Estas fueron las primeras palabras de María Vargas, ganadora de Miss Universo México 2026

Vargas se coronó como Miss Universo México 2026. (IG: mariavargas.n)

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La nueva Miss Universo México, María Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch la noche de este 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.

La representante de Jalisco señaló que espera que en esta nueva etapa como Miss Universo México sea reconocida por su valor como mujer y no por la corona que ganó.

“Lo que me gustaría que conocieran de mí es que el valor de una mujer no puede medirse por lo que una mujer busca, en este caso una corona, creo que el valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás”, comentó María Vargas, Miss Universo México 2026.

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María Vargas: escritora, empresaria y nueva reina de México

Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco, es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria, modelo y escritora. Uno de sus proyectos personales más reconocidos es su libro Miss Trouble, la reina de los problemas, una obra inspirada en sus propias experiencias y en los juicios que ha enfrentado a lo largo de su vida. Actualmente trabaja en la segunda parte.

Durante su presentación como candidata, Vargas explicó la filosofía detrás del proyecto. “Todo el mundo me aventaba cosas encima. Cada persona se sentía con el derecho de contar quién es María Vargas. Es que nadie puede definirte. Nadie más que tú mismo”, expresó.

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También contó el origen del concepto. “Poner basta y poner límites me trajo muchos problemas, tantos que me convertí en la reina de ellos”, dijo.

Entre sus intereses fuera del certamen están el yoga, el indoor cycling, la meditación y la jardinería.

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

María va a Puerto Rico en noviembre

La nueva Miss Universo México asume de inmediato la representación oficial del país ante el certamen global. Tiene poco más de dos meses para prepararse antes de enfrentar a las candidatas de decenas de países en San Juan, Puerto Rico, el 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo.

México llega a esa cita con uno de los historiales más sólidos del certamen, Fátima Bosch fue la cuarta mexicana en conquistar la corona internacional, y el país acumula cuatro títulos universales a lo largo de la historia del concurso.

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El triunfo de María Vargas suma una corona más para Jalisco y abre una nueva etapa para la entidad en el certamen nacional. (Instagram)

Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch

María Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch la noche de este 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, y se convierte en la representante de México en Miss Universo.

La gala reunió a 32 candidatas, una por cada entidad federativa, en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas.

El certamen, conducido por el modelo y actor Clovis Nienow, arrancó con media hora de retraso: aunque la transmisión estaba prevista para las 18:30 horas, la señal oficial en YouTube inició a las 19:00.

Candidatas Miss Universe México 2026. (Instagram)

Así fue fue la noche: del Top 16 a la coronación

La competencia arrancó con la pasarela en traje de baño de las 32 participantes. El jurado seleccionó a 15 semifinalistas y el voto del público definió el lugar 16.

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Las 16 mujeres que avanzaron fueron las representantes de Colima, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Durango, Jalisco y Michoacán.

Del Top 16 se pasó al Top 10 mediante la pasarela en vestido de noche, y de ahí al Top 5 por eliminación directa. Las cinco finalistas que disputaron la corona fueron las representantes de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México. La ronda de preguntas fue la etapa decisiva para que el jurado determinara a la nueva reina.

El jurado estuvo integrado por el creador de contenido Aarón Mercury, la modelo Daniela Cossio, la empresaria hotelera Ilda Ledesma, Inna Moll, Miss Universo Chile 2025, el cirujano plástico Dr. Luis Gil, Lina Luaces, Miss Universo Cuba 2025, la empresaria Lily Chenlu y el historiador y pedagogo Pepe Medel.

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