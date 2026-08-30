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Fátima Bosch deja la corona de Miss Universo México: “Lo di todo con el corazón, no tengan duda, aunque ha sido un año difícil”

María Vargas de Jalisco representará al país en Puerto Rico

María Vargas pidió amor para la nueva Miss Universo México, María Vargas de Jalisco. REUTERS/Luis Manuel Lopez
María Vargas pidió amor para la nueva Miss Universo México, María Vargas de Jalisco. REUTERS/Luis Manuel Lopez
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México eligió a su nueva representante para Miss Universe en la noche del 29 de agosto. Cabo San Lucas, fue el escenario de la final nacional del certamen. Las 32 participantes —una por cada entidad federativa— compitieron por la corona que dejó Fátima Bosch, la tabasqueña que había conquistado el título un año antes y que cerró así su ciclo de representación.

La ceremonia marcó el traspaso de responsabilidades hacia la nueva titular, María Vargas de Jalisco, quien asumirá de inmediato una agenda de preparación en idiomas, manejo de medios y presencia en foros públicos. La corona nacional no solo implica visibilidad: también exige una transición operativa inmediata de cara al certamen internacional.

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En el discurso de Fátima Bosch antes del anuncio de la nueva Miss Universo México, destacó lo importante que fue para ella representar al país ante el mundo:

Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entregará la corona tras un año de proyección internacional. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)
Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entregará la corona tras un año de proyección internacional. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

“Me encanta estar en casa, hoy es un día de muchos sentimientos. Todo empezó aquí hace un año, con un sueño de poder representar dignamente a mi país ante el mundo, es una gran responsabilidad. Lo di todo con el corazón, de eso no tengan duda de eso, y aunque ha sido un año difícil, siempre mi país y saber que los represento, es lo que me da fuerza para seguir adelante. Hoy se acaba una una etapa maravillosa, sé que la próxima Miss Universo México va a hacer un trabajo increíble”.

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La saliente reina concluyó un año de actividades públicas y representación internacional como la cuarta mexicana en la historia en obtener la corona de Miss Universe. Su presencia en la gala de Los Cabos fue uno de los momentos centrales de la noche, al ser ella quien colocó la corona sobre su sucesora.

El traspaso refuerza la continuidad de la delegación mexicana en el certamen y mantiene la presencia del país en las rondas finales de la competencia internacional.

El camino a Puerto Rico de María Vargas

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)
La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

La nueva Miss Universe México viajará a San Juan para competir el 24 de noviembre en la edición número 75 del certamen mundial. La sede será el Coliseo José Miguel Agrelot, que recibirá a delegadas de más de 80 países en una gala con producción especial por el aniversario, que incluirá cobertura internacional y la presencia de ex reinas.

Entre la coronación nacional y la gala en Puerto Rico, la representante mexicana contará con poco más de dos meses de preparación específica. El programa contempla el desfile de trajes nacionales, entrevistas y ensayos previos al certamen.

La sede que cambió de ciudad

La final se celebró en Los Cabos tras un cambio de sede: la Ciudad de México había sido anunciada originalmente como el lugar del evento. El Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures fue el escenario definitivo, donde un jurado de ocho integrantes —entre ellos el modelo y conductor Clovis Nienow como anfitrión, la modelo Daniela Cosio y las reinas Inna Moll (Miss Universe Chile 2025) y Lina Luaces (Miss Universe Cuba 2025)— evaluó presencia escénica, comunicación, personalidad y preparación.

La competencia arrancó con 16 semifinalistas, se redujo a 10 y luego a 5 finalistas, desde donde se eligió a la ganadora. Entre las candidatas que captaron la atención del público durante la semana de actividades preliminares figuraron Arisbe Cueto (Nuevo León), Samantha Bastidas (Baja California), Ximena Ochoa (Ciudad de México) y María Vargas (Jalisco).

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