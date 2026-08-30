México

Ariadna Montiel pide a diputados del Edomex “conducta ejemplar” y austeridad para no poner en riesgo el avance de la 4T

La líder morenista afirma que la confianza ciudadana es el activo más valioso de Morena y pide no dilapidarla en la bancada morenista del Congreso local

Ariadna Montiel, con gafas y jersey oscuro, permanece sentada junto a otras personas en una mesa de reuniones con un micrófono
La secretaria Ariadna Montiel encabeza una reunión con legisladores del Estado de México para coordinar el respaldo al proyecto de gobierno. (Ariadna Montiel Reyes)
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Arianda Moniel Reyes, dirigente nacional de Morena, emitió un exhorto este domingo a las y los legisladores del Estado de México a mantener una conducta ejemplar y a profundizar la austeridad al interior del Congreso local, con el argumento de que la confianza ciudadana es el activo más valioso del movimiento y no puede dilapidarse.

El llamado ocurrió durante la reunión plenaria de la bancada morenista en el Congreso del Edomex, donde Montiel subrayó que los diputados locales representan a más del 10% de la población del país, lo que implica una responsabilidad proporcional a ese peso político.

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La dirigente nacional también instó a los legisladores a anteponer la cohesión interna frente a cualquier ambición personal, en especial ante lo que describió como embestidas de grupos oligárquicos. Les encomendó, además, organizar asambleas informativas en sus distritos dentro del marco legal vigente.

Montiel exige respaldo a Sheinbaum en la defensa de la soberanía

Otro eje del mensaje fue el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Montiel pidió a los diputados sostener ese apoyo de manera activa, en particular en lo que atañe a la defensa de la soberanía nacional, tema que el partido ha colocado al centro de su agenda legislativa en todos los niveles de gobierno y rumbo al Segundo Informe de Gobierno,, el cual dará el próximo martes 1 de septiembre desde Palacio Nacional.

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Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum
Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum (Gob. Edomex)

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez ratificó su respaldo a la jefa del Ejecutivo.

Delfina Gómez recibe respaldo unánime de la bancada

En el encuentro, que reunió a figuras del Movimiento de la Cuarta Transformación, como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas Citlalli Hernández y el secretario general de Gobierno Horacio Duarte, la bancada ratificó su apoyo a la titular del Estado de México. Montiel destacó la honestidad y la humildad de Gómez como atributos que la convierten en referente ético para toda la 4T.

Dos mujeres se abrazan en el centro de un salón iluminado mientras varias personas a su alrededor aplauden
Delfina Gómez y Ariadna Montiel Reyes se abrazan entre los aplausos de los asistentes a un evento en el Estado de México. (Ariadna Montiel Reyes )

Asimismo, Gómez Álvarez afirmó que el “proyecto de transformación se mantiene más unido y más fuerte que nunca” y pidió “preservar la unidad”, señaló que la fortaleza del movimiento está en el trabajo en equipo y anteponer los objetivos colectivos a los intereses personales.

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