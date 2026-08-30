Sol León destroza a Aldo Rendón y Rosa María Noguerón tras ser mencionada en La Casa de los Famosos México

Sol León critico a Aldo Rendon y a La Casa de los Famosos México tras ser mencionada en el reality. (Captura de pantalla )

Guardar

Sol León se lanzó contra Aldo Rendón en un video publicado en su canal de YouTube tras enterarse de que el stylist sinaloense habló de ella dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

La influencer y empresaria, ganadora de La Mansión VIP, no solo respondió los ataques sino que también arremetió contra la productora del reality, Rosa María Noguerón.

El detonante fue que la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México compartió en redes sociales el clip donde Rendón habla de León, lo que la influencer interpretó como una estrategia deliberada para generar polémica y atraer atención al programa.

PUBLICIDAD

Durante una conversación con otros habitantes, Aldo Rendón afirmó que la vida de lujos que Sol León proyecta en redes sociales es falsa.

Según el stylist, las joyas que muestra no son reales, su ropa no es de marca y sus muebles son “chafas” y la calificó de “mentirosa”.

Las declaraciones no quedaron en el interior de la casa, la cuenta oficial del reality las difundió en redes sociales, lo que desató la respuesta de León desde afuera.

Sol León se fue con todo sobre Aldo Rendón por llamarla "mentirosa" en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Sol León apuntó contra la salud de Rendón

En el video titulado “MENSAJE PARA ALDO RENDON y ROSA M. NOGUERON”, publicado en su propio canal de YouTube, Sol León fue directa contra el stylist y cuestionó su apariencia física con señalamientos sobre su estado de salud.

PUBLICIDAD

“Panzón, ojos amarillos. ¿Por qué? Ay, no quiero pensar que meten sustancias ilegales ahí, qué horror. ¿Por qué traes los ojos así? Que te lleven al hospital. Me preocupa”, dijo la influencer en el video.

León aclaró que su respuesta se debió exclusivamente a que el clip donde la mencionan fue publicado en la cuenta oficial del programa, lo que para ella confirma que la intención fue provocar una reacción entre ambas figuras para generar contenido.

León aclaró que su respuesta se debió exclusivamente a que el clip fue publicado en la cuenta oficial del programa. (TikTok: solleon.doll)

León acusó a Noguerón de buscarla para el reality

Parte del video estuvo dirigido contra la productora Rosa María Noguerón, Sol León aseguró que Noguerón la contactó y le insistió para que participara en La Casa de los Famosos México 2026, pero que ella rechazó la propuesta al considerar que La Mansión VIP era una mejor oportunidad.

PUBLICIDAD

“Tú me rogaste para que entrara a ‘La Casa de los Famosos’, pero, como yo soy bastante inteligente y supe elegir muy bien el proyecto adecuado para mí. No es una casucha, es una mansión y gané”, declaró León.

La influencer también acusó al programa de ofrecer pagos bajos a sus participantes: “¿Qué van a sentir cuando sepan que los utilizaron y humillando por un pago miserable, porque todos los que hemos sido invitados, sabemos que ofrecen un pago miserable. Por eso yo los rechacé”.

Sol León posa sonriente, revelando que el momento coincidió con el cumpleaños de su hija, otorgándole un significado especial. (La Mansión VIP)

León felicitó a Hot Spanish y celebró el resultado de La Mansión VIP

En el mismo video, Sol León aprovechó para celebrar el desempeño de La Mansión VIP frente al reality de Televisa y felicitó a su productor.

PUBLICIDAD

“Salud, querido Roberto, Hot Spanish, porque le partimos en su madre a La Casa de los muebles. Tuvieron que recurrir a esto, a colgarte de la ganadora de la mansión VIP”, comentó.

También le dijo directamente a Rendón: “Frijol, no te odio, sé que te pusieron a hablar de mí porque están desesperados”, y añadió: “Me pregunto, ¿todos estos qué sentirán cuando salgan y sepan que todo México los llaman muebles y no los quieren?”.

La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

Rendón acumula críticas dentro y fuera de la casa

El enfrentamiento con Sol León se suma a una lista de roces que Aldo Rendón ha acumulado durante su participación en el reality.

Dentro de la casa, sus propios compañeros lo han descrito con etiquetas como “doble cara”, “flojo”, “irrespetuoso”, “imprudente” y “chismoso” en una dinámica de etiquetas que realizaron los habitantes.

PUBLICIDAD

El stylist ha recibido duras criticas fuera del reality. (IG Aldo Rendón)

Fuera del programa, el actor y conductor Alfredo Adame también arremetió contra él en declaraciones a medios, donde lo insultó directamente y cuestionó su trayectoria como stylist.

Adame llegó a decir que Rendón “se viste en una boutique que se llama ‘Me cago en la elegancia’” y puso en duda con qué figuras del entretenimiento ha trabajado el sinaloense.