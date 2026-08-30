Procesan al presunto asesino del influencer César Gastélum por atacar a balazos a agentes federales en Puebla

El creador de contenido fue asesinado el pasado 4 de agosto cuando en Culiacán, Sinaloa, cuando realizaba una transmisión en vivo. (Instagram/Captura de pantalla)

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Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron”, señalado como uno de los hombres que disparó contra el creador de contenido César Nolazco Gastélum el pasado 4 agosto en Culiacán, Sinaloa, fue vinculado a proceso por atacar a balazos a agentes federales durante su detención en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que tanto Jesús Alberto Hidalgo como Jesús Daniel “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos de homicidio en grado de tentativa, delitos cometidos contra funcionarios públicos, delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetamina y marihuana, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Los hechos ocurrieron en el municipio de San Andrés Cholula, cuando los agentes federales realizaban actos de seguimiento a la agresión armada en contra del influencer y los dos sujetos los atacaron.

Tras la agresión armada, los dos hombres fueron detenidos en posesión de narcóticos y armas de uso exclusivo. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como resultado del enfrentamiento un tercer agresor fue abatido.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

Durante la audiencia inicial, realizada este sábado, el Agente del Ministerio Público expuso datos de prueba contundentes que logaron que el juez de control resolviera dictar auto de vinculación a proceso en contra de los dos hombres.

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La autoridad judicial impuso a Jesús Daniel “N” y Jesús Alberto Hidalgo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció la declinación de competencia de la causa al fuero federal por concurrencia de delitos de su competencia.

Así fue el asesinato del influencer César Gastélum en Culiacán

El pasado 4 de agosto, César Gastélum fue asesinado a balazos cuando se encontraba junto a dos de dos amigos en un restaurante de comida rápida de Culiacán y transmitiendo en vivo para sus redes sociales.

Fue alrededor de las 20:15 horas, cuando los tres se encontraban en el estacionamiento de un KFC sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, que 2 hombres que se desplazaban en una motocicleta los interceptaron y uno de ellos le disparó al creador de contenido en varias ocasiones para luego huir del lugar.

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El crimen quedó registrado en la transmisión en vivo y en las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Un segundo video difundido posteriormente reveló que la motocicleta con los agresores ya había pasado por el lugar minutos antes del ataque, y los tres amigos la notaron desde ese momento.

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El Gabinete de Seguridad informó que entre las líneas de investigación del crimen se encuentran diversas publicaciones del propio Gastélum en las que presuntamente hacía alusión a una facción criminal.

Aunque las autoridades no especificaron el grupo criminal al que hacía referencia, se presume que se trataría de Los Mayos del Cártel de Sinaloa debido a que en algunas publicaciones mencionó a su líder, Ismael “El Mayo” Zambada.

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Y es que, de manera frecuente, Gastélum usaba sombreros y gorras en un contexto en el que disputa interna del Cártel de Sinaloa provocó que ambas facciones usaran símbolos para diferenciarse—una pizza para Los Chapitos y un sombrero para Los Mayos—.

César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)

En redes sociales circuló una imagen atribuida a su perfil de Instagram en la que aparecía una gorra con las letras “MZ”, referencia a “El Mayo”. Otro video lo mostraba junto a compañeros pronunciando la frase “Arriba ‘El Mayo’”.

Su homicidio se suma a una lista de al menos 10 creadores de contenido asesinados en Sinaloa, entre ellos Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, con quien Gastélum mantenía una amistad pública y a cuya tumba acudió en diciembre de 2024.

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Hasta el momento Jesús Alberto Hidalgo es el único detenido por el asesinato del influencer César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán.