Incendio en Tlatelolco moviliza a servicios de emergencia de la CDMX: evacúan a vecinos

Se registra incendio de un local de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el Edificio Riva Palacio, en Tlatelolco, Ciudad de México. Se tuvo que evacuar a vecinos de la zona. (Video: @AlessandraRdlv)

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Un incendio registrado la noche de este sábado en un comercio de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el edificio de Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 2 Norte Manuel González en la zona de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la evacuación preventiva de vecinos del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se originaron al interior de un establecimiento dedicado a la reparación de aparatos electrónicos, lo que generó una importante movilización de elementos de emergencia en la zona.

Evacúan a mujer en silla de ruedas durante incendio en Tlatelolco

Incendio Tlatelolco CDMX evacuación (especial)

Como parte de las labores de atención, los servicios de emergencia evacuaron a una mujer que se encontraba en silla de ruedas al interior del edificio de Guerrero 395, enfrente de la estación del Metrobús de la Línea 3.

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La persona fue puesta a salvo mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas del inmueble.

Vecinos de la zona también fueron evacuados como medida preventiva ante la presencia de humo y fuego en el establecimiento comercial.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y agentes de la Policía Auxiliar acudieron al lugar para atender la emergencia.

La intervención coordinada permitió controlar el incendio y reducir el riesgo para las personas que se encontraban dentro y en los alrededores del edificio.

Alessandra Rojo de la Vega informa sobre el incendio

Incendio registrado en un local de reparación de aparatos eléctricos en el edificio Riva Palacio, en Tlatelolco, Ciudad de México ocasionó que se evacuara a vecinos y a una persona en silla de ruedas (Video: @AlessandraRdlv)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre la emergencia a través de su cuenta oficial en X.

La funcionaria señaló que el incendio se registró en un local de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el edificio Riva Palacio, en Tlatelolco, y destacó la respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia.

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Rojo de la Vega indicó que Bomberos, Protección Civil Cuauhtémoc y Policía Auxiliar trabajaron de manera coordinada para poner a salvo a las personas y controlar las llamas.

La alcaldesa también confirmó que el incendio ya se encontraba controlado y que los equipos de emergencia permanecían en el sitio para continuar con las labores de enfriamiento.

Estas acciones tienen como objetivo evitar que algún punto caliente pueda provocar una nueva propagación del fuego dentro del establecimiento o en zonas cercanas.

Continúan labores de enfriamiento

Incendio Tlatelolco CDMX alcaldía Cuauhtémoc

Luego de controlar las llamas, los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y verificar las condiciones del inmueble.

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Hasta el momento, los reportes disponibles señalan que la emergencia fue atendida sin que se haya informado de manera oficial sobre personas fallecidas.

La evacuación preventiva de los vecinos permitió reducir riesgos mientras los bomberos realizaban las maniobras para sofocar el fuego.

El incidente generó expectación entre habitantes de Tlatelolco debido a la presencia de unidades de emergencia y al despliegue de elementos de seguridad en las inmediaciones del edificio.

Las autoridades continuarán con la supervisión de la zona y con las labores correspondientes para determinar las condiciones en las que quedó el comercio afectado.

Por ahora, los equipos de emergencia mantienen presencia en el sitio para concluir las labores de enfriamiento y descartar cualquier riesgo adicional para los habitantes de la zona.

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