua y otras zonas de la frontera norte, donde las rutas hacia Estados Unidos representan un punto estratégico para el tráfico de drogas y personas. La organización también ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con Jalisco, aunque la información pública disponible no permite establecer un mapa preciso de sus zonas de control territorial.

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El grupo también resulta relevante por su capacidad para participar en diferentes mercados criminales. En lugar de atribuirle una sola actividad, las investigaciones recientes lo han relacionado con tráfico de migrantes, narcotráfico, secuestro y extorsión, lo que permite ubicar a La Nueva Empresa dentro de las estructuras que combinan distintas fuentes de ingresos ilícitos.