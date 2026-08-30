Protouch: resultados ganadores de este sábado 29 de agosto

Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

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Los resultados del sorteo 885 de Protouch fueron publicados por los Pronósticos para la Asistencia Pública, provocando emoción y altas expectativas a los jugadores.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

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Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La combinación ganadora del sorteo 885 de Protouch es: D L D D L D D L V D V L V V 1.

Cabe mencionar que el concurso de Protouch se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada quiniela de la semana.

¿Se necesita presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar el premio?

Los resultados ganadores de Protouch (Lotería Nacional)

Sí, es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar un premio, especialmente en los casos de premios mayores.

Este documento, emitido por el SAT, contiene información fiscal importante como el RFC, régimen fiscal y otros datos que permiten reportar la retención de impuestos correspondiente al cobro del premio. Se debe entregar junto con otros documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el boleto ganador.

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En particular, cuando el pago se realiza en oficinas de la Lotería Nacional o bancos autorizados, la Constancia de Situación Fiscal es un requisito para validar el trámite y cumplir con las disposiciones fiscales. Además, la constancia debe estar actualizada (no mayor a tres meses) y a nombre del ganador.

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