México

América sigue líder tras doblegar al Puebla; ahora enfrentará a Gil Mora y Club Tijuana en el Estadio Azteca

Las Águilas vuelan en la cima del Apertura 2026 de la Liga Mx al superar a la Franja con anotaciones de Ícaro y Brian Rodríguez

Jugadores del América celebran uno de los dos goles con los que ganaron a Puebla en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 29 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores del América celebran uno de los dos goles con los que ganaron a Puebla en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 29 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
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El Club de Futbol América consiguió una semana redonda al firmar hoy su quinta victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Esta vez los Camoteros del Club Puebla fueron víctimas del líder de la campaña en el Monumental estadio Azteca.

Después de obtener el pase a la semifinal de la Leagues Cup 2026, después de vencer al Columbus Crew de la Major League Soccer, el bando de Guillermo Almada frenó el invicto del Club Puebla con los goles de Ícaro y Brian Rodríguez.

El brasileño abrió los cartones al minuto 23′ con un golazo fuera del área después de un golpe franco directo del mexicano Alexis Gutiérrez, que golpeó el muro defensivo y el rebote le cayó a los pies a Ícaro da Conceição para vencer al arquero Ricardo Gutiérrez.

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El empate casi surge al minuto 58′ con una buena orquesta del Club Puebla, pero la zaga del Club América intervino para resguardar el marco de de Fernando Tapia. Minutos después Kevin Velasco probó de lejos pero su tiro pasó por arriba del travesaño.

Al ver que la Franja lucía peligroso en el área del Club América, la afición exigió el ingreso de Brian Rodríguez, futbolista uruguayo que podría salir del conjunto azulcrema tras haber una oferta del Ajax de Ámsterdam cercana a los 12 millones de dólares.

El charrúa entró enchufado al campo de batalla al sustituir a Alexis Gutiérrez a los 63′ minutos. En su primera oportunidad sacó un potente disparo que le sacó chispas al palo, haciendo suspirar a la afición emplumada.

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Sobre los 75′ minutos el Club Puebla sorprendió al local con el tanto de la igualada, sin embargo por una posición de adelanto no se concretó el empate blanquiazul y en consecuencia el Club América salió al ataque para sentenciar al visitante.

Un cambio de juego, excelso para Brian Rodríguez, hizo que el uruguayo hiciera la recepción orientada para cambiar de ritmo y colocar el segundo del Club América para dar por hecho su quinto triunfo del Apertura 2026 de la Liga Mx. 2-0 oficial.

Recibirán al sublíder del torneo

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Las Águilas del Club América repetirán de local en su siguiente compromiso frente a los Xolos del Club Tijuana, escuadra que marcha detrás del plantel capitalino y tiene en sus filas la perla juvenil de la Selección Mexicana, Gilberto Rafael Mora Zambrano.

El Monumental estadio Azteca será el epicentro de un espectacular enfrentamiento entre el primero y el segundo de la clasificación: Club América se coloca en la cima con 16 puntos y Club Tijuana marcha sublíder con 13 unidades.

El encuentro correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Mx se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana) si no hay modificaciones en la programación habitual.

Gil Mora advierte al Club América

El “10″ de los Xolos del Club Tijuana señaló que la Jauría trabajará en sus puntos débiles durante la semana entrante para conseguir los tres puntos en el estadio Azteca y ser el primer equipo en derrotar al Club América en el Apertura 2026.

“No, muy feliz, contento por la victoria del equipo, por cómo se dio el juego y también por los dos goles. Muy, muy feliz y a seguir así, a seguir trabajando para seguir sumando puntos”, dijo en un video publicado por el Club Tijuana.

“Sabíamos que (Pumas) era un rival difícil, complicado, pero, es muy bueno seguir sumando aquí en casa, hacernos fuertes y bueno, vamos a seguir trabajando, a mejorar muchas cosas y vamos a la Ciudad de México a sacar también los tres puntos”, advirtió Gilberto Mora.

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