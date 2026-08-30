Melenie Carmona defiende su decisión de mantener en privado su embarazo

La joven compartió el proceso físico al que se sometió hace unas semanas. Crédito: IG, meleniecarmona

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Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, confirmó públicamente su embarazo mediante un una imagen publicada en sus redes sociales. Posteriormente a través de un video la joven explicó que tomó la decisión de esperar antes de compartir la noticia porque quería proteger un momento que, desde el inicio, vivió de manera muy íntima junto a su pareja.

“Me siento muy feliz de que ya por fin lo anuncié”, expresó al comenzar su mensaje. También reconoció que fueron “unos meses de mucho, mucho debate psicológico”, pues sabía que eventualmente tendría que hacerlo público, pero prefirió esperar hasta sentirse preparada.

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Ahora que su embarazo ya es evidente, Melenie aseguró estar disfrutando plenamente la experiencia. “Ha sido un embarazo increíble”, dijo, y agregó que no ha tenido “síntomas graves”. Para ella, sentirse rodeada de cariño ha sido parte importante de esta etapa: “Es un bebé muy querido en verdad”.

Melenie Carmona explica por qué decidió mantener la noticia en privado

Melenie Carmona Villarreal anuncia su embarazo a través de una publicación en redes sociales junto con un mensaje de su padre Arturo Carmona. (Instagram: Melenie Carmona)

La decisión de no anunciar inmediatamente su embarazo generó comentarios entre algunos usuarios, algo que la propia Melenie abordó directamente. “No lo estaba escondiendo, oigan”, aclaró, y explicó que varias personas que se encontraron con ella en la calle incluso le preguntaron al respecto y recibieron una respuesta afirmativa.

La joven también señaló que los médicos suelen recomendar esperar durante los primeros meses antes de comunicar públicamente un embarazo. Sin embargo, más allá de esa consideración, hubo una razón personal que pesó especialmente: su tranquilidad. “Por mi paz mental, mi bebé, por mi pareja”, explicó, no quería exponerse a “tantos comentarios y tantas energías”.

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Melenie describió esos primeros meses como una etapa en la que se sentía particularmente vulnerable. “No quería que nadie rompiera ese sentimiento tan increíble que estábamos sintiendo nosotros como pareja”, confesó. Ahora, con la noticia finalmente compartida, parece haber encontrado la tranquilidad para hablar abiertamente de lo que está viviendo.

Así reaccionaron su pareja, sus hermanos y Alicia Villarreal

Melenie Carmona negó no defender a su mamá en la disputa legal contra Cruz Martínez. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Entre los momentos más emotivos que recordó estuvo la llamada que recibió de su padre. Melenie contó que Arturo Carmona estaba en el gimnasio cuando recibió la noticia y que, al escucharla, “se le empezó a cortar la voz”. Según relató, él le dijo: “Ay, mi niña”, antes de comenzar a llorar. “Él estaba llore y llore en el teléfono conmigo. Yo también lloré y lloré”, recordó entre risas.

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Otra revelación ocurrió durante una comida japonesa en la que estaban presentes sus hermanos, su pareja y la novia de Ángelo. Cuando Cruz comenzó a pedir comida cruda, el novio de Melenie intervino: “Es que Mel no puede comer de eso”. Entonces llegó la sorpresa: “Es que vamos a tener un bebé”. La reacción de Cruz fue inmediata: “¡¿Quééé?!”.

La noticia también provocó una celebración familiar cuando Melenie se lo contó a su madre y a sus hermanos durante un domingo en casa de Alicia Villarreal. “Es que estoy embarazada”, anunció. La respuesta, según su relato, fue inmediata: su mamá comenzó a gritar, Ángelo se levantó sorprendido y Félix reaccionó con un “Oh, my God”.

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Arturo Carmona también habló ante medios de comunicación y resumió la alegría familiar: “La familia Carmona Villareal está ahora sí de manteles largos”. El actor añadió que el bebé representa “la extensión del amor” y de “tantas cosas que hemos soñado a través de ella”, antes de reconocer: “Somos muy felices”.