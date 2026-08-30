México

Amenazan al periodista Jesús Lemus tras publicar artículo sobre la gobernadora de Guanajuato: señala al director de comunicación

El también escritor reportó que la gobernadora y tres mandatarios estatales más son investigados en EEUU por presuntos nexos con el narco

El periodista señaló al coordinador de Comunicación Social de Guanajuato, Miguel Ángel Mendiola, de llamarlo e intimidarlo tras la publicación del artículo sobre la gobernadora Libia Denisse García Muñoz. Video: Redes sociales
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El periodista especializado en narcotráfico, Jesús Lemus Barajas, denunció públicamente que recibió una llamada intimidatoria tras la publicación de un artículo en el que reveló que la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, -así como otros tres mandatarios- estarían siendo investigados en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante una transmisión en vivo, el también escritor señaló al director de comunicación del gobierno de Guanajuato, Miguel Ángel Mendiola, de haberlo llamado y amenazarlo diciéndole: “Vas a saber quién es la gobernadora”.

“Yo he estado publicando y acabo de publicar una información certera de una fuente informativa que nunca me ha fallado desde el gobierno norteamericano y que me refiere que en Estados Unidos hay tres gobernadoras y un gobernador que están siendo investigados con lupa por el gobierno norteamericano porque se supone, desde la investigación criminal de Estados Unidos, recibieron recursos para el financiamiento de sus campañas, recursos provenientes del huachicol”, aseguró.

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Jesús Lemus Barajas
El periodista Jesús Lemus habla sobre las complicaciones que tienen los comunicadores. Crédito: X/J. Jesús Lemus

El periodista refirió que también otras investigaciones que refieren que Libia Denisse estaría ligada al Cártel de Santa Rosa de Lima, y toda la información la ha publicado en Cenzontle 400, el portal que dirige.

“No es que yo quiera decir que estas gobernadoras y este gobernador son responsables de acusaciones en Estados Unidos. Estoy diciendo lo que está sucediendo en investigaciones criminales en Estados Unidos”, señaló.

Responsabiliza al director de comunicación social de lo que le suceda

La gobernadora de Guanajuato durante su toma de protesta, en septiembre de 2024. (Crédito: X | @LibiaDennise)
La gobernadora de Guanajuato durante su toma de protesta, en septiembre de 2024. (Crédito: X | @LibiaDennise)

Lemus señaló que recibió la llamada por parte del director de comunicación el pasado jueves, en el que lo amenazó diciendo que conocerá quién es la gobernadora de Guanajuato, por lo que dijo que no está dispuesto a recibir intimidaciones por hacer periodismo.

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Además, dijo desconocer si el acto habría sido ordenado desde la gobernadora Libia Denisse García o si se trataba de una acción propia de Mendiola.

“Lo hago público porque insisto, me dijo textualmente que iba a saber yo quién era la gobernadora. No sé si la gobernadora mandó decirle al señor, este director de comunicación social, la amenaza de por medio de él o le nació. El caso es que quiero dejar asentado públicamente, porque no voy a aceptar ningún tipo de amenaza para hacer mi periodismo. Mucho me han amenazado, mucho he pagado ya por hacer un periodismo independiente, por hacer un periodismo libre, alejado de las injerencias económicas e ideológicas del poder”, afirmó.

Ismael "El Mayo" Zambada Cártel de Sinaloa EEUU
Foto: Jesús Lemus/ Infobae México

Lemus dijo que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR), pero también quiso hacerlo público para señalar al funcionario como el responsable de cualquier cosa que le suceda a él o a su familia.

“Si la están investigando, no es un asunto mío. Yo no le dije recibe dinero del cártel de Santa Rosa de Lima. Si ellos son criminales, si se están interrelacionando entre ellos, son ellos. Mi función es la de denunciar públicamente. Y esto se lo digo, el hacer pública esta situación de la amenaza que recibí del director de comunicación social del Gobierno de Guanajuato, porque lo responsabilizo de lo que me pueda suceder a mí, a mi persona o a mis bienes o a mi familia”, acusó.

Los otros gobernadores a los que reportó investigan en EEUU

  • Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, señalada por haber abierto las puertas de su estado al cártel Jalisco Nueva Generación.
  • Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, también vinculada al CJNG que, según Lemus, le habría entregado a ese grupo el control del puerto de Manzanillo.
  • Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, igualmente señalado en las investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento el gobierno de Guanajuato no se ha pronunciado sobre la denuncia de amenazas realizada por el periodista Jesús Lemus.

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