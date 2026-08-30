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México consigue una actuación histórica en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

La Gemelas Cueva fueron las grandes protagonistas de la competencia al conseguir siete medallas de las 12 conseguidas por los clavadistas mexicanos

La Gemelas Cueva fueron las grandes protagonistas de la competencia al conseguir siete medallas de las 12 conseguidas por los clavadistas mexicanos. (Olimpismo Mexicano)
La Gemelas Cueva fueron las grandes protagonistas de la competencia al conseguir siete medallas de las 12 conseguidas por los clavadistas mexicanos. (Olimpismo Mexicano)
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La delegación mexicana tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados celebrado en Rijeka, Croacia, al sumar un total de 12 medallas: tres de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

Con este resultado, México se colocó como el segundo lugar dentro del medallero general, superando a China que suele ser una potencia de la disciplina.

El gran dominio de las Gemelas Cueva

Las Gemelas Cueva fueron las principales protagonistas del Campeonato Mundial por México. (X @OlimpismoMex)
Las Gemelas Cueva fueron las principales protagonistas del Campeonato Mundial por México. (X @OlimpismoMex)

Las hermanas Mía y Lía Cueva Lobato se convirtieron en las figuras principales de la selección mexicana al contribuir en siete de las 12 medallas obtenidas por la delegación. Ambas dominaron la categoría de 14 a 15 años (Grupo B) en el complejo de Kantrida, Croacia.

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En la prueba de trampolín de 1 metro, las gemelas lograron un resultado histórico para México al quedarse con las dos primeras posiciones: Mía conquistó la medalla de oro con 335.45 puntos y Lía obtuvo la plata, quedando a solo cinco centésimas de diferencia en una final muy cerrada.

En el trampolín de 3 metros, Mía Cueva se consagró como campeona mundial juvenil en la prueba individual. Además, en los clavados sincronizados, Mía y Lía hicieron valer su coordinación y se llevaron el oro en la modalidad de parejas.

Dentro la misma prueba, pero en individual, Lía subió a lo más alto del podio al llevarse el oro, mientras que Mía sumó un bronce, logrando así un 1-3 para México en el podio.

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El rendimiento de los competidores en la rama varonil

Adriana Torres y Suri Cueva suben al podio en Croacia. (World Aquatics)
Adriana Torres y Suri Cueva suben al podio en Croacia. (World Aquatics)

A continuación, te presentamos cómo quedó la repartición de medallas para la delegación mexicana:

  • Oro: Mía Cueva — Trampolín 3m (14-15 años)
  • Oro: Mía Cueva — Trampolín 1m (14-15 años)
  • Oro: Mía Cueva / Lía Cueva — Sincronizados 3m (14-18 años)
  • Plata: Lía Cueva — Trampolín 1m (14-15 años)
  • Plata: Ian Nava — Trampolín 1m (14-15 años)
  • Plata: Ian Nava — Trampolín 3m (14-15 años)
  • Plata: Suri Cueva / Adriana Torres — Plataforma 10m (14-18 años)
  • Plata: I. Nava / M. Cueva / S. Cueva / C. Solórzano — Equipo Mixto
  • Bronce: Lía Cueva — Trampolín 3m (14-15 años)
  • Bronce: Lía Cueva — Plataforma 10m (14-15 años)
  • Bronce: Rut Páez — Trampolín 1m (16-18 años)
  • Bronce: Miguel Sánchez — Trampolín 1m (14-15 años)

Con esto, México confirma no solo su prestigio como una de las potencias en clavados a nivel mundial, sino que además cuenta con jóvenes que buscan continuar con esta hegemonía en la disciplina.

Cómo quedó el medallero general

Ian Nava se consolida como la siguiente gran figura de los clavados en México (X: Olimpismo Mexicano)
Ian Nava se consolida como la siguiente gran figura de los clavados en México (X: Olimpismo Mexicano)

México finalizó como subcampeón en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, solo por detrás de la delegación de Rusia, que dominó la mayoría de las pruebas disputadas. China completó el podio general con una destacada actuación.

Posiciones del medallero general:

  • Rusia: 6 oros, 3 platas, 2 bronces (11 medallas)
  • México: 3 oros, 5 platas, 4 bronces (12 medallas)
  • China: 3 oros, 3 platas, 2 bronces (8 medallas)
  • Alemania: 3 oros, 1 plata, 1 bronce (5 medallas)
  • Canadá: 1 oro, 1 plata, 2 bronces (4 medallas)
  • Australia: 0 oros, 2 platas, 3 bronces (5 medallas)
  • Ucrania: 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 medalla)
  • Fiyi: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla)
  • Gran Bretaña: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla)

El resultado confirma el crecimiento del equipo mexicano de clavados a nivel internacional, consolidando a la nueva generación como protagonista en competencias mundiales.

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