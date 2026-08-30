Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó los hechos. Crédito: Redes Sociales

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Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal de Zacatecas en el municipio de Villa García dejó dos personas heridas —un policía y una civil—, según confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a través de su cuenta de Facebook. Posterior a la agresión, el funcionario reportó la detención de uno de los presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes, lo que abrió una investigación conjunta entre las fiscalías de ambas entidades para determinar en qué territorio se originó la agresión.

Ambas personas heridas se encontraban estables al momento del reporte. El policía fue trasladado de inmediato para recibir atención médica tras resultar herido durante la agresión. La civil también recibía atención y su condición se reportó sin riesgo.

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Imágenes del sitio compartidas por testigos en redes sociales revelaron que un automóvil de color vino resultó afectado y calcinado parcialmente. Versiones preliminares apuntan a que los criminales habrían utilizado un artefacto explosivo en la zona, aunque no ha sido confirmado.

La Fiscalía de Zacatecas y la de Aguascalientes investigan dónde se originó la agresión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene coordinación con su homóloga de Aguascalientes para avanzar en las investigaciones. El punto central de la indagatoria es establecer si la agresión se originó en territorio zacatecano o en el estado vecino, dado que los hechos ocurrieron en la franja limítrofe entre ambas entidades.

El secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, fue quien confirmó el saldo del ataque. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Reyes Mugüerza señaló que la determinación del lugar exacto donde se originaron los hechos forma parte de las diligencias activas entre las dos fiscalías. Villa García es un municipio ubicado en el extremo sur de Zacatecas, en los límites con Aguascalientes, y forma parte del corredor que ambos estados vigilan de manera conjunta a través del Acuerdo Regional y Operativo SAGAZ, mecanismo de patrullaje coordinado en áreas fronterizas y carreteras compartidas.

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Las instituciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegaron un operativo y lograron una detención

Tras el ataque, las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas mantuvieron el operativo activo en la zona. Fue en el marco de ese despliegue que se logró la detención de uno de los probables responsables, originario del estado de Aguascalientes, según informó Reyes Mugüerza en un segundo comunicado.

El secretario general de Gobierno pidió a la ciudadanía atender las instrucciones de las autoridades mientras el operativo continuaba e indicó que se daría a conocer más información sobre los resultados en cuanto estuviera disponible.

El ataque ocurrió el mismo día en que el gobernador Monreal presentó los resultados de su estrategia de pacificación

Los hechos se registraron el mismo día en que el gobernador David Monreal Ávila encabezó un foro de seguridad en el que presentó los avances de su estrategia de pacificación. En ese evento, el secretario de Seguridad Pública del estado, el general de brigada Arturo Medina Mayoral, expuso la reducción de homicidios dolosos en la entidad: de mil 741 casos registrados en 2021 a 63 en lo que va de 2026.

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Durante el foro, Monreal Ávila subrayó que la coordinación entre los órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad había sido el eje de la estrategia. Mencionó el Operativo SAGAZ como uno de los mecanismos activos para vigilar las zonas limítrofes con estados vecinos, entre ellos Aguascalientes. “Zacatecas entiende que la seguridad no tiene fronteras”, sostuvo el gobernador.

Multihomicidio del 18 de julio: el antecedente más grave de violencia reciente en el estado

El ataque en Villa García ocurrió después del episodio de violencia más grave registrado recientemente en Zacatecas: el multihomicidio del 18 de julio, en el que diez personas fueron halladas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

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Fotografías difundidas por medios de comunicación tras el homicidio de los 10 hombres en Zacatecas. (Instagram: fer_sanchez_mx)

Las víctimas fueron el expresidente municipal de Sombrerete e industrial minero Ignacio Castrejón Valdez; el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo Fidel Alvarado de la Torre; el bombero municipal de Fresnillo Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el abogado y exregidor de Durango Andrés Vázquez Gurrola; los empresarios Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos y Armando Ledezma Aguirre; Jesús Daniel Rivera Sandoval; y el ganadero originario de Durango José Ángel Valdez Rivera.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas reveló que ocho de las diez víctimas avisaron a familiares o personas cercanas que acudirían a una reunión con sus propios agresores, a quienes se referían como “los señores”. “Así es lo que han manifestado. Esa fue la palabra y es lo que tenemos documentado en nuestra carpeta de investigación”, dijo el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya en conferencia de prensa del 30 de julio.

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Las citas no fueron simultáneas: las víctimas se movilizaron en distintos horarios y días desde Fresnillo, la capital del estado y, en el caso de Vázquez Gurrola, desde Durango.

Siete de las diez víctimas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el Ayuntamiento de Fresnillo: cinco eran empresarios con contratos acreditados y dos eran servidores públicos.

La investigación apunta a una red de extorsión al sector constructor activa desde septiembre de 2025. Fresnillo encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.