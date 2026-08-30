Jefe de la DEA afirma que EEUU continuará buscando activos de Genaro García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares de México

El exsecretario de Seguridad de México fue detenido desde el año 2019 en EEUU. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

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Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que Estados Unidos continuará buscando activos vinculados a Genaro García Luna luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico.

La agencia difundió la declaración en sus redes sociales un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la recuperación de los fondos en la conferencia mañanera.

La declaraciones relacionadas al caso García Luna fueron compartidas por la cuenta oficial de la DEA en X (Imagen ilustrativa) Crédito: YouTube - DOJ

Cole advirtió que Washington tiene sentencias pendientes y separadas relacionadas con García Luna. “Estados Unidos continuará buscando compensación de activos ligados a sus actividades corruptas”, publicó la DEA en su cuenta de X, junto a una imagen con más declaraciones de su titular.

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