Megabloqueo del 31 de agosto: qué vialidades de CDMX y Edomex podrían verse afectadas

(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

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Habitantes de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México podrían enfrentar complicaciones viales y de transporte público este lunes 31 de agosto, debido a las movilizaciones anunciadas por empresas agrupadas en el consorcio TROLEMEX.

La protesta coincidirá con el regreso a clases de miles de estudiantes de educación básica, por lo que se prevé una jornada complicada para quienes diariamente se trasladan entre Chalco, los municipios del oriente mexiquense y la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información publicada por Milenio, seis empresas transportistas anunciaron un paro de actividades y movilizaciones para exigir a la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) que formalice su participación dentro del proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha.

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¿Qué zonas podrían verse afectadas por el megabloqueo?

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en el corredor por donde opera el Trolebús Chalco-Santa Martha, una de las rutas que conectan el oriente del Estado de México con la capital del país.

Aunque los transportistas no difundieron una lista detallada de calles, carreteras ni horarios específicos para cada bloqueo, las afectaciones podrían presentarse en los puntos de conexión entre:

Municipio de Chalco

Zona oriente del Estado de México

Alcaldía Iztapalapa

Corredor del Trolebús Chalco-Santa Martha

Entradas y salidas utilizadas por el transporte público que comunica ambas entidades

Los usuarios que circulan por esta zona deberán considerar que las protestas podrían generar tránsito lento, cierres temporales, cambios de recorrido y una reducción en la disponibilidad de unidades de transporte concesionado.

También se recomienda tomar precauciones en los accesos a las estaciones del Trolebús, debido a que un bloqueo en las vialidades cercanas podría ocasionar una mayor concentración de pasajeros o retrasos en los traslados.

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¿A qué hora comenzarán los bloqueos del 31 de agosto?

Hasta el momento del anuncio, las empresas involucradas no habían informado públicamente una hora exacta para el inicio de las movilizaciones ni los puntos precisos donde instalarían los bloqueos.

Sin embargo, debido a que el paro fue convocado para el lunes 31 de agosto y coincidirá con el regreso a clases, se aconseja anticipar los viajes desde las primeras horas del día, especialmente si el recorrido incluye Chalco, Santa Martha, Iztapalapa o alguna conexión con el oriente mexiquense.

Los transportistas advirtieron que las acciones podrían mantenerse hasta que las autoridades establezcan una mesa de diálogo con capacidad para resolver sus demandas. Por ello, las afectaciones no necesariamente se limitarían al horario matutino.

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Antes de salir, los usuarios pueden revisar los reportes de tránsito de las autoridades capitalinas y mexiquenses, así como la información oficial de los sistemas de transporte público.

¿Por qué protestarán los transportistas?

El conflicto está relacionado con la incorporación de las empresas concesionarias al proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha. Los integrantes de TROLEMEX sostienen que, en julio de 2025, la Semov les notificó los porcentajes de participación que les corresponderían después de efectuar un estudio de demanda.

No obstante, aseguran que esos porcentajes todavía no han sido formalizados y que tampoco han recibido los títulos de concesión ni los instrumentos jurídicos necesarios para participar con certeza dentro del nuevo esquema de movilidad.

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Las empresas también atribuyen pérdidas económicas al inicio de operaciones del Trolebús. Según sus propios cálculos, la afectación acumulada asciende a 510 millones de pesos y repercute en los ingresos de más de seis mil familias vinculadas al sector transportista. Estas cifras corresponden a estimaciones de los propios inconformes.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

El reconocimiento de los porcentajes de participación definidos en 2025. La entrega de los títulos de concesión correspondientes. La instalación de una mesa de diálogo resolutiva. La reparación de los daños económicos y sociales que aseguran haber sufrido. La formalización de su participación en el proyecto del Trolebús.

Recomendaciones para evitar retrasos

Ante la posibilidad de cierres o concentraciones de transportistas, quienes deban desplazarse por la zona pueden tomar las siguientes precauciones:

Salir con mayor anticipación, principalmente durante la mañana.

Evitar, cuando sea posible, el corredor Chalco-Santa Martha .

Consultar el estado del tránsito antes de iniciar el recorrido.

Considerar rutas alternas y combinar diferentes medios de transporte.

Mantenerse atentos a posibles modificaciones en el servicio.

No intentar atravesar bloqueos ni confrontar a los manifestantes.

Seguir las indicaciones de agentes de tránsito y autoridades de movilidad.

Debido a que los puntos y horarios pueden cambiar conforme avance la protesta, será importante revisar las actualizaciones oficiales durante este lunes 31 de agosto.

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