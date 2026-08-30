México

Jefe de la DEA afirma que EEUU continuará buscando activos de Genaro García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares de México

Terry Cole advirtió que Washington tiene sentencias pendientes vinculadas al exsecretario y que la agencia seguirá exponiendo a funcionarios que anteponen los intereses del crimen organizado a la ciudadanía

El exsecretario de Seguridad de México fue detenido desde el año 2019 en EEUU. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
El exsecretario de Seguridad de México fue detenido desde el año 2019 en EEUU. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
Guardar

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que Estados Unidos continuará buscando activos vinculados a Genaro García Luna luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico.

La agencia difundió la declaración en sus redes sociales un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la recuperación de los fondos en la conferencia mañanera.

La declaraciones relacionadas al caso García Luna fueron compartidas por la cuenta oficial de la DEA en X (Imagen ilustrativa) Crédito: YouTube - DOJ
La declaraciones relacionadas al caso García Luna fueron compartidas por la cuenta oficial de la DEA en X (Imagen ilustrativa) Crédito: YouTube - DOJ

Cole advirtió que Washington tiene sentencias pendientes y separadas relacionadas con García Luna. “Estados Unidos continuará buscando compensación de activos ligados a sus actividades corruptas”, publicó la DEA en su cuenta de X, junto a una imagen con más declaraciones de su titular.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Genaro García LunaEEUUDEAClaudia SheinbaumTerry ColeCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Enrique Serna vuelve a la novela histórica con “El dios hambriento”, relato sobre la rivalidad entre Tlacaélel y Nezahualcóyotl: “El imperio mexica me dejó una mezcla de fascinación y morbo”

En entrevista con Infobae México, el autor nos contó todo sobre su nuevo libro

Enrique Serna vuelve a la novela histórica con “El dios hambriento”, relato sobre la rivalidad entre Tlacaélel y Nezahualcóyotl: “El imperio mexica me dejó una mezcla de fascinación y morbo”

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

La agresión ocurrió en la franja limítrofe con Aguascalientes; un probable responsable originario de ese estado fue detenido mientras las fiscalías de ambas entidades determinan en qué territorio se originó

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de agosto: riesgo de lluvias fuertes en estos estados

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de agosto: riesgo de lluvias fuertes en estos estados

Adán Augusto López: EEUU habría retenido sus bienes y solicitado información bancaria a Francia

Estas nuevas revelaciones periodísticas se dan después de que ha trascendido que al senador le revocaron su visa estadounidense

Adán Augusto López: EEUU habría retenido sus bienes y solicitado información bancaria a Francia

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

La gesta de Sergio Pérez cuando era piloto de la escudería Sauber, valió el reconocimiento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en 2012

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA felicita a Harfuch por captura de “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos

Atacan a balazos a Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Tammy Parra y Héctor Klünder se comprometieron: la pareja hizo oficial la noticia a través de redes

Tammy Parra y Héctor Klünder se comprometieron: la pareja hizo oficial la noticia a través de redes

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

DEPORTES

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

Pachuca le arruina los planes a Chivas y empatan de último minuto

Alan Mozo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul

Raúl Jiménez lanza advertencia a la afición del América y confirma su deseo de volver al club

Gilberto Mora calienta el duelo contra América con este mensaje previo al partido en el Estadio Azteca