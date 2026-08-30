La Cruz llega a México con ‘El Nene En El Club Tour’: boletos y todo lo que debes saber sobre su ‘reggaetón gay’ (RS)

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El cantante venezolano La Cruz anunció concierto en la Ciudad de México el viernes 25 de septiembre de 2026, donde presentará su disco “El Nene Vol. 2” en el recinto Kilens.

El evento, programado de 20:00 a 22:00 horas, busca reunir a seguidores de la música urbana y la comunidad LGBTQ+ con un espectáculo enfocado en la libertad, la autoexpresión y la inclusión. Los boletos ya están disponibles en plataformas digitales, además de una experiencia especial de Meet & Greet para quienes desean conocer al artista.

La Cruz: pionero del reggaetón gay en Latinoamérica

La Cruz se posiciona como una de las voces más visibles del reggaetón gay, llevando su propuesta sin etiquetas a escenarios internacionales. En los últimos años, el artista originario de La Guaira, Venezuela, ha ganado notoriedad tras volverse viral por su video musical “Quítate la ropa”, donde muestra una fantasía gay en un vestuario. Este hecho marcó el inicio de una carrera que ha contado con el respaldo de figuras como Karol G, Young Miko y Danny Ocean.

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El cantante narra que, desde su infancia, la música de pioneros como Ivy Queen y Arcángel marcó su vida, aunque lamenta la falta de perspectiva gay en el género durante sus primeros años. “El club no es solo fiesta, es un espacio donde mucha gente encuentra quién es”, afirma La Cruz sobre el sentido de su nuevo material.

La Cruz: pionero del reggaetón gay en Latinoamérica (RS)

“El Nene Vol. 2”: un EP de ocho canciones centrado en identidad y libertad

El nuevo EP de La Cruz, titulado “El Nene Vol. 2”, incluye ocho canciones que abordan temas como el deseo, la identidad y la libertad. Destaca la canción “Te Perdí”, dedicada a la comunidad LGBTQ+ y a las víctimas del club Pulse en Estados Unidos. Este tema representa uno de los momentos más personales en la carrera del cantante, consolidando su papel como referente para una nueva generación dentro del género urbano.

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El disco fusiona el género urbano con influencias de club, funk brasileño y atmósferas oscuras. La Cruz utiliza la música para contar historias profundas, destacando el contraste entre la celebración y el duelo, y reivindicando la noche como refugio de libertad e identidad. “Este EP es una noche que nunca se termina. No estoy contando historias perfectas, estoy contando lo que realmente pasa”, comentó el artista.

El recorrido musical inicia con “Invierno”, sigue con “+ Lindo” y celebra el empoderamiento femenino en “Gata Negra”. Culmina con “Sírveme”, colaboración con la brasileña Gloria Groove.

Detalles de la presentación: fecha, lugar y precios

El concierto de La Cruz en la Ciudad de México está programado para el viernes 25 de septiembre de 2026, en el recinto Kilens, ubicado en 101 Londres, Colonia Juárez, CDMX 06600. El acceso general para el evento se encuentra disponible a través de Eventbrite y otras plataformas digitales.

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Quienes deseen una experiencia exclusiva pueden adquirir un boleto para el Meet & Greet, con un costo de 300 pesos más 24.33 pesos de tarifa. Esta entrada permite conocer al artista y tomarse una foto profesional, la cual será posteriormente compartida en las redes sociales de @starpromx. Es importante señalar que el acceso al Meet & Greet no incluye la entrada general al concierto, por lo que es necesario contar con ambos boletos para vivir la experiencia completa.

Las ventas estarán abiertas hasta el mismo día del evento, siempre que haya disponibilidad.

El concierto de La Cruz en la Ciudad de México está programado para el viernes 25 de septiembre de 2026, en el recinto Kilens (RS)

De la independencia al reconocimiento internacional

El crecimiento de La Cruz se ha dado en un contexto de mayor visibilidad para artistas LGBTQ+ en la música urbana, tras la irrupción de figuras como Kevin Fret y un incremento de mujeres lesbianas y hombres gay en el reggaetón. El cantante expresa: “Honestamente, estoy orgulloso de quién soy todo el año. Hablo abiertamente sobre mi sexualidad porque para mí eso es lo normal”.

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La Cruz ha logrado convertir su propuesta en un espacio donde la comunidad LGBTQ+ es protagonista, usando letras y puestas en escena que desafían los estereotipos. Su llegada a la Ciudad de México responde al impulso de una audiencia que busca representación y libertad en la música urbana.

Cómo llegar a Kilens desde el metro Insurgentes

Para quienes asistan al concierto, el recinto Kilens se localiza en una de las zonas más céntricas de la CDMX. Desde la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, se puede llegar caminando por la avenida Chapultepec hasta la calle Londres. El trayecto dura aproximadamente 12 minutos a pie, permitiendo fácil acceso para los asistentes.

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