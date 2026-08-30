México

¿De qué trata Miss Trouble? El libro de María Vargas, nueva Miss Universo México 2026

La representante de Jalisco asume la corona que dejó Fátima Bosch de cara al certamen internacional que se realizará en Puerto Rico

El video documenta la fase final de la selección de la nueva Miss Universo México 2026. En las imágenes se observa a dos mujeres en vestidos de gala sobre un escenario: Fátima Bosch entrega la corona a otra concursante, quien es coronada y celebrada por las otras 31 participantes del certamen. El evento tuvo lugar este 29 de agosto en el Rancho Tierra Sagrada, en Los Cabos.

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El libro Miss Trouble, la reina de los problemas, es uno de los proyectos personales que acompañan a María Vargas, recién coronada como Miss Universo México 2026. La obra, escrita a partir de experiencias de la jalisciense, gira alrededor de los prejuicios, las dificultades personales y la decisión de construir una identidad propia frente a las opiniones de los demás.

¿De qué trata Miss Trouble, el libro de María Vargas?

María Vargas convirtió en libro algunas de las experiencias que marcaron su vida y la llevaron a cuestionar las etiquetas que otras personas colocaron sobre ella. El concepto de Miss Trouble surgió, según explicó la propia autora, después de enfrentar situaciones que interpretó como consecuencia de poner límites.

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“Poner basta y poner límites me trajo muchos problemas, tantos que me convertí en la reina de ellos”, explicó Vargas en abril de 2026 durante una entrevista para Sale el Sol.

La autora plantea que las dificultades no necesariamente definen a quien las atraviesa. En la descripción de la obra se sostiene que un accidente cambió el rumbo de su vida, aunque no determinó quién sería después. También aborda los prejuicios y comentarios que encontró a lo largo de su camino.

Retrato de una mujer con peinado recogido y pendiente brillante, junto a la portada rosa de un libro ilustrado titulado Miss Trouble
La modelo María Vargas, elegida Miss Universo México 2026, aparece junto a la portada de su libro titulado Miss Trouble. (Instagram: María Vargas)

Uno de los ejes del libro es la posibilidad de resignificar aquello que ocurre y recuperar el control sobre la propia historia. Vargas lo resumió así: “Que nadie puede definirte, nadie más que tú mismo”.

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La jalisciense también relaciona esa idea con la capacidad de transformar experiencias negativas. “Y si eres capaz de a la basura darle un sentido y un orden, todo vuelve a su lugar”, afirmó.

Actualmente trabaja en la segunda parte de Miss Trouble, proyecto que mantiene mientras desarrolla su carrera como empresaria, modelo y escritora.

El triunfo de María Vargas suma una corona más para Jalisco y abre una nueva etapa para la entidad en el certamen nacional. (Instagram)
El triunfo de María Vargas suma una corona más para Jalisco y abre una nueva etapa para la entidad en el certamen nacional. (Instagram)

¿Quién es María Vargas?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco. Es licenciada en Negocios Internacionales, además de empresaria, modelo y escritora.

La noche del 29 de agosto fue coronada como Miss Universo México 2026 en el Rancho Tierra Sagrada, en Los Cabos, donde compitió contra representantes de las 32 entidades del país.

Ahora representará a México en Miss Universo 2026, cuya final está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Sus primeras palabras tras ser coronada

Después de recibir la corona de manos de Fátima Bosch, Vargas explicó qué espera que el público conozca de ella durante esta nueva etapa.

“Lo que me gustaría que conocieran de mí es que el valor de una mujer no puede medirse por lo que una mujer busca, en este caso una corona, creo que el valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás”, declaró.

Con la corona nacional ya en sus manos, Miss Trouble adquiere un nuevo contexto dentro de su trayectoria: el libro que nació de sus conflictos personales ahora acompaña a la mujer que representará a México en el escenario internacional.

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