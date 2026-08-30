Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

Alma Rosa Rojo Medina, su hija y sus tres nietas fueron atacadas a balazos la tarde este 29 de agosto en Culiacán. Crédito: Youtube - Serapaz México

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Luego de que trascendiera que Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada este sábado 29 de agosto en Culiacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa condenó el atentado y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y castigue a los responsables.

El ataque ocurrió por la tarde, en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán. Rojo viajaba en un Toyota Yaris blanco junto con su hija Alma Yesenia Martínez Rojo y sus tres nietas cuando hombres armados habrían disparado con arma larga contra el vehículo.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el ataque a posterior a las 15:00 horas y activó el Código Plata, protocolo interinstitucional que despliega vigilancia y protección en hospitales públicos. En él participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Salud; al momento se ha reportado que todas las víctimas se encuentran estables y bajo resguardo.

La CEDH exige protección para Alma Rosa y su familia

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa calificó el atentado como una muestra de falta de respeto hacia la sociedad y hacia las propias víctimas del delito. El organismo demandó a las autoridades actuar de manera inmediata para esclarecer los hechos.

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La madre buscadora fue atacada cuando se encontraba con 4 familiares más en Culiacán. Crédito: Facebook - Voces unidas por la vida a.c

Dada la vulnerabilidad que enfrentan quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, la CEDH pidió a las instancias competentes brindar protección y seguridad a Alma Rosa Rojo, a su hija Alma Yesenia y al resto de su familia. El organismo se comprometió a mantenerse atento a las acciones que realice la Fiscalía General del Estado en la investigación.

La comisión refrendo su respaldo a las dos activistas y señaló que los actos violentos no solo lastiman a una familia y a un movimiento, sino a la sociedad en su conjunto.

La FGE abre carpeta por feminicidio en grado de tentativa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con apoyo de la Policía de Investigación y personal pericial.

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Una de las líneas de investigación consiste en determinar si el ataque guarda relación con la actividad de Alma Rosa Rojo como integrante de un colectivo de búsqueda, ya que busca a su su hermano Miguel Ángel Rojo, reportado como desaparecido desde el 4 de julio de 2009. Diversos casquillos de alto poder quedaron esparcidos en el área; elementos del Ejército Mexicano los marcaron antes de que llegaran los peritos para preservar la escena.

La agresión en su contra ocurrió la tarde de este 29 de agosto en la capital sinaloense. Crédito: Redes Sociales

Entre las acciones desplegadas tras el ataque se encuentran:

Activación del Código Plata en el hospital donde fueron atendidas las víctimas

Aseguramiento y acordonamiento del área donde ocurrió la agresión por parte del Grupo Interinstitucional

Apertura de carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa

Seguimiento del caso por parte del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Colectivos de búsqueda rechazan el ataque y exigen medidas de protección

El colectivo Sabuesos Guerreras A.C. calificó la agresión como “un acto de violencia cobarde” y advirtió que no se trató de un ataque aislado contra Alma Rosa y su colectivo, sino de “una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional”.

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El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también condenó el ataque y señaló que ninguna persona debería ser objeto de agresiones por ejercer su derecho a defender los derechos de otras. El organismo informó que ya trabaja en la atención y seguimiento del caso con la debida confidencialidad, y exigió a las autoridades competentes investigar “de manera seria y efectiva lo ocurrido”.