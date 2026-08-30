América logra convencer a Brian Rodríguez de no irse al Ajax

El "Rayito" no sale del América. REUTERS/Eloisa Sánchez

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El futuro de Brian Rodríguez finalmente tomó una dirección distinta a la que se había manejado durante los últimos días.

El atacante uruguayo estuvo en el centro de las negociaciones ante el interés del Ajax, pero la operación no llegó a concretarse y el futbolista continuará ligado al América para lo que resta del torneo.

La directiva azulcrema logró mantener al jugador dentro de su proyecto, pese a que la posibilidad de regresar al futbol europeo representaba una alternativa importante para su carrera.

América mantiene a Brian Rodríguez pese al interés del Ajax

La situación de Brian Rodríguez comenzó a tomar fuerza luego de que el Ajax mostrara interés concreto en hacerse con sus servicios.

El conjunto neerlandés habría presentado una propuesta cercana a los 12 millones de dólares, una cantidad que puso sobre la mesa la posibilidad de que el uruguayo pudiera abandonar el futbol mexicano para regresar al continente europeo.

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Sin embargo, las conversaciones entre ambas instituciones no llegaron a buen puerto.

Rodríguez metió gol hoy 29 de agosto. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque el interés existió y la propuesta fue analizada por la directiva del América, las condiciones necesarias para cerrar el traspaso no terminaron de establecerse y el movimiento quedó descartado.

La permanencia del atacante representa una noticia relevante para el proyecto encabezado por Guillermo Almada, quien desde su llegada al banquillo azulcrema ha considerado a Rodríguez como una pieza importante dentro de su estructura ofensiva.

El uruguayo posee características que le permiten jugar en diferentes zonas del ataque y su velocidad representa una de las principales alternativas del equipo para generar peligro.

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A lo largo del mercado también se habían presentado otros escenarios para el futbolista. Equipos de Brasil habían mostrado interés por contratarlo y su representante llegó a señalar que existían distintas posibilidades para concretar una salida.

Ninguna de ellas terminó avanzando lo suficiente y, finalmente, fue el Ajax el club que más cerca estuvo de cambiar el destino del jugador.

Brian Rodríguez se mantendrá en la base de Almada

Con el cierre de la negociación con el Ajax, Brian Rodríguez deberá concentrarse nuevamente en su presente con el América.

La decisión también modifica el panorama de Guillermo Almada, que conservará a uno de sus futbolistas con mayor capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo.

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Para el jugador, permanecer en México supone continuar con un proceso que todavía puede ser importante para su carrera.

Rodríguez llegó al futbol mexicano con la expectativa de convertirse en uno de los elementos ofensivos más determinantes de las Águilas y, pese a los diferentes momentos que ha atravesado desde su llegada, continúa teniendo un valor considerable dentro del plantel.

Rodríguez tenía el interés de varios equipos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de volver a Europa, además, no desaparece definitivamente. El interés mostrado por un club de la dimensión del Ajax confirma que el atacante todavía cuenta con mercado internacional y que una nueva oportunidad podría aparecer en próximas ventanas de transferencias si mantiene un buen rendimiento.

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Por ahora, la prioridad será distinta. Brian Rodríguez permanecerá en el América, mientras Almada tendrá nuevamente a disposición a un futbolista que puede aportar velocidad, conducción y capacidad individual en los partidos donde el equipo necesite romper defensas cerradas.

La decisión también permite al club evitar una baja importante en un momento en el que busca consolidar su proyecto deportivo. Después de varias semanas de incertidumbre alrededor del futuro del uruguayo, el escenario parece haberse definido.

El futbolista tendrá ahora la responsabilidad de responder dentro del campo y demostrar por qué la institución decidió mantenerlo como parte de su proyecto, mientras una eventual salida al extranjero deberá esperar hasta que aparezca una nueva oportunidad que convenza a todas las partes y mantenga su nivel.

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