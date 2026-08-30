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Dani Alves habría perdido demanda contra Pumas ante el TAS y ahora deberá pagar esta cifra millonaria

El Club Universidad Nacional obtendría una sentencia firme tras el rechazo del Tribunal Federal Suizo al recurso del brasileño

El fallo internacional obligaría al brasileño a resarcir daños y perjuicios por la terminación anticipada de su vínculo con el cuadro universitario, con 2.25 millones de dólares y pagos extra ante tribunales. (Ilustración: Jesús Aviles)
El fallo internacional obligaría al brasileño a resarcir daños y perjuicios por la terminación anticipada de su vínculo con el cuadro universitario, con 2.25 millones de dólares y pagos extra ante tribunales. (Ilustración: Jesús Aviles)
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El litigio entre Dani Alves y Pumas habría concluido con un fallo internacional que obligaría al futbolista brasileño a cubrir una de las indemnizaciones más altas vistas en la Liga MX.

Luego de varios meses de disputa, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y el Tribunal Federal Suizo respaldarían la postura del club mexicano, cerrando el caso con una sentencia definitiva.

El litigio entre Dani Alves y Pumas habría concluido con un fallo internacional que obliga al futbolista a pagar una de las indemnizaciones más altas en la Liga MX. REUTERS/Henry Romero
El litigio entre Dani Alves y Pumas habría concluido con un fallo internacional que obliga al futbolista a pagar una de las indemnizaciones más altas en la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

La controversia comenzó a principios de 2023, cuando la directiva universitaria rescindió el contrato de Alves tras su detención en Barcelona. El proceso escaló rápidamente hasta instancias internacionales y sentó precedente en materia de cumplimiento de contratos deportivos.

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El TAS respaldaría la rescisión fijando la cifra millonaria

De acuerdo con el abogado especialista en derecho deportivo y administrativo Marcelo Bee Sellares, tras analizar el expediente, la instancia determinaría que la decisión de Pumas de terminar el vínculo con Alves fue fundada y justificada en las cláusulas de conducta acordadas.

  • El tribunal condenaría a Dani a pagar 2.25 millones de dólares a Pumas por daños y perjuicios derivados de la terminación anticipada del contrato.
  • La resolución también obligaría al futbolista a cubrir los gastos procesales y judiciales, incrementando el monto total que debe transferir a la institución universitaria.
  • El laudo habría sido notificado a la FIFA y quedó firme luego de que el Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso de anulación presentado por la defensa de Alves.
  • Con esta decisión, Pumas obtendría respaldo jurídico definitivo y la vía arbitral quedaría cerrada.
El TAS condenaría a Dani Alves a pagar 2.25 millones de dólares a Pumas por daños y perjuicios por la terminación anticipada del contrato. REUTERS/Denis Balibouse
El TAS condenaría a Dani Alves a pagar 2.25 millones de dólares a Pumas por daños y perjuicios por la terminación anticipada del contrato. REUTERS/Denis Balibouse

Así, el fallo del TAS representaría un parteaguas para el futbol mexicano, fortaleciendo la autoridad de los clubes para exigir la observancia de cláusulas de comportamiento

Pumas prioriza sus valores y marca un precedente

La directiva de Pumas reaccionó con rapidez ante la detención de Alves y anunció la rescisión del contrato con argumentos centrados en la ética institucional.

  • El club sostuvo que ningún integrante está por encima de la integridad y la imagen universitaria.
  • El anuncio fue acompañado de un mensaje público sobre la importancia de mantener un ejemplo dentro y fuera de la cancha.
  • La reacción de la afición y el entorno futbolístico fue dividida, entre quienes apoyaron la firmeza institucional y quienes cuestionaron el proceso.
  • El caso impactó en los vínculos comerciales de Alves, ya que varias marcas rompieron acuerdos tras su salida del club.
La controversia inicia a principios de 2023, cuando Pumas rescindió el contrato de Dani Alves tras su detención en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce/File Photo
La controversia inicia a principios de 2023, cuando Pumas rescindió el contrato de Dani Alves tras su detención en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce/File Photo

De esta manera, la postura del Club Universidad Nacional establece un estándar en el manejo de crisis contractuales y en la defensa de valores dentro del futbol mexicano.

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La sentencia definitiva y sus repercusiones

El capítulo final del caso se resolvería con la intervención de la justicia suiza, que ratificaría la validez del laudo arbitral, consolidando la carga económica para el exfutbolista.

  • El Tribunal Federal Suizo habría impuesto a Alves el pago de 17 mil francos suizos en costas judiciales y 19 mil francos suizos como indemnización adicional para el club.
  • La resolución habría sido notificada a la FIFA y a todas las partes involucradas, cerrando cualquier posibilidad de apelación internacional.
  • El monto total convertiría este caso en uno de los más relevantes en la historia reciente del futbol mexicano.
La justicia suiza impondría a Alves 17 mil francos suizos en costas y 19 mil francos suizos como indemnización adicional para el Club Universidad Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez
La justicia suiza impondría a Alves 17 mil francos suizos en costas y 19 mil francos suizos como indemnización adicional para el Club Universidad Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con la resolución definitiva, Pumas mantendría la victoria legal y Alves quedaría sin elementos para revertir la sanción.

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