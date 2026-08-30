La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

El piloto mexicano realizó una de sus mejores carreras con la escudería Sauber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, regresará al Circuito de Monza tras un año fuera de la Fórmula Uno. Esta vez el tapatío saldrá a competir con los colores de la escudería Cadillac, en una pista que le traerá recuerdos inolvidables.

La cita en Italia es especial para Checo Pérez porque en dicho país el mexicano celebró su primera subida al pódium de triunfadores, en Europa, tras haber hecho lo propio en el Gran Premio de Malasia durante la temporada 2012.

Sauber otorgó un asiento titular a Sergio Pérez al ver que lucía como una promesa en el deporte motor, gracias a sus logros en la Fórmula BMW Alemana, la Fórmula 3 Británica y la GP2 Series, hoy Fórmula 2,

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El mexicano, en su segundo año con la escudería Sauber, se transformó en la principal revelación de la Fórmula Uno, primero por estar en el pódium en Malasia y después por su remontada magistral en Monza.

Pérez Mendoza arrancó desde la duodécima posición y gracias a una estrategia efectiva con los neumáticos, adelantó a los pilotos de Ferrari: Fernando Alonso (actual corredor de Aston Martin) y Felipe Massa para escalar hasta la segunda posición.

El mexicano terminó en la segunda posición con Sauber (X / Luis Manuel López )

El último objetivo era el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que en ese tiempo corría para McLaren antes de su época gloriosa con la escudería Mercedes. No obstante, Checo acabó la carrera a cuatro segundos del británico, pero aun así los tifosi lo arroparon como todo un ganador.

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Incluso, el legendario corredor austriaco, Niki Lauda, quien estuvo presente como figura directiva y asesor de Mercedes, celebró con Checo Pérez en la ceremonia de premiación y se quitó la gorra ante el mexicano por su increíble actuación.

“Aquí me siento más que un piloto”

El piloto mexicano celebra un año de su anuncio oficial con la escudería norteamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras competir en el Gran Premio de los Países Bajos, Checo Pérez compartió en el podcast, Beyond the Grid, que nunca había vivido una experiencia como en Cadillac donde donde su voz y experiencia cuentan dentro y fuera de la pista.

“Sí, sin duda. Realmente siento que esto es un proyecto... siento que formo parte de este proyecto, de esta nueva era, como construir algo desde cero. Por supuesto que quiero ganar campeonatos y luchar en cabeza”. dijo el Ministro de Defensa.

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“Cadillac es algo que me motiva mucho; es como construir un equipo desde cero, empezar prácticamente desde el último puesto y ver hasta dónde podemos llegar juntos”, destacó Sergio Checo Pérez tras un año del anuncio oficial de su regreso a la Fórmula Uno.

Confirma conversaciones con otras escuderías

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta de Checo Pérez a la Máxima Categoría despertó el interés de otros equipos, producto de su rendimiento y modo de guiar a Cadillac, a quien reafirmó su compromiso de cumplir su contrato de dos años, con opción a uno más, porque para el tapatío “nada ha cambiado”.

“Por supuesto, hemos tenido conversaciones con otros equipos, aquí y allá. Algunos equipos han estado llamando y todo eso, pero para mí nada ha cambiado. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac”, aseguró Pérez Mendoza.

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“No considero que este sea un proyecto de un solo año. Creo que es un proyecto a largo plazo del que quiero formar parte. Obviamente habrá conversaciones, pero aquí es donde quiero estar y nada ha cambiado por mi parte”, agregó Sergio Checo Pérez.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

El piloto mexicano pide más desarrollo a Cadillac para la segunda mitad de la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo Pérez y compañía volarán rumbo a Italia para celebrar el Gran Premio de Monza 2026. La ronda número 13 se programó para el domingo 6 de septiembre y el banderazo de salida será a las 07:00 am (tiempo del centro de la República Mexicana), 15:00 pm en el horario local.